Científicos advirtieron que el cambio climático está oscureciendo a la Tierra

El calentamiento de las aguas del océano ha provocado una caída en el brillo de la Tierra , según revelaron mediciones de la luz del planeta que ilumina la superficie de la Luna y desde satélites.

La Tierra ahora refleja aproximadamente medio vatio menos de luz por metro cuadrado que hace 20 años, y la mayor parte de la caída se produjo en los últimos tres años de datos de luz terrestre, según el nuevo estudio publicado en la revista Geophysical Research Letters.

Eso es el equivalente a una disminución del 0,5% en la reflectancia de la Tierra, que refleja aproximadamente el 30% de la luz solar que la ilumina.

“La caída del albedo fue una sorpresa para nosotros cuando analizamos los últimos tres años de datos después de 17 años de albedo casi plano”, dijo Philip Goode, investigador del Instituto de Tecnología de Nueva Jersey y autor principal del nuevo estudio, refiriéndose a los datos de la luz de la tierra de 1998 a 2017 recopilados por el Observatorio Solar Big Bear en el sur de California. Cuando se agregaron los últimos datos a los años anteriores, la tendencia de atenuación se hizo clara.

Dos cosas afectan la luz solar neta que llega a la Tierra: el brillo del Sol y la reflectividad del planeta. Los cambios en el albedo de la Tierra observados por los investigadores no se correlacionaron con cambios periódicos en el brillo del Sol, por lo que significa que los cambios en la reflectividad de la Tierra son causados por algo en la Tierra.

Específicamente, ha habido una reducción de las nubes bajas brillantes y reflectantes sobre el Océano Pacífico oriental en los años más recientes, según las mediciones satelitales realizadas como parte del proyecto Clouds and the Earth’s Radiant Energy System (CERES).

Esa es la misma área, frente a las costas occidentales de América del Norte y del Sur, donde se han registrado aumentos en las temperaturas de la superficie del mar debido a la reversión de una condición climática llamada Oscilación Decadal del Pacífico, con probables conexiones con el cambio climático global.

El oscurecimiento de la Tierra también se puede ver en términos de cuánta más energía solar está siendo capturada por el sistema climático de la Tierra. Una vez que esta importante energía solar adicional se encuentra en la atmósfera y los océanos de la Tierra, puede contribuir al calentamiento global, ya que la luz solar adicional es de la misma magnitud que el clima antropogénico total forzado durante las últimas dos décadas.

“En realidad, es bastante preocupante”, expresó Edward Schwieterman, científico planetario de la Universidad de California en Riverside que no participó en el nuevo estudio. Durante algún tiempo, muchos científicos habían esperado que una Tierra más cálida pudiera generar más nubes y un albedo más alto, lo que luego ayudaría a moderar el calentamiento y equilibrar el sistema climático, dijo. “Pero esto muestra que lo contrario es cierto”.

Mientras el mundo entero se preocupa por superar la crisis sanitaria desatada por la pandemia de coronavirus en todo el planeta, desde la comunidad médica y científica miran no con menos preocupación lo que ocurre con el cambio climático a nivel global.

“La salud ya está siendo dañada por el aumento de la temperatura global y la destrucción del mundo natural, una situación a la que los profesionales de la salud han estado llamando la atención durante décadas”, aseguraron especialistas en el documento publicado a comienzos de mes en 233 revistas científicas internacionales, incluidas The BMJ, The Lancet, New England Journal of Medicine, East African Medical Journal, Chinese Science Bulletin, National Medical Journal of India y Medical Journal of Australia, entre otras.

“La ciencia es inequívoca; un aumento global de 1,5°C por encima del promedio preindustrial y la pérdida continua de biodiversidad corren el riesgo de un daño catastrófico para la salud que será imposible de revertir -advirtieron-. A pesar de la preocupación necesaria del mundo por el COVID-19, no podemos esperar a que pase la pandemia para reducir rápidamente las emisiones”.

El editorial se publicó antes de la Asamblea General de la ONU de la próxima semana, una de las últimas reuniones internacionales que tendrá lugar antes de la conferencia climática COP26 en Glasgow en noviembre y fue coordinado por la Alianza de Salud del Reino Unido sobre el Cambio Climático, una coalición de los principales organismos de salud del Reino Unido.

En el artículo, los expertos pidieron a los gobiernos que hagan todo lo posible para mantenerse por debajo de un aumento global de la temperatura del planeta de 1,5°C y para proteger el medioambiente con el fin de evitar una catástrofe para la salud mundial.

