Desde la avispa Shakira hasta la araña Greta Thunberg: cuáles son las nuevas especies con nombres de celebridades femeninas

Las avispas Shakira habitan en Ecuador. Los científicos que las descubrieron dicen que las larvas de esos insectos hacen contoneos como la cantante/Archivo

Si bien se han descrito casi dos millones de especies de plantas y animales, hay aún mucho por descubrir. Se describen unas 18.000 especies nuevas al año, y cada vez más reciben nombres que rinden homenajes a mujeres que se destacan en el mundo. Así ya hay papers científicos que cuentan todas las intimidades sobre la avispa Shakira, los helechos Lady Gaga, el oso de agua Madonna, y la araña Greta Thunberg.

En las profundidades del Canal de la Mona, que conecta al Mar Caribe con el Océano Atlántico, vive el ácaro acuático Jennifer López. Una especie de milpiés lleva el nombre de la cantante, compositora y actriz Taylor Swift. Un tábano está dedicado a la cantante Beyoncé, un caracol marino a Rihanna, y una araña a Angelina Jolie. También existen los escarabajos que honran a Kate Winslet, la actriz de la película Titanic, y a Liv Tyler, del film Armageddon, como una movida de los investigadores para llamar la atención sobre las amenazas que enfrentan las especies y los ambientes que las rodean. Este domingo es el Día Mundial del Ambiente.

“Cuando se descubren nuevas especies, hay que seguir un código con lineamientos específicos para nombrarlas. A veces, se nombran como un homenaje a jefes, mentores, políticos o al lugar donde se las encuentra. Durante estos últimos años hay más nombres de especies que honran las contribuciones de las mujeres. O también los nombres están relacionados con características de las nuevas especies que tienen alguna asociación con celebridades o sus comportamientos”, dijo a Infobae la doctora Claudia Szumik, bióloga, investigadora principal y directora del Instituto Lillo, del Conicet y la Fundación Miguel Lillo, en Tucumán, Argentina.

Hoy se estima que hay entre 5 y 50 veces más de especies en el planeta que las que se conocen/Archivo

Para Szumik, el aumento de los nombres de especies dedicados a mujeres tiene que ver con la transformación social y cultural de la actualidad. “La comunidad científica no vive alejada de la realidad. Estamos también atravesados por los movimientos sociales que cambian el mundo y es una razón que hace que algunos investigadores honremos a mujeres al elegir el nombre científico de una nueva especie. También hay quienes al nombrar a una especie con el nombre de una celebridad buscan visibilizar a un grupo de seres vivos que puede estar amenazado por la crisis climática o por otros problemas”.

En tanto, Pablo Tubaro, investigador en biología y director del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, contó que se estima que hay entre 5 y 50 veces más de especies en el planeta que las que se conocen. “Los nombres se eligen por diferentes motivos, que van desde la admiración por una persona hasta la venganza. En algunos casos, también rinden agradecimiento al patrocinador de la investigación. Si se da el caso que un investigador describe una especie que ya estaba descubierta, se le da prioridad al nombre que le puso el que primero la describió”, comentó Tubaro. Aquí van algunas de las especies dedicadas a celebridades a nivel mundial:

- La avispa Shakira

Las hembras de la especie de avispa Shakira inyectan sus huevos fertilizados en ciempiés que luego se convierten en sus víctimas/E. Shimburi y Scott Shaw

El nombre científico que le pusieron es Aleiodes Shakirae. Se trata de una especie de avispa que fue descubierta por los investigadores Eduardo Shimburi y Scott Shaw en Ecuador en 2014. Le encontraron una similitud con el baile de la cantante colombiana , quien anunció su separación del futbolista español del FC Barcelona Gerard Piqué. “Dado que el parasitismo de esta especie hace que la oruga huésped doble y retuerza su abdomen de diversas maneras, y que Shakira también es famosa por su danza del vientre, el nombre parece especialmente apropiado”, escribieron los científicos en el trabajo que describe a la especie de avispa.

Los investigadores habían observado que las hembras de esa especie de avispa inyectan sus huevos fertilizados en ciempiés que luego se convierten en sus víctimas. Las larvas empiezan a comerse sus tejidos desde el interior y, a través del movimiento del contoneo, salen a la superficie.

- Los helechos Lady Gaga

Investigadores de Estados Unidos descubrieron un grupos de helechos que son parecidos al vestuario que usó Lady Gaga en 2010/Archivo

La estrella del pop Lady Gaga siempre llama la atención por sus vestimentas y peinados. En 2010, investigadores de la Universidad de Duke, en los Estados Unidos encontraron similitudes entre el traje que usó la cantante durante la 52ª edición de los premios Grammy y un grupo de helechos que encontraron. Decidieron designar como “Gaga” directamente al género de helechos de la familia Pteridaceae. Dos de las 19 especies que incluye el género son Gaga germanotta, de Costa Rica, que lleva el apellido de nacimiento de la cantante, y Gaga monstraparva, en honor a los fans de Gaga (a quienes llama “pequeños monstruos”).

También los investigadores argumentaron que habían elegido homenajear a Lady Gaga por su apoyo activo a la igualdad y la expresión individual. “ Como Lady Gaga habla de la necesidad de que la humanidad celebre las amplias diferencias dentro de su propia especie, le damos un nombre científico que caracteriza la lucha por comprender la intrincada biología que subyace a los patrones crípticos de la diversidad . Como la financiación pública apoya la investigación básica, este nombre nos permite reconocer la confluencia entre la ciencia y los intereses públicos, y hacer que nuestros hallazgos sean más accesibles y relevantes para la diversidad de personas que financian nuestro trabajo”, especificaron en 2012. Buscaron atraer más público hacia la botánica

Pero Lady Gaga también tiene un animal en su honor. Es el “Gagadon”, que significa “diente de Gaga”. Perteneció a un género extinto de los animales ungulados de dedos pares -como lo son las vacas o las jirafas de hoy- que vivió hace más de 34 millones de años en América del Norte. Le pusieron Gagadon minimonstrum después de que se analizaron fragmentos de dientes y maxilar inferiores hallados en la formación de Wasatch, en Bitter Creek, Wyoming, Estados Unidos.

- Los osos de agua Madonna

La especie de oso de agua o tardígrado dedicada a Madonna por ser una artista significativa de la época/Michalczyk y Kaczmarek Łukasz

Los osos de agua o tardígrados son invertebrados que pueden sobrevivir en ambientes extremos. En 2006, los zoólogos polacos Michalczyk y Kaczmarek Łukasz eligieron el nombre científico Echiniscus madonnae para una nueva especie de oso de agua. “Tenemos el gran placer de dedicar esta especie a una de las artistas más significativas de nuestro tiempo, Madonna Louise Veronica Ritchie”.

Ese animal habita en Chile (Ancash, cerca de Huaraz), principalmente en musgos sobre rocas y en Colombia (Magdalena y Sierra Nevada de Santa Marta), en líquenes de bosques subandinos. También se ha encontrado en Perú.

El corset cónico ideado por Jean Paul Gaultier que usó la cantante inspiró el nombre de un artrópodo bivalvo extinguido, cuyos restos fósiles fueron encontrados en 2011 (Photo by Gie Knaeps/Getty Images)

También en 2011 otros científicos reconocieron a Madonna con el nombre que le pusieron a un artrópodo extinto que habitó en el actual territorio de Australia. La forma del resto fósil que encontraron era similar al sujetador cónico que Madonna usó durante su gira “Blond Ambition” en los años noventa .

