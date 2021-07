Aumentan los casos de coronavirus en casi todo Estados Unidos a causa de la variante Delta

Jul 10, 2021; Los Angeles, California, USA; A COVID-19 coronavirus face mask advisory is seen at Dodger Stadium before a game between the Arizona Diamondbacks and the Los Angeles Dodgers. Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports

El rebrote de coronavirus que vive hoy Estados Unidos tiene a los expertos preocupados por la comprobada mayor cantidad de infectados que está generando el virus. En realidad, la causante es una nueva variante de la cepa original, llamada variante Delta, surgida en India a finales de 2020.

Tal como predijeron los expertos en salud, la combinación de personas no vacunadas y la cepa Delta de coronavirus, más contagiosa, ha provocado nuevos aumentos repentinos de COVID-19. Así lo confirma información oficial en 45 estados, donde las tasas de casos nuevos la semana pasada son al menos un 10% más altas que las tasas de casos nuevos la semana anterior, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Y en 34 estados, los casos nuevos la semana pasada son al menos un 50% más alto que los casos nuevos la semana anterior.





El aumento de casos respecto a cifras de una semana atrás en EEUU

Según publica la entidad médica, solo tres estados, Maine, Dakota del Sur e Iowa, están experimentando disminuciones de entre el 10% y el 50%. Y en los de Delaware y Arkansas las tasas son aproximadamente las mismas que la semana anterior. La gran mayoría de los casos nuevos de Covid-19, las hospitalizaciones y las muertes tienen una cosa en común: se encuentran entre personas no vacunadas, dicen los médicos.

El experto epidemiólogo y asesor de la Casa Blanca, Anthony Fauci, indicó que en los condados donde las tasas de COVID son actualmente las más altas, existe una correlación directa con el hecho de que la gran mayoría de los residentes no están vacunados. “Más del 99 por ciento de las personas que murieron por causas relacionadas con COVID en junio no estaban vacunadas”, precisó Fauci, y el aumento de delta significa que “estamos viendo un incremento de las hospitalizaciones y muertes entre las personas no vacunadas”, dijo la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC), la doctora Rochelle Walensky. Más del 99% de todas las muertes por Covid-19 en junio se produjeron entre personas no vacunadas, agregó Walensky.

“Aproximadamente un tercio de los estadounidenses no están completamente vacunados y son vulnerables a la variante delta. Nuestra lucha contra este virus no ha terminado”, aseguró el presidente Joe Biden durante una conferencia de prensa la semana pasada.

Missouri tiene una de las tasas de vacunación más bajas del país y uno de los peores brotes de la variante Delta. La situación es tan mala en Missouri que EEUU desplegó un equipo de emergencia para ayudar a detener la propagación , incluidos miembros de los CDC y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. El médico de emergencias de Springfield, Howard Jarvis, dijo que los pacientes de Covid-19 que está viendo son más jóvenes que nunca. Y todos los pacientes de Covid-19 admitidos en su hospital durante este aumento no han sido vacunados.

“Si están lo suficientemente enfermos como para ser admitidos en el hospital, no están vacunados. Ese es el denominador común absoluto entre esos pacientes. Al principio de la pandemia, y ciertamente antes de que tuviéramos las vacunas, veíamos una población de pacientes mucho mayores en el departamento de emergencias y eran admitidos en el hospital. En las últimas semanas, hemos visto una población mucho más joven”, dijo. “Estamos viendo a mucha gente de entre 30, 40 y 50 años. Estamos viendo a algunos adolescentes y también a algunos pacientes pediátricos”, agregó el experto.

En el condado de St. Louis, los funcionarios dijeron que la tasa de casos nuevos aumentó en un 63% en las últimas dos semanas. “Se acerca un maremoto hacia nuestras poblaciones no vacunadas. Esta variante se está propagando rápidamente, y esta variante tiene la capacidad de devastar a quienes la siguen. Y por eso es tan importante vacunarse ahora”, dijo el ejecutivo del condado, Sam Page.

“El linaje de Delta incluye tres subtipos principales (B1.617.1, B.1.617.2 y B.1.617.3), que albergan diversas mutaciones de la proteína Spike en el dominio N-terminal (NTD) y el dominio de unión al receptor (RBD) que pueden aumentar su inmunidad potencial de evasión. Se cree que B.1.617.2, también denominada variante Delta, se propaga más rápido que otras variantes”, explicaron los investigadores franceses en un estudio de Nature.

Los expertos analizaron la eficacia de los anticuerpos producidos por la infección natural y por las vacunas contra el coronavirus para neutralizar las variantes alfa, beta y delta, así como una variante similar a la versión original del virus. Para ello, analizaron muestras de sangre de 103 personas que se contagiaron de coronavirus. El estudio descubrió que la variante delta era mucho menos sensible que la alfa en las muestras de personas no vacunadas de este grupo. El equipo también analizó muestras de 59 personas después de haber recibido la primera y la segunda dosis de las vacunas de AstraZeneca o Pfizer-BioNTech. Solo en el 10 por ciento de las muestras de sangre de las personas inmunizadas con una dosis de las vacunas de AstraZeneca o Pfizer-BioNTech se observó la capacidad de neutralizar las variantes delta y beta en experimentos de laboratorio. Sin embargo, una segunda dosis elevó esa cifra al 95 por ciento.

Desde que se identificó por primera vez en octubre de 2020, la variante delta se ha distinguido como la variante conocida más transmisible del coronavirus. Sin una vacunación generalizada y una adherencia rígida a las medidas de salud pública, como el uso de máscaras y el distanciamiento social, se ha permitido que el SARS-CoV-2 mute y evolucione con el tiempo y seguirá haciéndolo.

Los datos sugieren que esta variante es tres veces más infecciosa que la cepa de coronavirus original, según Tom Frieden, ex director de los CDC que fundó Resolve to Save Lives. Pero no está claro si este virus es más letal o conduce a una enfermedad más grave, dijo la doctora Yvonne Maldonado, jefa de la División de Enfermedades Infecciosas Pediátricas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford. Algunos datos sugieren que los síntomas asociados con una infección de la variante delta (secreción nasal y dolor de garganta) pueden ser ligeramente diferentes a los de antes en la pandemia. Por ejemplo, la pérdida del sentido del olfato se informa con menos frecuencia.

