COVID prolongado: personas sanas y que solo tuvieron un cuadro leve también pueden padecerlo

Se hizo un estudio a partir del análisis de decenas de miles de pedidos en los seguros médicos privados en los Estados Unidos (Getty)

Ya lo llaman “la pandemia después de la pandemia”. Con el avance del coronavirus por el mundo y sus variantes que van impulsando nuevas olas de contagio, también se está descubriendo quiénes son afectados por las secuelas de la enfermedad. Se creía que las personas que han estado hospitalizadas por cuadros graves y que tienen enfermedades previas eran más propensas a padecer esas secuelas que se engloban como el COVID prolongado o de larga duración. Sin embargo, ahora hay más evidencias de que las personas que eran sanas y que no estuvieron internadas en el hospital también pueden sufrir las secuelas meses después de la infección por el coronavirus.

En los Estados Unidos se realizó un estudio a partir del análisis de decenas de miles de pedidos en los seguros médicos privados. Se encontró que más de tres cuartas partes de las personas a las que se les había diagnosticado COVID prolongado o de Larga duración no habían estado lo suficientemente enfermos como para ser hospitalizados por su infección inicial.

Los investigadores analizaron los datos de los primeros meses después de que los médicos empezaran a utilizar un código de diagnóstico especial para el síndrome del COVID de larga duración, que fue creado el año pasado. Los resultados sugieren una situación preocupante sobre el impacto del COVID prolongado en la salud de las personas y en el sistema sanitario para el futuro.

El Covid prolongado es una constelación de síntomas persistentes o nuevos tras la infección que pueden durar meses o más de dos años (Getty Images)

El Covid prolongado es una constelación de síntomas persistentes o nuevos tras la infección que pueden durar meses o más de dos años . Se estima que entre el 10% y el 30% de los adultos infectados pueden desarrollarlo, y se han encontrado más de 200 síntomas asociados al trastorno.

El nuevo estudio en los Estados Unidos se suma a un creciente conjunto de evidencias que indican que, si bien los pacientes que han sido hospitalizados corren un mayor riesgo de padecer COVID de larga duración, las personas con infecciones iniciales por coronavirus leves o moderadas también pueden seguir experimentando síntomas debilitantes tras la enfermedad, como problemas respiratorios, fatiga extrema y problemas cognitivos y de memoria.

“Está generando una pandemia de personas que no fueron hospitalizadas, pero que terminaron con esta mayor discapacidad” , dijo el doctor Paddy Ssentongo, profesor asistente de epidemiología de enfermedades infecciosas en la Universidad de Penn State, quien no participó en el nuevo estudio.

El estudio reveló que el 76% de los pacientes con Covid de larga duración no había requerido hospitalización por su infección inicial por coronavirus REUTERS/Amir Cohen/File Photo/File Photo

El análisis, basado en lo que el informe llama la mayor base de datos de reclamos de seguros de salud privados en los Estados Unidos, encontró 78.252 pacientes que fueron diagnosticados la “condición post COVID-19, no especificada” entre el 1 de octubre de 2021 y el 31 de enero de 2022.

El estudio fue llevado a cabo por la organización sin fine de lucro FAIR Health. Reveló que el 76% de los pacientes con COVID de larga duración no había requerido hospitalización por su infección inicial por coronavirus.

Otro hallazgo sorprendente fue que, aunque dos tercios de los pacientes tenían problemas de salud preexistentes en sus historiales médicos, casi un tercio no los tenía, un porcentaje mucho mayor del que se esperaba. Se trata de personas que han estado sanas antes del COVID-19.

Por el COVID prolongado, algunos pacientes requieren rehabilitación durante los meses siguientes a la infección/ Waltraud Grubitzsch/dpa

Los investigadores tienen previsto continuar el seguimiento de los pacientes para ver cuánto duran sus síntomas, pero Robin Gelburd, presidente de FAIR Health, dijo que la organización decidió publicar ahora los datos de los primeros cuatro meses al tener en cuenta la urgencia del problema.

Dijo que los investigadores estaban trabajando para tratar de responder a algunas de las preguntas que no se abordaron en el informe, incluyendo el suministro de detalles sobre las situaciones de salud anteriores de algunos pacientes para tratar de identificar si ciertos problemas médicos ponen a las personas en mayor riesgo de COVID largo.

La organización también planea analizar cuántos pacientes del estudio fueron vacunados y cuándo, dijo Gelburd. Más de tres cuartas partes de los pacientes del estudio se infectaron en 2021, la mayoría de ellos en la última mitad del año. En promedio, los pacientes todavía estaban experimentando síntomas COVID largo que calificó para el diagnóstico de cuatro meses y medio después de su infección.

