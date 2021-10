Síntomas para reconocer a tiempo el cáncer de próstata

La próstata es una glándula del aparato reproductor masculino que se ubica por debajo de la vejiga y por delante del recto (Getty)

El cáncer de próstata es la segunda causa de muerte en pacientes con cáncer en América Latina. En la Argentina, es el tercer tipo de cáncer y el primero en hombres .

Luego de que se conociera la muerte de la estrella de Friends, James Michael Tyler, a los 59 años, a causa de esa enfermedad que le habían diagnosticado por primera vez en 2018, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) informaron que es la segunda forma más común de cáncer en los Estados Unidos, después del cáncer de mama.

Los especialistas aseguran que con controles periódicos se puede detectar de manera precoz y aumentar las chances de tratamiento y cura , aunque reconocieron que todos los hombres tienen riesgo de padecer cáncer de próstata, y que el factor de riesgo más común es la edad . Cuanto mayor es un hombre, más probabilidades hay de que padezca cáncer de próstata.

La Sociedad Estadounidense del Cáncer dice que el cáncer de próstata es poco común en hombres menores de 40 años, pero la probabilidad de desarrollar la enfermedad aumenta rápidamente una vez que los hombres llegan a los 50. Los mayores de 60 representan más de la mitad de los casos de cáncer de próstata.

La próstata es una glándula del aparato reproductor masculino que se ubica por debajo de la vejiga y por delante del recto. Contiene células que producen parte del líquido seminal que protege y nutre a los espermatozoides. Su tamaño puede cambiar a medida que el hombre envejece. El cáncer en ese órgano se origina por la malignización de ciertas células prostáticas.

"La detección tardía puede suceder porque en sus etapas iniciales este tipo de cáncer no presenta síntomas"

A pesar de su impacto, el cáncer de próstata todavía es una enfermedad en donde los pacientes no cuentan con información suficiente sobre los exámenes de detección, experimentan retrasos para conseguir una cita con médicos especialistas, diagnósticos y barreras para acceder a un tratamiento adecuado.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en las Américas se diagnostican alrededor de 413.000 casos nuevos de cáncer de próstata al año. En ese mismo periodo mueren aproximadamente 85.000 pacientes y 1 de cada 7 hombres será diagnosticado con cáncer de próstata en el transcurso de su vida. En la Argentina, según las estadísticas del Instituto Nacional del Cáncer (INC), se diagnostican por año más de 11 mil casos, registro que representa el 20% de todos los tumores malignos en varones y el 9% de la totalidad de cánceres del país.

“Los varones son más reticentes al momento de ir al médico, especialmente cuando se trata de temas relacionados con los órganos sexuales, pero cuanto más temprano se detecte la enfermedad más rápido se podrá abordar y menos doloroso será el proceso”, advirtió el doctor Carlos Silva, jefe del Servicio de Oncología del Hospital Universitario Austral y Hospital Británico, y coordinador del área psicosocial de LALCEC y remarcó que “un estudio a tiempo puede salvarte la vida”.

“La detección tardía puede suceder porque en sus etapas iniciales este tipo de cáncer no presenta síntomas, por eso hacemos hincapié en la importancia de los estudios de rutina”, agregó el especialista.

Los mayores de 60 representan más de la mitad de los casos de cáncer de próstata

“Es recomendable consultar con el urólogo quien podrá asesorar al paciente sobre la mejor manera de controlar la salud de su próstata. Si se diagnostica en forma temprana, las chances de curación y sobrevida son altas”, aseguró el doctor Gonzalo Vitagliano, jefe de la sección de Oncología y Urolaparoscopia del Hospital Alemán.

Diferentes pacientes de cáncer de próstata pueden experimentar diferentes síntomas, y algunos hombres no experimentan ningún síntoma. Los CDC advierten que los signos más comunes pueden ser dificultad para orinar, flujo de orina débil o interrumpido, dificultad para vaciar la vejiga por completo.

Las personas que padecen cáncer de próstata también pueden tener que orinar con más frecuencia por la noche, experimentar dolor al orinar e incluso pueden tener sangre en la orina o el semen. La eyaculación también puede volverse dolorosa.

El CDC dice que los hombres con cáncer de próstata también pueden experimentar dolor en la espalda, las caderas o la pelvis que no desaparece.

Los urólogos y médicos especialistas advierten que ante la aparición de cualquier síntoma y antes de realizarse un chequeo médico ya que estos malestares podrían ser manifestaciones de otras enfermedades de la próstata.

En caso de tener antecedentes familiares directos que hayan sufrido este tipo de cáncer, la primera revisión médica debería ser rondando los 40 años

Para anticiparse al avance silencioso del tumor, los expertos recomiendan comenzar con los chequeos urológicos anuales a partir de los 50 años. La edad es clave en el desarrollo de este tipo de tumor, aunque también intervienen otros factores de riesgo como hábitos cotidianos -alimentación, actividad física- que pueden resultar favorables o desfavorables para el advenimiento de la enfermedad. “Los hombres que consumen variedad de frutas y verduras tienen un riesgo menor de padecer este y cualquier otro tipo de cáncer” , remarcó Silva. También constituye un factor de riesgo el hecho de que familiares directos lo hayan tenido.

En caso de tener antecedentes familiares directos que hayan sufrido este tipo de cáncer, la primera revisión médica debería ser rondando los 40 años, y luego se deberá mantener la frecuencia anual de las consultas, que incluyen una serie de prácticas médicas que, dependiendo de cada caso clínico particular, pueden variar entre:

-Tacto rectal

-Análisis de sangre del Antígeno Prostático Específico (PSA por sus siglas en inglés), para detectar la presencia en sangre de una proteína que producen específicamente las células prostáticas

-Estudios con imágenes, como la ecografía prostática transrectal

- En caso de detección de anomalías, el diagnóstico definitivo se determina a través de una biopsia prostática

El tratamiento del cáncer de próstata podría incluir cirugía para extirpar la próstata, radioterapia para destruir las células cancerosas o quimioterapia.

Pese a que su personaje en Friends le valió su mayor fama, Tyler también apareció en programas como Scrubs, Sabrina the Teenage Witch y Just Shoot Me! (Captura)

Aunque es más conocido por su papel de admirador de Rachel Green, el personaje interpretado por Jennifer Anniston, Tyler también apareció en programas como Scrubs, Sabrina the Teenage Witch y Just Shoot Me!

Después de que Friends terminara en 2004, actuaría junto a una de las estrellas del programa, Matt LeBlanc, nuevamente en la serie de comedia Episodios en 2012.

Tyler reveló que sufría de cáncer de próstata en etapa IV en junio de este año, y dijo que esa era la razón por la que había decidido solo aparecer virtualmente en el programa Friends Reunion .

El cáncer de Tyler se había extendido a sus huesos y columna vertebral y lo había dejado incapacitado para caminar, según informó el sitio Newsweek.