- Las arañas Greta Thunberg

Un género de arañas fue dedicado a la activista ambiental Greta Thunberg/Archivo

La activista ambiental sueca Greta Thunberg es ya una de las mujeres más homenajeadas con nombres de especies. En 2020, el aracnólogo alemán Peter Jaeger describió como Thunberga a un género de arañas cazadoras que se distribuyen en Madagascar y el archipiélago de Mayotte. El científico buscó también llamar la atención sobre la pérdida de biodiversidad en esa región del mundo.

Otros investigadores también reconocieron a la joven sueca. Existe la rana Pristimantis gretathunbergae en su honor en Panamá, el caracol de agua dulce Opacuincola gretathunbergae en Nueva Zelanda, y el escarabajo Nelloptodes gretae en Kenia

- El ácaro acuático Jennifer López

El ácardo Litarachna lopezae, que se encuentra en Puerto Rico, rinde homenaje a Jennifer López/Vladimir Pesic

En 2014, un grupo de científicos bautizó a un ácaro acuático con el nombre de la cantante Jennifer López, tras localizar a la nueva especie cerca de Puerto Rico. Se llama Litarachna lopezae. Aclararon que el ácaro no se parece a la cantante, pero le pusieron el nombre como una “pequeña muestra de gratitud” por la música de la cantante, que escucharon mientras escribían sus hallazgos .

“La razón detrás de la inusual elección del nombre para la nueva especie es... simple: Las canciones y los videos de J.Lo mantuvieron al equipo en un continuo buen estado de ánimo mientras escribían el manuscrito y veían el Mundial de fútbol de 2014″, dijo el biólogo Vladimir Pesic, de la Universidad de Montenegro.

Las canciones y los videos de J.Lo mantuvieron al equipo científico en buen estado de ánimo mientras escribían el manuscrito y veían el Mundial de fútbol de 2014/Grosby Group

- El milpiés Taylor Swift

La superestrella de la música, la estadounidense Taylor Swift, pasó a ser también un milpiés. En abril pasado, la revista académica ZooKeys publicó el hallazgo de Nannaria swiftae o milpiés de garras retorcidas de Swift. El autor principal del trabajo es Derek Hennen, un admirador de la cantante. “Su música me ha ayudado a superar momentos difíciles, y es una especie de agradecimiento por la alegría que me ha dado su música”, dijo Hennen.

El milpiés dedicado a Taylor Swift porque su música le ayudó a su superar momentos difíciles al científico que lo encontró/

El investigador encontró a ese insecto en los Apalaches en el Parque Estatal de Fall Creek Falls, en Spencer, Tennessee, el mismo estado al que Swift se trasladó de adolescente para seguir su carrera como cantante . Es un milpiés de color marrón castaño y con manchas rojizas-anaranjadas en los costados. Y no es la única especie de milpiés que describió ese científico. A otra especie le puso el nombre de su esposa.

- El tábano Beyoncé

El tábano dedicado a Beyoncé por el uso del dorado en su vestuario en el video de la canción Bootylicious/Vetustideces

Se había encontrado en 1981, pero recién en 2011 se le puso el nombre científico al tábano Scaptia beyonceae. Se encontraba en la Meseta Atherton en el noreste de Queensland, Australia y decidieron homenajear a la artista y actriz estadounidense Beyoncé. Fue por la similitud entre el color dorado del insecto y el atuendo de la cantante en el vídeo de la canción ‘Bootylicious’.

Este color brillante hace que este raro insecto se convierta en “la diva de las moscas de todos los tiempos”, sostuvo el Bryan Lessard, entomólogo de la Organización para la Investigación Industrial y Científica de la Mancomunidad de Australia (CSIRO).

- El caracol Rihanna

La cantante Rhianna fue reconocida en su país natal, Barbados, con un caracol como homenaje. El nombre científico es Volvarina rhiannae /Jonathan Brady/Pool via REUTERS

El año pasado, se difundió el hallazgo del caracol Volvarina rhiannae. Es un molusco de Barbados, que fue encontrado en la ciudad natal de la cantante, actriz y empresaria Rhianna. El investigador decidió ponerle el nombre a honor a Rhianna, quien también nació en Barbados. La homenajeó, según explicó en la Revista de la Academia Canaria de Ciencias, por su “talento, belleza y compromiso, considerada la artista más exitosa del siglo XXI , de la que una personalidad como Barack Obama destacó su poderosa fuerza en la lucha por dar dignidad a las personas”.

