Cómo funciona el dispositivo portátil que podría prevenir la eyaculación precoz

Se estima que un tercio de los varones experimenta eyaculación precoz alguna vez en su vida. Para ellos, el problema puede ser una fuente de gran vergüenza, pero si un nuevo dispositivo portátil puede hacer lo que dice, la solución está por llegar.

En el Consumer Electronics Show de Las Vegas, el mayor encuentro para conocer los nuevos inventos tecnológicos, una empresa nueva que se especializa en salud y bienestar sexual, Morari Medical, presentó un parche portátil y la aplicación que lo acompaña que, una vez colocado entre el escroto y el ano de un hombre, previene la eyaculación precoz.

En un comunicado, Jeff Bennett, CEO de la compañía, aseveró: “La EP (eyaculación precoz) es la disfunción sexual masculina más común y la experimentan el 30% de los hombres. Morari Medical está utilizando la ciencia y los datos para abordarla y restaurar la confianza en la salud sexual. Nuestra misión es utilizar la última tecnología para replantear el control del clímax y servir a millones de hombres para impulsar el placer, mejorar la autoestima y vivir una vida sexual plena y saludable”.

El dispositivo se coloca entre el pene y el ano para inhibir o o interferir las señales de los nervios entre los genitales y el cerebro (Morari Medical)

El aparato funciona con una neuroestimulación que inhibe de manera temporal o interfiere en las señales transmitidas por los nervios entre el pene y el cerebro. Produce pequeños estímulos electrónicos que pueden ayudar a los hombres a evitar la eyaculación prematura y facilitar que aumente su sexo.

El producto está compuesto por una pequeña batería, un transmisor Bluetooth y una unidad de neuromodulación eléctrica transdérmica ‘wireless’. Una vez que está conectada al teléfono móvil, los usuarios pueden aumentar o reducir la estimulación del aparato.

Por ahora, el dispositivo se encuentra en una fase de prototipo . No obstante, la compañía planea lanzar el producto al mercado en el año 2023. De momento, el precio con el que saldrá a la venta no ha sido anunciado.

En muchos casos la eyaculación precoz es un problema de origen psicológico que se puede solucionar mediante la terapia adecuada (Getty Images)

En muchos casos la eyaculación precoz es un problema de origen psicológico que se puede solucionar mediante la terapia adecuada, pero la vergüenza y el miedo a exponerla ante otras personas hace que haya muchos hombres que arrastren ese problema durante años en secreto.

Para la psicóloga y sexóloga Cecilia Ce, a la hora de un encuentro sexual, “sucede que muchas veces ponemos el foco en el resultado. Observamos y analizamos lo que sucede externamente, qué hacemos, qué no hacemos, si sale como esperamos o no, etc. Y también en función de eso sacamos conclusiones que no suelen ser muy positivas. Nos empantanamos en querer revertir pero continuamos poniendo el foco afuera”.

“Existe una expectativa desmedida por ‘durar’, una fuerte ansiedad en torno a la penetración y una desconexión con las sensaciones genitales que genera dificultades en el reconocimiento y el control de la eyaculación. Mucho de este malestar se trabaja brindando la información adecuada, trabajando la ansiedad, desarrollando hábitos saludables y una mejor conexión con nuestro cuerpo y con el otro”, explicó a Infobae la especialista.

Y concluyó: “La sexualidad va muchísimo más allá de lo que hace o deja de hacer un pene y si pudiéramos abrazar este concepto, muchas de las angustias que atravesamos antes, durante y después del encuentro con otro desaparecerían”.

