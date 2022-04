Taylor Swift: por qué los científicos llamaron a una nueva especie de milpiés como la cantante

Milpiés de garra bautizado con el nombre científico de Nannaria swiftae, que se sumó, junto a otras 16 nuevas especies, a las halladas en las Montañas Apalaches de los Estados Unidos (Foto Dr. Derek Hennen)

Científicos del Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia, más conocida como Virginia Tech, de Estados Unidos, descubrieron un grupo de nuevas especies de milpiés y sorprendieron al llamar a una de ellas como la cantante, compositora y actriz Taylor Swift.

Ahora, la famosa intérprete celebrada por canciones de gran éxito como Shake It Off y You Belong With Me, y quien cuenta con numerosos premios por su música, fue homenajeada por la ciencia con el nombre de una nueva especie de milpiés.

Se trata del milpiés de garra bautizado con el nombre científico de Nannaria swiftae, que se sumó, junto a otras 16 nuevas especies, a las halladas en las Montañas Apalaches de los Estados Unidos.

Los milpiés no deben ser confundidos con los ciempiés, ya que los primeros cuentan con dos pares de patas por segmento corporal, mientras que los segundos tienen sólo un par por segmento. Mientras los milpiés protegen sus huevos de los depredadores en un nido de suelo duro y no son venenosos, los ciempiés poseen un par de colmillos que contienen las glándulas venenosas.

El autor principal del estudio, Derek Hennen, es fanático de la cantante (REUTERS/Danny Moloshok)

La mayoría de los miriápodos se encuentran en bosques húmedos, donde ayudan a consumir el material vegetal en descomposición. Algunos viven en praderas, hábitats semiáridos, o incluso desiertos. La mayoría son herbívoros, pero los ciempiés son depredadores nocturnos. Deambulan buscando animales pequeños que comer; sus presas incluyen insectos, arañas y otros invertebrados pequeños. Si el ciempiés es lo suficientemente grande, atacará incluso a pequeños vertebrados, como las lagartijas. Aunque generalmente no son considerados peligrosos para el ser humano, muchos de este grupo pueden causar ardor temporal y decoloración de la piel.

En cambio, los milpiés son invertebrados poco conocidos y tienen un papel valioso porque descomponen la hojarasca de los bosques, lo que permite liberar sus nutrientes en el ecosistema. Los milpiés de las Apalaches viven en el suelo del bosque, alimentándose de hojas en descomposición y otras materias vegetales. Los científicos señalan que son difíciles de atrapar, porque habitualmente permanecen enterrados en el suelo.

Los descubridores del nuevo milpiés Taylor Swift fueron los científicos Derek Hennen, Jackson Means y Paul Marek, de Virginia Tech, quienes dieron cuenta y describieron 17 nuevas especies de miriápodos en un artículo publicado en la revista de acceso abierto Zookeys.

Nannaria rododendra, una de las nuevas 17 especies de milpiés descubiertas (Foto Dr. Derek Hennen)

Si bien los milpiés de garras torcidas se encuentran en las colecciones de muchos museos de ciencias naturales, los científicos creyeron durante mucho tiempo que incluía muchas más especies que las conocidas, pero pasaron décadas antes de ser descritos.

Los especialistas del Virginia Tech, con el financiamiento de Sistemática y Taxonomía Revisada de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, iniciaron la investigación hace varios años durante los cuales recolectaron nuevos especímenes en la región este de ese país. Según describieron, el grupo recorrió 17 estados hurgando bajo la hojarasca de los bosques, las rocas y los troncos para hallar ejemplares que les permitiera secuenciar el ADN y demostrar científicamente la presencia de especies desconocidas.

De esta forma, compararon más de 1.800 individuos recolectados en el relevamiento de campo o de colecciones universitarias y de museos, lo que les permitió describir 17 nuevas especies, incluida la Nannaria marianae, que lleva el nombre de la esposa de Hennenm y Nannaria swiftae, en honor de Taylor Swift.

Los especialistas detectaron que los milpiés viven en hábitats boscosos cerca de los arroyos y, habitualmente, se encuentran enterrados bajo el suelo, exhibiendo comportamientos más crípticos que sus parientes.

Nannaria scutellaria, una de las especies de milpiés descubiertas (Foto Dr. Derek Hennen)

Las descritos miden entre 18 y 38 mm de largo, tienen cuerpos de color marrón caramelo brillante a negro con manchas blancas, rojas o anaranjadas y patas blancas. Los machos tienen garras pequeñas, retorcidas y aplanadas en las patas anteriores, que es la base de su nombre común.

Entonces ¿por qué los científicos honraron a Taylor Swift con su descubrimiento? Porque el autor principal del estudio, Derek Hennen, es fanático de la cantante. “Su música me ayudó a superar los altibajos de la escuela de posgrado, por lo que nombrar una nueva especie de milpiés en su honor es mi forma de agradecer”, explicó.

En la descripción de su investigación, los científicos señalaron también que “se describieron diecisiete nuevas especies, trayendo la composición de lawilsoni grupo de especies a 24 especies, más que triplicando su diversidad conocida, y aumentando el número total de especies de Nannaria descritas a 78. El género ahora tiene el mayor número de especies en la familia Xystodesmidae”.

SEGUIR LEYENDO