- La araña Angelina Jolie

El nombre de esta araña que habita en California rinde homenaje a la actriz Angelina Jolie por su trabajo en misiones humanitarias /Jason E. Bond Zookey

En el mundo hay más de 46.500 especies de arañas, y una de ellas está dedicada a la protagonista de la película Lara Croft: Tomb Raider. En 2008 se anunció el hallazgo de la araña Aptostichus angelinajoliea. Los investigadores contaron que le pusieron ese nombre como un reconocimiento al trabajo de Angelina Jolie como Embajadora de Buena Voluntad de ACNUR por su compromiso y trabajo humanitario.

El animal que lleva su nombre se trata de un artrópodo nocturno. Captura a sus presas y les inyectan veneno. Habita en el norte del condado de Monterey, California, Estados Unidos, y sus poblaciones son abundantes.

- Los escarabajos Kate Winslet y Liv Tyler

El escarabajo en honor a la actriz británica Kate Winslet, protagonista de la película Titanic/Archivo

Agra katewinsletae es una especie de insecto de la familia de los carábidos. Habita solo en Costa Rica, y fue descrito en 2002. El entomólogo Terry Erwin le dio ese nombre en referencia a la actriz británica Kate Winslet. Argumentó: “Su personaje en Titanic no se hundió con el barco, pero no podremos decir lo mismo de esta elegante especie que vive entre el follaje si todo el bosque tropical se acaba convirtiendo en pastos”. Erwin encontró más escarabajos en Costa Rica. Llamó Agra liv a otra especie que describió en honor a la actriz, cantante y ex modelo Liv Tyler, “protagonista de la película Armageddon”. ¿La justificación? “La existencia de esta especie de elegante escarabajo depende de que la selva tropical no sufra un Armagedón, lo cual es demasiado esperar”, escribió el investigador.

¿Habrá en algún momento una nueva especie dedicada a las cantantes argentinas como Lali Espósito, Tini Stoessel o Elena Roger, quien también es activista ambiental, o a las conductoras como Susana Giménez o Mirtha Legrand? Por ahora esas especies no están registradas. En el país, hay algunas especies dedicadas a mujeres como Gasparinisaura, que era un dinosaurio herbívoro que vivió hace 83 millones de años cerca de la actual localidad de Cinco Saltos en la provincia de Río Negro. Los investigadores Rodolfo Coria y Leonardo Salgado quisieron homenajear a la paleontóloga argentina Zulma Brandoni de Gasparini.

Con un grupo de científicas, la doctora Szumik describió este año a una nueva especie de embióptero -un insecto con patas musculosas- que habita en Brasil: lleva el nombre de Marielle Franco. “Al ponerle nombre a la especie, quisimos homenajear y recordar a la socióloga feminista y militante de los derechos humanos de Brasil que fue asesinada en 2018″, contó a Infobae.

La taxonomía -señaló el biólogo Luis Cappozzo, divulgador e investigador del Conicet y del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”- “empezó a nombrar especies de seres vivos desde el siglo XVII y tuvo un impronta sexista al homenajear más a hombres que a mujeres. Tampoco durante estos siglos se visibilizó la participación de las mujeres en las ciencias y sus contribuciones. Pero se está empezando a desandar ese camino, y las investigadoras e investigadores quizá en el futuro hagan más homenajes a mujeres. Un caso reciente fue el de los investigadores del Conicet Julián Petrulevicius y Pedro Gutiérrez, que llamaron Argentinala cristinae a una especie de insecto alado en honor a la actual vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner”.

