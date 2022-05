Nicolás Kreplak advirtió que la cuarta ola de COVID será muy grande y pidió volver a usar barbijo

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, junto al gobernador Axel Kicillof, posan con personal sanitario de PBA

Mañana habrá un nuevo parte del Ministerio de Salud de la Nación en el que notificará los nuevos casos de COVID-19 en el país, después de una semana del anterior reporte. Pero se espera que los infectados sigan aumentando, mientras el país transita la cuarta ola de coronavirus.

El aumento de nuevos contagios que había empezado a darse de manera lenta pero sostenida desde el 17 de abril, se acentuó en las últimas semanas. Según datos oficiales, la variación porcentual desde el parte del 17 de abril hasta el último domingo 15 de mayo tuvo un aumento del 305%. En tanto, la variación sólo de la última semana fue del 93%. En números, hace un mes la acumulación de casos semanales era de 8.387 y el último reporte acumuló un total de 33.989 nuevos contagios en todo el país.

En este contexto, Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerense, afirmó que el país enfrenta “una ola muy grande de contagios, aunque todavía se desconoce si es superior a la de enero porque la estrategia de seguimiento de los casos ha cambiado”. “La nueva ola de contagios puede presentar importantes dimensiones”, remarcó en declaraciones a Radio 10 y pidió volver a usar barbijo en espacios cerrados. “Hay que usar el barbijo de vuelta en los lugares cerrados, hay que ventilar. Está empezando el invierno y va a durar unos meses la situación de riesgo”, aseguró el funcionario.

Kreplak se mostró preocupado por la suba de casos en la cuarta ola de coronavirus (Foto NA)

Si bien planteó que la cantidad de casos ya no se rige bajo los parámetros que se tenían en cuenta en las olas anteriores a partir de un cambio en la estrategia de vigilancia, el ministro remarcó que en la última semana a nivel provincial se registró un incremento de contagios en torno a un 100% -al igual que se registró en Mar del Plata– y eso representa un “crecimiento muy dinámico”. De todas maneras, Kreplak señaló que “ en internaciones todavía no hay un impacto significativo ”. “Nosotros monitoreamos muy fuertemente las consultas al sistema de salud y las internaciones, y hay un aumento muy importante de las consultas”, afirmó aunque remarcó que todavía se está “muy lejos de lo que fue la tercera ola”. Y así sostuvo que la expectativa en que el impacto sea “mucho menor que en la tercera ola” en ese sentido.

“Esta subvariante de la Ómicron es un 30% más contagiosa, por lo cual hay que tener cuidados”, continuó Kreplak en referencia a la BA.2, que es entre un 30% y un 40% más contagiosa que la BA.1 que circuló entre diciembre y enero pasado, según detalló la agencia Télam al difundir las declaraciones del funcionario. En este contexto de crecimiento de casos, Kreplak detalló las medidas a tener en cuenta. Por un lado, dijo que en caso de presentar síntomas compatibles con coronavirus las personas deben aislarse cinco días y luego durante otros cinco usar el barbijo “todo el tiempo” y evitar “exponerse en lugares cerrados”.

Por otro lado, destacó la necesidad de que se avance en la aplicación de las dosis de refuerzo de la vacuna: ya sea el primero para toda la población o el segundo que por ahora está destinado a mayores de 50 años y grupos específicos como trabajadores de salud, educación y seguridad, una vez pasados los cuatro meses desde aplicado el primero. Con relación a la vacunación libre de cuarta dosis anunciada por Kicillof, indicó: “Veníamos con vacuna libre desde hace tres semanas para mayores de 50 años, que es la población de más riesgo. El 90% de los fallecidos es mayor de 50 años”. Y agregó: “Los que ya pasaron los cuatro meses están en ese grupo y ahora pasamos a mayores de 18″.

Radiografía de la cuarta ola de COVID-19 en la Argentina

A su vez, recordó que la aplicación de cuarta dosis para el mencionado grupo etario es de carácter “federal”, por lo que se pueden vacunar en el distrito los habitantes de las demás provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según datos del Ministerio de Salud, los contagios de coronavirus crecieron 200,6% en el último mes y en los últimos siete días se alcanzaron un promedio de 2832 casos diarios, una cifra que no se registraba desde la semana del 20 de marzo. El dato lo confirmó este lunes la ministra de Salud, Carla Vizzotti, aunque aclaró que las condiciones son muy distintas respecto de las tres olas anteriores.

En la Argentina, de las 101.147.280 vacunas aplicadas, 40.762.398 corresponden a primeras dosis, en tanto 37.405.047 personas completaron su esquema inicial de dos dosis y 22.979.835 personas ya recibieron su dosis adicional o de refuerzo, tal como se informa en el Monitor Público de Vacunación, el registro online del Ministerio de Salud que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en todo el territorio argentino.

En porcentajes, el 89% de la población recibió la primera dosis de alguna de las vacunas autorizadas de emergencia disponibles en el país para prevenir el COVID-19, 81% completó el esquema inicial de dos dosis, y 50% de la población cuenta con su tercera dosis de refuerzo.

Del análisis de los datos se desprende que aún hay 5.046.349 personas que no recibieron ninguna vacuna, en tanto 3.671.356 no recibieron su segunda dosis. Y el 38,04% de los vacunados con dos dosis aún no recibió la tercera. Si bien es cierto que, a diferencia de la primera y la segunda ola, la Argentina cuenta con un alto nivel de inmunización, también lo es que la aplicación de terceras dosis no avanza a la velocidad que los especialistas consideran necesaria para enfrentar esta cuarta ola de coronavirus.

