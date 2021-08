Cada vez más países obligan a la vacunación contra el COVID-19: qué sectores están siendo forzados a inocularse

La obligatoriedad de las vacunas, una medida siempre controversial, está creciendo en el mundo (Reuters)

Los países centrales que han logrado tener excedentes de vacunas están arribando a una preocupante meseta y los especialistas sospechan que, quienes no se han vacunado, quizá ya no van a hacerlo, poniendo en riesgo su propia salud y la salud pública en general.

Estados Unidos, por ejemplo, ha llegado a su propia meseta en su cobertura de la vacunación COVID-19, con sólo la mitad de la población con el esquema completo. Esto coincide con la fatiga pandémica o el escaso cumplimiento de las medidas de mitigación de riesgos, como el enmascaramiento y el distanciamiento, y la circulación de la variante Delta altamente infecciosa, que representa más del 83% de los contagios. Este es considerado un punto de inflexión en la pandemia, con las infecciones por coronavirus aumentando en un 140% en ese país en las últimas dos semanas.

La obligatoriedad de las vacunas, una medida siempre controversial, está creciendo en el mundo. Como reflejo de una preocupación por el retraso de la vacunación, la administración de Joe Biden ordenó recientemente vacunas para todos los trabajadores y contratistas federales (con enmascaramiento y pruebas regulares como una opción alternativa), mientras el Departamento de Asuntos de Veteranos emitió mandatos para todos los trabajadores de salud de primera línea en sus instalaciones. El presidente Biden también ordenó al ejército que avanzara hacia la vacunación obligatoria .

California, la ciudad de Nueva York y el estado de Nueva York están a la vanguardia al exigir que los trabajadores del gobierno se vacunen o se sometan a pruebas semanales. Y la ciudad de Nueva York acaba de anunciar su “Key to NYC Pass” que requiere prueba de vacunación para acceder a la mayoría de las actividades en interiores, incluidos gimnasios, restaurantes y espectáculos, a partir del 13 de septiembre, la primera póliza de este tipo en los EEUU. Mientras tanto, más hospitales y los centros de atención a largo plazo están implementando mandatos tras una declaración conjunta de 100 grupos médicos y de enfermería que instan a la vacunación obligatoria. Y cuando las escuelas de educación superior regresen en el otoño, casi 600 facultades y universidades requerirán vacunación. Eso es así en el sector privado, así como en una marea creciente de empresas, incluidas Uber, Facebook, Google, Netflix y Delta Air Lines, que exigen vacunas para los trabajadores.

Calendario de vacunación

En Argentina, conforme surge de la ley 27.491 existe obligatoriedad de aplicarse las vacunas incluidas en el calendario nacional de vacunación (REUTERS)

La obligatoriedad queda subsumida en el marco legal de cada país. Conforme surgiera de las palabras de la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, la vacuna para inmunizar a las personas contra el coronavirus entraría dentro del calendario de vacunación en la Argentina.

En conferencia de prensa, ante la consulta de la obligatoriedad de su aplicación, agregó: “Cuando uno tiene instalada la vacunación para todos los habitantes del país, encontrar gente que se niega a la vacunación es un problema, sobre todo porque no tenemos herramientas para poder convencerlos. Incorporar una vacuna al calendario significa la gratuidad y la obligatoriedad”.

En Argentina, conforme surge de la ley 27.491 existe obligatoriedad de aplicarse las vacunas incluidas en el calendario nacional de vacunación. Si la del COVID-19 entra en el calendario, de manera indudable será obligatorio aplicársela.

El alcalde de San Pablo, por su parte, Ricardo Nunes, decretó este sábado la obligatoriedad de la vacuna contra COVID-19 para todos los funcionarios de la ciudad, la más poblada de Brasil y una de las más castigadas por la pandemia. La medida afecta a todos los empleados públicos de la administración de la capital paulista, incluidos aquellos que trabajan en fundaciones y entidades vinculadas al Ayuntamiento, según fue publicado en el Diario Oficial del municipio.

“Si la gente quiere dejar de escuchar tanto sobre las nuevas variantes del coronavirus, lo que se tiene que hacer es que todos los países tengan acceso a las vacunas”, opinó Jennifer Nuzzo, especialista de salud pública de la Universidad Johns Hopkins, en clara posición abierta al acceso y distribución equitativa de las vacunas en el mundo, cosa que no está sucediendo en la actualidad y que amenaza a la posibilidad de creación de nuevas variantes más peligrosas del SARS-CoV-2 en personas no protegidas con alguna de las inyecciones aprobadas.

Uno de los objetivos marcados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es que al menos el 10% de la población de todas las naciones del mundo esté vacunada en el mes de septiembre. Por ello, insisten en la necesidad de un mejor reparto global de fármacos para que puedan llegar a la mayor cantidad posible de gente.