El síndrome posterior a la infección por el coronavirus también afecta a niños (Gettyimages)

Los resultados sugieren un impacto potencialmente asombroso del Covid largo en personas menores de 60 años, y en la sociedad en general. Casi el 35% de los pacientes tenía entre 36 y 50 años, mientras que casi un tercio tenía entre 51 y 64 años, y el 17% entre 23 y 35 años. También se diagnosticaron niños con afecciones post-Covid: Casi el 4% de los pacientes tenía 12 años o menos, mientras que casi el 7% tenía entre 13 y 22 años.

Tras informarse sobre el estudio, la doctora Claire Steves, académica clínica y médica del King’s College de Londres, consideró que el número total de personas que recibieron el diagnóstico de COVID prolongado fue “enorme”, ya que el estudio cubrió solo los primeros cuatro meses después de la introducción del código de diagnóstico y no incluyó a personas cubiertas por programas de salud del gobierno como Medicaid o Medicare (aunque incluyó a personas en planes privados de Medicare Advantage). “Probablemente sea una gota en el océano en comparación con la cifra real”, dijo la doctora Steves en diálogo con el diario The New York Times.

Como el estudio incluyó sólo una población con seguro privado, dijo el doctor Ssentongo, es casi seguro que subestima el alcance y la carga del Covid prolongado, especialmente porque las comunidades de bajos ingresos se han visto desproporcionadamente afectadas por el virus y a menudo tienen menos acceso a la atención médica. “Creo que puede ser incluso peor si añadimos la población de Medicaid y todas estas otras personas que se habrían perdido” en los datos del estudio, dijo.

Casi una cuarta parte de los pacientes post-Covid tenían síntomas respiratorios, casi una quinta parte tenía tos y al 17% se le había diagnosticado malestar y fatiga (Getty Images)

Según el estudio, el 60% de los pacientes con diagnóstico posterior a la infección por el coronavirus eran mujeres, en comparación con el 54% de los pacientes de Covid-19 en la base de datos de FAIR Health. Sin embargo, en los grupos de mayor y menor edad, había aproximadamente tantos hombres como mujeres. Hay una preponderancia femenina en cuanto a la afección, según Steves. Señaló que las razones podrían incluir diferencias en los factores biológicos que hacen a las mujeres más propensas a las afecciones autoinmunes.

Los reclamos del seguro mostraron que casi una cuarta parte de los pacientes post-Covid tenían síntomas respiratorios, casi una quinta parte tenía tos y al 17% se le había diagnosticado malestar y fatiga, una categoría de gran alcance que podría incluir problemas como niebla cerebral y agotamiento que empeora después de la actividad física o mental. Otros problemas comunes eran los latidos anormales del corazón y los trastornos del sueño.

Según el estudio, el trastorno de ansiedad generalizada era más común entre los jóvenes de 23 a 35 años que en otros grupos de edad, mientras que la hipertensión era más frecuente en los pacientes de más edad.

Alrededor del 24% de los pacientes diagnosticados con una afección post-Covid habían sido hospitalizados mientras que sólo alrededor del 8% de todos los pacientes con coronavirus necesitaron hospitalización/ EFE/Rapahel Alves/Archivo

El año pasado, FAIR Health había publicado otro estudio de seguimiento de los registros de los seguros de casi dos millones de personas que habían contraído el Covid, en el que se descubrió que un mes o más después de su infección, casi una cuarta parte de ellos -el 23%- buscó tratamiento médico para nuevas afecciones.

También se identificó que los problemas musculares en las personas que participaron en el trabajo se produjeron 11 veces más a menudo en los pacientes con Covid prolongado, las embolias pulmonares se produjeron 2,6 veces más a menudo y ciertos tipos de trastornos relacionados con el cerebro se produjeron dos veces más a menudo. Al igual que los estudios anteriores, el informe descubrió que si los pacientes necesitaban ser hospitalizados por su infección inicial, corrían un mayor riesgo de padecer síntomas a largo plazo que los pacientes que no fueron hospitalizados.

El informe llegó a esa conclusión porque alrededor del 24% de los pacientes diagnosticados con una afección post-Covid habían sido hospitalizados -más de ellos hombres que mujeres-, mientras que sólo alrededor del 8% de todos los pacientes con coronavirus necesitaron hospitalización. “El síndrome post-Covid se va a convertir en una de las comorbilidades preexistentes más comunes en el futuro”, dijo Ssentongo.

