Las esponjas marinas producen moléculas que podrían matar células cancerosas

En las últimas décadas, el tratamiento del cáncer de próstata metastásico mejoró enormemente, lo que resultó en una mayor supervivencia general de los pacientes y una mejor calidad de vida posterior.

Sin embargo, a pesar de la alta eficacia de los agentes dirigidos a los receptores de andrógenos y de los medicamentos sin hormonas en la etapa de la enfermedad, finalmente se observa una pérdida de eficacia de las terapias estándar en el curso del tratamiento, lo que se refleja en una reducción de las respuestas y una disminución de la supervivencia con cada tratamiento. Esta situación aúna los esfuerzos profesionales en torno a obtener una línea de tratamiento adicional.

Hasta la fecha, las estrategias de tratamiento para superar la resistencia a los fármacos son limitadas y se necesitan con nuevos agentes que se dirijan eficazmente al cáncer de próstata resistente a los fármacos.

Los invertebrados marinos son una rica fuente de nuevas moléculas que tienen una estructura única y una actividad biológica prometedora, según detectaron un gran grupo de investigadores que acaban de publicar sus descubrimientos en la revista especializada Marine Drugs.

Allí cuentan que una proporción significativa de estos compuestos que generan las esponjas marinas son citotóxicos para las células cancerosas, lo que los convierte en candidatos prometedores para un mayor desarrollo. Para fines del año pasado se lograron 10 medicamentos contra el cáncer clínicamente aprobados creados sobre la base de pequeñas moléculas aisladas de organismos marinos. Además, muchos más se encuentran en diferentes etapas de desarrollo clínico y preclínico y cada año se notifican alrededor de 1.000 estructuras nuevas. Pero ahora las conclusiones parecen elevar mucho más allá las posibilidades de éxito.

Las esponjas marinas producen moléculas que pueden usarse para formar compuestos que matan tumores, según esta investigación reciente que unió a especialistas de Hamburgo, Vladivostok y Moscú. Las moléculas bioactivas de la esponja son capaces de combatir las células cancerosas que normalmente son difíciles de matar con quimioterapia.

Además, los científicos de la Universidad Federal del Lejano Oriente en Rusia dicen en su documento “que las moléculas de la esponja marina ofrecen otras funciones que ayudan en la eliminación de tumores en el cuerpo”.

La molécula denominada 3,10-dibromofascaplysin, fue sintetizada químicamente después de ser extraída de la esponja marina Fascaplysinopsis reticulata . El compuesto se ha probado en células cancerosas de la próstata, durante las cuales provocó que éstas realizaran una “apoptosis” o muerte mediada por células.

“El compuesto examinado, mientras mata las células cancerosas, incluso las resistentes a la quimioterapia estándar, activa simultáneamente una enzima (quinasa) que protege estas células tumorales. Sin embargo, no se puede considerar como un efecto bueno o malo. Este es solo un mecanismo de acción, cuya comprensión nos sugiere aplicar 3,10-dibromofascaplysin junto con inhibidores de estas enzimas”, indica Sergey Dyshlovoy, especialista de la Facultad de Ciencias Naturales de la universidad Federal del Lejano Oriente, coautor del documento.

El compuesto artificial no solo activa la muerte de las células tumorales, sino que trabaja junto con otros medicamentos contra el cáncer para ayudarlos a funcionar de manera más eficiente. Los investigadores planean probar el compuesto en células normales para asegurarse de que las no cancerosas del cuerpo no se vean afectadas bajo esta nueva terapia.

“Las fascapipsinas son bastante tóxicas para las células no cancerosas. En nuestro laboratorio, estamos intentando modificar la estructura de estos compuestos para reducir su efecto citotóxico en las células normales, manteniendo el que atañe a la acción antitumoral necesaria. El objetivo es crear una sustancia dirigida para la terapia puntual, con un mínimo de efectos secundarios para las células sanas del cuerpo”, concluye Maxim Zhidkov, Jefe del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Naturales de la misma universidad.

El equipo de trabajo continúa en el desarrollo de nuevos avances en esta materia bajo la seguridad de que una combinación de todas estas propiedades detectadas en los invertebrados marinos redunden en la producción eficiente de un alcaloide que se convierta en un fármaco candidato prometedor para el tratamiento del cáncer humano resistente a las terapias más tradicionales.

