Cuáles son las 10 señales de que a nuestro cuerpo le faltan proteínas

Las proteínas son fundamentales para nuestra salud. Son uno de los tres nutrientes principales, junto con los carbohidratos y las grasas, en nuestras dietas. Las proteínas y los aminoácidos son los componentes principales de nuestros músculos, huesos, piel, tejidos y órganos. Cuando comemos proteínas, nuestro cuerpo las descompone en aminoácidos individuales durante la digestión y luego usa estos aminoácidos para crear nuevas proteínas donde sea necesario.

Ahora bien, ¿qué sucede cuando no las incorporamos a nuestro organismo . En principio, además de verse afectada nuestra salud, aparecen señales en nuestro cuerpo. Se trata de una serie de síntomas donde una de las causas podría ser que no estamos incorporando proteínas a nuestra dieta. Puede suceder también que una persona consume suficiente proteína, pero no la digiere y absorbe bien. “Esto a menudo es causado por una deficiencia de enzimas digestivas como la pepsina y una deficiencia de ácido clorhídrico (HCL) en el estómago, ya que ambos son necesarios para la digestión de proteínas. La edad y / o las dietas pobres con alto contenido de alimentos procesados son causas comunes. Además, el uso desenfrenado de antiácidos en la sociedad moderna también reducirá los niveles de HCL, comprometiendo la digestión de proteínas”, expresó Susan Greeley, dietista, nutricionista y chef-instructora en el Instituto de Educación Culinaria en Estados Unidos.

Aquí 10 síntomas que pueden aparecer si no estamos consumiendo proteínas.

1. Cicatrización lenta de heridas

La proteína siempre es necesaria para la cicatrización de heridas. Cuando falta, la cicatrización de la herida se ve comprometida, la formación de colágeno se ve afectada y las heridas también pueden empeorar.

2. Sistema inmunológico débil, como infecciones frecuentes

Es bien sabido que la desnutrición proteica afecta la función inmunológica . El mecanismo para esto tiene que ver con las funciones que tienen los aminoácidos en la formación de anticuerpos, también conocidos como proteínas, y en la regulación de las respuestas inmunitarias. “La proteínas forman nuestros anticuerpos, que reconocen agentes patogenos y nos defienden de enfermedades”, explica a Infobae Julieta Pomerantz, Licenciada en Nutrición (MN 4995), miembro de la Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas (AADYND)

3. Pérdida muscular (sarcopenia)

Esto generalmente está relacionado con la edad, pero puede ocurrir a cualquier edad debido a desnutrición, trastornos alimentarios, enfermedades, etc. “En general, perdemos masa muscular a medida que envejecemos. Los requisitos de proteínas para los adultos aumentan después de los 70 años y el ejercicio también es necesario para ayudar a mantener los músculos “, explica Greeley.

4. Fortaleza ósea debilitada

“Esto puede provocar más fracturas, especialmente en los ancianos. La formación, el apoyo y la reparación del colágeno en varias etapas de la vida se ven afectados por la deficiencia de proteínas , al igual que la masa muscular, ¡y los dos trabajan juntos!”, dice Greeley. Pomerantz apunta: “Bajo consumo crónico de proteínas provoca entre otras cosas alteraciones hormonales que influyen en la densidad mineral ósea”.

5. Pérdida de cabello

Esto puede estar relacionado con el nivel de hierro, que es una deficiencia común de micronutrientes que resulta de la falta de alimentos con proteínas en la dieta, particularmente la carne y las legumbres.

6. Uñas quebradizas y piel seca

“Normalmente se observa en una deficiencia de proteínas más grave, pero no es infrecuente también en los ancianos”, dice Greeley. “La queratina, por ejemplo, es un tipo de proteína que forma la queratina, componente fundamental de cabello, piel y uñas”, agrega Pomerantz.

7. Aumento del hambre y los antojos de alimentos.

Cuando no se consumen suficientes proteínas, es común tener antojos, ya que el cuerpo activa el apetito para obtener lo que necesita. “La baja ingesta de proteínas puede colaborar con disminución de la saciedad en la dieta”, dice Pomerantz.

8. Fatiga y debilidad

La proteína es un macronutriente, lo que significa que suministra energía al cuerpo. Cuando una persona tiene restricción de proteínas y calorías, la debilidad y la fatiga a menudo son los primeros signos.

9. Cambios de humor

La mayoría de la gente ha oído hablar de al menos un aminoácido, el triptófano, ya que es un precursor del neurotransmisor serotonina. “También se requieren otros aminoácidos para producir neurotransmisores. Cuando se les priva de proteínas, el suministro de aminoácidos es limitado y / o deficiente e impacta negativamente nuestra función cerebral al limitar la capacidad del cuerpo para sintetizar neurotransmisores “, indica Greeley.

“La serotonina es una hormona que transmite señales entre las células nerviosas. La misma deriva de las proteínas y si disminuye, se puede alterar el estado anímico”, agrega Pomerantz.

10. Dormir mal o insomnio

Nuevamente relacionado con el aminoácido triptófano: los estudios han demostrado que el aumento de la ingesta de triptófano mejora el sueño en adultos con trastornos del sueño. “La melatonina deriva del aminoácido Triptofano, que ayuda a regular el ciclo del sueño y la vigilia”, finaliza Pomerantz.

Que alimentos consumir

Son varios los alimentos que tienen proteína que son saludables para nuestro cuerpo. Entre ellos, el pescado es uno de ellos. Se trata de una excelente forma de obtener proteínas de alta calidad. De hecho, los pescados son una rica fuente de proteínas, además que es un alimento nutritivo y bajo en calorías.

La carne de pollo es otro alimento. El pollo contiene todos los aminoácidos esenciales que necesitan los músculos de tu cuerpo. Lo mismos los huevos, que son ricos en riboflavina, tiamina, ácido fólico, ácido pantoténico, vitamina D, vitamina E y fosforo. En otras palabras, es una fuente inagotable de nutrientes y proteínas de alta calidad.

La carne de res, el yogur y las almendras son otros de los alimentos que tienen gran cantidad de proteínas.

