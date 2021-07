El multimillonario Richard Branson revive su faceta de temerario y viaja este domingo al espacio

Richard Branson posa en el parqué de la Bolsa de Nueva York (NYSE) antes de la cotización de Virgin Galactic (SPCE) en Nueva York, Estados Unidos, el 28 de octubre de 2019 (REUTERS)

Durante décadas, Branson protagonizó una serie de acrobacias que batieron récords, en las que recorrió 48 kilómetros entre Inglaterra y Francia, cruzó el océano Atlántico en lancha rápida en sólo tres días y luego atravesó el Pacífico en un globo aerostático a velocidades de hasta 395 kilómetros por hora...

Aunque sus audacia acercó a Branson al estatus de estrella del rock y atrajo una gran publicidad para sus empresas del Grupo Virgin, también vio cómo los servicios de emergencia rescataban al británico en varias ocasiones. Esto le llevó a arriesgarse por actividades comparativamente más tranquilas, como el puenting, las carreras de yates y el triatlón de 2.000 km.

Pero la carrera por crear la primera empresa de turismo espacial del mundo ha reavivado el espíritu temerario del septuagenario empresario. Tras el anuncio el mes pasado de que el fundador de Amazon.com Inc., Jeff Bezos, se subiría a un cohete construido por su empresa Blue Origin el 20 de julio, Branson anunció un vuelo de prueba de Virgin Galactic nueve días antes, a una semana de cumplir los 71 años.

Will Whitehorn, ex presidente de Virgin Galactic que ayudó a fundar la empresa, dijo que la medida es típica de Branson, cuyo mantra es “al diablo, hagámoslo” y aprueba incluso los proyectos más difíciles”. “Richard no es una persona temerosa, pero también es una persona reflexiva”, dijo Whitehorn, ahora presidente de la asociación comercial UKSpace, en una entrevista. “No se iría si no creyera que es seguro. Y si consigue vencer a Jeff Bezos, todo lo mejor”.

La decisión de volar se tomó tras la aprobación de la Administración Federal de Aviación de EEUU para que Virgin Galactic transporte pasajeros de pago. “No se puede esperar que los científicos y los turistas espaciales salgan si el jefe no está preparado”, dijo Whitehorn.

Accidente fortuito

Branson viajará en el avión espacial VSS Unity de Virgin, que fue llevado a lo alto por un avión llamado nave nodriza, en un viaje que se espera que dure unos 90 minutos desde el despegue hasta el aterrizaje. Tras soltarse del avión portador, Unity encenderá un motor cohete para elevarse a una altura de 88 kilómetros sobre la Tierra.

Esto está más allá del límite reconocido por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de EEUU como el borde del espacio, aunque menos que la Línea de Karman, un límite espacial reconocido internacionalmente a 62 millas del planeta.

El mismo modelo de nave espacial de Virgin Galactic sufrió un accidente en el que murió un piloto de pruebas en 2014, cuando se activó un mecanismo de descenso junto con el ascenso del cohete. La compañía hizo una revisión exhaustiva del diseño para evitar que esto vuelva a ocurrir.

El director ejecutivo Michael Colaglier dijo a principios de este mes que la compañía está lista para visitar Branson después de un exitoso vuelo de prueba en mayo.

Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, Branson, que fue nombrado caballero en 1999 por la reina Isabel II por sus “servicios al empresariado”, tiene un patrimonio neto de aproximadamente 7.500 millones de dólares. Un portavoz dijo en diciembre que más de 40 empresas de la marca Virgin obtienen unos ingresos anuales de unos 22.000 millones de dólares a través de asociaciones, afiliaciones y participaciones directas. Al igual que Virgin Galactic, suelen dejar la gestión diaria en manos de los ejecutivos que las contratan.

Su carrera empresarial -que abarca desde sellos discográficos punk hasta gimnasios, ropa de novia, cuentas bancarias, un proveedor de telefonía móvil y la aerolínea por la que es conocido- ha sido tan variada como sus actividades extracurriculares.

Tras dirigir una revista estudiantil a los 16 años, su primera incursión seria en el comercio fue a través de una distribuidora y tienda de música por correo, que le valió una costosa condena por evasión de impuestos. Sin miedo, fundó Virgin Records en 1972, nombre elegido para reflejar su inexperiencia en el negocio.

La construcción del imperio

El sello tuvo un éxito inmediato, ya que Tubular Bells, el álbum de debut del instrumentista Mike Oldfield, se convirtió en un éxito de ventas. La empresa firmó con artistas como los Rolling Stones y los Sex Pistols, y estos últimos contribuyeron a mejorar la imagen de Branson como outsider, ganando suficiente dinero para controlar la fundación de Virgin Atlantic Airways Limited en 1984.

En medio de un patrón de venta total o parcial de sus diversos negocios, Branson tuvo un éxito rotundo con Virgin Mobile, que fue vendida a NTL:TeleWest en 2006 por aproximadamente 1.000 millones de libras (1.400 millones de dólares), y United Virgin. Los medios de comunicación fueron vendidos posteriormente. Liberty Global en 2013 por 23.000 millones de dólares.

Entre los fracasos se encuentra el intento fallido de Virgin Cola de desbancar a Coca-Cola y Pepsi como principales refrescos estadounidenses, y la línea de preservativos Mates, vendida apenas un año después de su lanzamiento.

Los planes para una nave espacial lanzada desde el aire se plantearon por primera vez en Virgin en 1995, según Whitehorn, que dice que él, Branson y el astronauta del Apolo 11 Buzz Aldrin redactaron el concepto en una servilleta. Whitehorn dijo que Aldrin estaba entusiasmado con la idea tras el éxito de los cohetes X-15 lanzados desde bombarderos B-52 en la década de 1960.

El nombre de Virgin Galactic se registró en 1999 y la empresa se creó oficialmente cinco años después. El modelo de negocio prometía anteriormente a los turistas espaciales un breve periodo de ingravidez, así como vistas de la curvatura de la Tierra y del Sol y las estrellas con el telón de fondo del espacio, todo ello por 250.000 dólares.

El accidente de 2014 retrasó el proyecto cuatro años, pero en 2019 Virgin Galactic estaba bien encaminada para convertirse en la primera empresa de turismo espacial que cotiza en bolsa, gracias a un acuerdo con una sociedad de adquisición especial . La capitalización bursátil de Virgin Galactic se situó el jueves en Nueva York en más de 12.000 millones de dólares.

La cotización en bolsa ayudó a su vez a Branson a salvar a Virgin Atlantic cuando se produjo la pandemia de coronavirus. El gobierno británico se negó a conceder ayudas estatales a la compañía aérea en tierra, en parte por su residencia en la isla Necker, un paraíso fiscal que había comprado en 1978 propiamente en las Islas Vírgenes Británicas. La venta de parte de su participación en Virgin Galactic le permitió inyectar 200 millones de libras en la aerolínea como parte de un plan de rescate más amplio.

Con información de Bloomberg