Moscú implementó en junio la orden de que cafés, bares y restaurantes solo atiendan a personas que tengan una prueba de vacunación, de inmunidad o un test negativo de coronavirus (REUTERS)

Con un discurso televisado, el presidente francés, Emmanuel Macron, dio nuevo impulso a la campaña de vacunación en su país el pasado 12 de julio, siguiendo los pasos de Italia y el Reino Unido. En el plan de acción anunciado, estableció que todo el personal sanitario deberá estar vacunado antes del 15 de septiembre. Los trabajadores que no estén inmunizados una vez cumplida esa fecha no podrán acudir a sus puestos de trabajo y no cobrarán. La otra gran medida fue extender el uso del pasaporte sanitario en múltiples lugares públicos. A partir del 21 de julio, el certificado será necesario para entrar en teatros, cines y espacios culturales que reúnan a más de 50 personas, mientras que en agosto esta solicitud se expandirá a bares, restaurantes, centros comerciales y transporte público.

Grecia, por su parte, el mismo día que en Francia, también decretó la obligatoriedad de la vacunación para el personal de hogares de ancianos con efecto inmediato y para todos los trabajadores de la salud desde septiembre. Además, solo las personas vacunadas podrán ingresar a bares, cines, teatros y otros espacios cerrados. “No volveremos a cerrar el país solo por la postura de algunos”, dijo el premier Kyriakos Mitsotakis en rueda de prensa.

En Rusia, aunque el Gobierno de Vladimir Putin se opone a la vacunación obligatoria, Moscú implementó en junio la orden de que cafés, bares y restaurantes solo atiendan a personas que tengan una prueba de vacunación, de inmunidad o un test negativo de coronavirus. Además lanzó un plan para que un 60% de los trabajadores del sector de servicios estén completamente vacunados antes del 15 de agosto.

Otras naciones también van por ese camino: Reino Unido exigirá la vacunación a empleados de residencias de adultos mayores desde octubre y Polonia estudia la obligatoriedad de la vacunación para algunas personas de alto riesgo a partir de agosto.

Una legalidad extendida

En Australia desde junio la vacunación es obligatoria para los trabajadores de atención a personas mayores de alto riesgo, en los hoteles implementados para las cuarentenas (REUTERS)

En Australia, un país que se ha caracterizado por la rigidez de sus protocolos contra el COVID-19, desde junio la vacunación es obligatoria para los trabajadores de atención a personas mayores de alto riesgo en los hoteles implementados para las cuarentenas. También ha exigido la inmunización de atletas paralímpicos que participarán en los Juegos de Tokio.

Por su parte, en mayo, Arabia Saudita anunció que todos los trabajadores del sector público y privado que deseen asistir a sus lugares de trabajo presenciales deberán vacunarse, aunque sin especificar a partir de qué fecha se aplicará la medida. Además, desde el 1 de agosto, solo las personas vacunadas podrán ingresar a establecimientos gubernamentales, privados o educativos y usar el transporte público.

Asimismo, Kazajistán anunció el 23 de junio la exigencia de estar vacunado contra el COVID-19 o presentar pruebas semanales para las personas que trabajen en grupos de más de 20 personas. Mientras que en Fiji la vacunación es obligatoria para todos los trabajadores del sector público y privado. Los empleados públicos que no hayan recibido la primera dosis antes del 15 de agosto deberán tomarse licencia y, en caso de no tener el esquema de vacunación completo antes del 1 de noviembre, podrían ser despedidos. Los trabajadores del ámbito privado, en tanto, deberán tener la primera inyección antes del 1 de agosto, con riesgo de multas para las empresas que incumplan.

Por su parte, tres provincias de Pakistán han adoptado acciones que castigan la falta de vacunación. En Baluchistán, las personas no vacunadas no pueden ingresar en edificios públicos, centros comerciales ni transporte público desde el 1 de julio. En Sind, los funcionarios que rechacen ser vacunados no cobrarán sus sueldos. Y en Penjab amenazan con cortes de teléfono a quienes no quieran recibir las inmunizaciones. Medidas duras en un país con una campaña de vacunación muy lenta y dificultades para acceder a los fármacos.

En este tipo de acciones, Indonesia fue pionera. Desde febrero, el Gobierno federal ha instaurado la vacunación obligatoria (REUTERS)

En este tipo de acciones, Indonesia fue pionera. Desde febrero, el Gobierno federal ha instaurado la vacunación obligatoria, con amenazas de multas o cortes de servicios públicos a las personas que se nieguen a recibir la inyección. Lógicamente, no existe abastecimiento suficiente para vacunar a toda la población todavía, pero la medida busca evitar el rechazo a los fármacos. Cada administración local tiene la potestad de establecer las sanciones que considere pertinentes.

El sábado 3 de julio, Tayikistán fue taxativo al anunciar la vacunación obligatoria de toda la población adulta (mayores de 18 años), aunque las autoridades no explicaron cómo harán cumplir el mandato en un país con una campaña de vacunación muy demorada.

Turkmenistán se sumó el 7 de julio, al disponer la vacunación obligatoria de todos los mayores de 18 años, con excepciones para aquellas personas que presenten contraindicaciones médicas a la vacunación.

En una situación similar está el Vaticano. Desde febrero, la ciudad-estado ha establecido posibles sanciones a empleados que rechacen la vacunación sin motivos de salud comprobables, incluyendo el despido. Una medida criticada, a la que el gobierno de la Santa Sede tuvo que salir a matizar, aclarando que el decreto buscaba un balance entre la protección de la salud y el respeto a la libertad de elección individual.

SEGUIR LEYENDO: