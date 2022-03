La ivermectina no reduce el riesgo de hospitalización por COVID-19

Foto de archivo: una caja del antiparasitario Ivermectina, fabricado por Biogaran, aparece en el mostrador de una farmacia en Francia (REUTERS/Benoit Tessier)

Los resultados de un importante ensayo clínico con infectados de COVID-19 advirtieron que el fármaco antiparasitario ivermectina no mostró ningún signo de alivio de la enfermedad del coronavirus.

Los autores del estudio científico publicaron su investigación en la revista The New England Journal of Medicine y explicaron que compararon a más de 1.300 personas que contrajeron el coronavirus en Brasil y su respuesta a un tratamiento con ivermectina o un placebo. Y llegaron a la conclusión de que se debe descartar el uso de este fármaco para tratar el COVID-19.

“No hay realmente ningún signo de beneficio”, dijo el doctor David Boulware, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Minnesota. “Ahora que se pueden conocer los detalles y los datos, es de esperar que la mayoría de los médicos abandonen la ivermectina y opten por otras terapias”, dijo el Dr. Boulware, sobre este fármaco que ganó popularidad como tratamiento alternativo para el covid-19 a pesar de la falta de investigaciones sólidas que lo respaldaran.

La ivermectina se utilizó durante décadas para tratar las infecciones parasitarias. Y al principio de la pandemia, cuando los investigadores estaban probando miles de medicamentos antiguos contra el covid-19, los experimentos de laboratorio con células sugirieron que la ivermectina podría bloquear el coronavirus y algunos médicos empezaron a recetar ivermectina para el covid-19, a pesar de la advertencia de los reguladores de medicamentos como la FDA en EEUU de que no estaba aprobada para ese uso.

De todas maneras, aún hay más ensayos en curso sobre la ivermectina, con miles de voluntarios, que todavía no han compartido sus resultados. El Centro Nacional para el Avance de las Ciencias Traslacionales de EEUU (NCATS) lleva más de un año realizando un ensayo de ivermectina y varios otros fármacos para pacientes de covid, pero aún no ha publicado su informe final.

El doctor Boulware dudaba de que los ensayos adicionales llegaran a una conclusión diferente, ya que el estudio hecho en Brasil era muy amplio y estaba cuidadosamente diseñado. “Rara vez se espera encontrar algo diferente”, dijo.

Seguir leyendo: