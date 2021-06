Los trasplantados podrían necesitar más de dos dosis de la vacuna para vencer el COVID-19

Un trabajador médico administra una dosis de la vacuna "Comirnaty" Pfizer BioNTech COVID-19 en un centro de vacunación en Nantes como parte de la campaña de vacunación contra la enfermedad del coronavirus (COVID-19) en Francia,

Para Jennifer Woda, dos dosis de la vacuna Moderna no fueron suficiente protección contra el virus covid-19. Más de un mes después, recibió una tercera y cuarta dosis, esta vez con la vacuna de Pfizer-BioNTech.

Cantante de ópera que enseña música a los niños, Woda recibió un trasplante de riñón en septiembre de 2019, uno de los cerca de 160.000 trasplantes que se han producido en Estados Unidos desde 2017. La investigación emergente ahora está mostrando que estos pacientes, que suprimen su sistema inmunológico con medicamentos para que sus cuerpos no rechacen los órganos donados, son dramáticamente menos propensos a desarrollar anticuerpos protectores usando la dosis de vacuna autorizada.

Esto está impulsando a algunos receptores a recibir vacunas adicionales a medida que aumenta la preocupación por el fin de las restricciones de la pandemia y mientras la oferta de vacunas en Estados Unidos supera la demanda. Acudieron a las farmacias y clínicas para vacunarse por su cuenta, sin notas del médico. A algunos no les hicieron preguntas sobre su historial de vacunación, y otros explicaron su situación y aun así se vacunaron.

“Estoy dispuesto a ser un conejillo de indias por mi bien, y por el de todos”. dijo Woda por teléfono.

Estudios recientes realizados por investigadores de la Universidad Johns Hopkins descubrieron que sólo el 17% de los receptores de órganos desarrollaron anticuerpos detectables tras la primera dosis de una vacuna de ARNm, mientras que el 54% los desarrolló tras una segunda dosis. Esto contrasta con el 100% de los ensayos iniciales de las vacunas. Incluso los receptores de trasplantes que tenían anticuerpos presentaban en general niveles más bajos que las personas con sistemas inmunitarios sanos.

Woda no está sola en sus acciones, aunque fue un paso más allá que muchos otros. Los investigadores del Johns Hopkins están siguiendo ahora a numerosos receptores de trasplantes que decidieron recibir una tercera dosis después de hablar con sus médicos . Aunque la investigación está en fase de revisión, los resultados son alentadores, según Dorry Segev, uno de los investigadores y profesor de cirugía y epidemiología del Johns Hopkins.

Mientras tanto, los pacientes de trasplantes esperan ansiosamente más información. Aunque están acostumbrados a tomar precauciones para evitar enfermar, el hecho de que el coronavirus se transmita por el aire y de que ahora no puedan saber qué persona desenmascarada está o no vacunada les hace sentir un miedo especial.

“Queremos reanudar nuestra vida”, dijo Janet Handal, una receptora de un trasplante de riñón que se vacunó con Johnson & Johnson más de dos meses después de recibir el régimen de dos vacunas de Moderna. “Queremos poder estar en el mundo e interactuar con la gente como lo hacíamos antes: viajar, ir al trabajo, ir a cenar, ir a los partidos de fútbol de los niños”.

- - -

Sin embargo, Segev pide cautela. Ha observado una mayor tasa de las denominadas infecciones de ruptura entre los receptores de trasplantes que han sido vacunados en comparación con la población en general, así como una mayor tasa de hospitalización de esos pacientes.

“Ahora no es el momento de que los inmunodeprimidos celebren la vacuna”, dijo Segev en una entrevista. “Ahora es el momento de vacunarse y en los próximos meses sabremos cuánto pueden celebrar”.

Segev dijo que su equipo está trabajando con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Institutos Nacionales de Salud (NIH) para tratar de poner en marcha un ensayo clínico que estudie una tercera dosis para los pacientes trasplantados. La FDA dijo que necesitaría datos para evaluar un régimen de dosificación fuera de las autorizaciones actuales de la vacuna.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dijeron que no se ha establecido la necesidad ni el momento de las dosis de refuerzo, y que no se ha evaluado la seguridad y eficacia de una serie de productos mixtos. Como resultado, no se recomienda que las personas reciban más de un régimen de vacunas en este momento.

(REUTERS)

- - -

Otros países están más avanzados. En Canadá se ha iniciado un ensayo clínico que estudia terceras dosis de la vacuna Moderna para pacientes trasplantados, y las autoridades sanitarias francesas ya han recomendado que las personas gravemente inmunodeprimidas reciban terceras dosis.

Woda, que vive en Cleveland Heights (Ohio) y ha cantado mucho en la zona del noreste de Ohio, dijo que después de recibir su trasplante de riñón empezó a tomar altas dosis de inmunosupresores para asegurarse de que el órgano no fuera rechazado.

Esto le obligó a suspender sus actuaciones y sus clases en persona con niños para no contagiarse de otras personas. Luego llegó la pandemia y tuvo que aguantar aún más.

“Cuando por fin llegaron las vacunas, me dije: “¡sí, sí!”. dijo Woda. “Empecé a imaginarme: ‘Vale, una vez que me vacune, probablemente podré volver a dar clases, y entonces tal vez pueda pensar en volver a hacer una audición’”.

Pero esos pensamientos se acabaron abruptamente después de que Woda se uniera al estudio de Johns Hopkins dirigido por el equipo de Segev que analizaba la respuesta de los receptores de trasplantes a las vacunas de ARN mensajero. Fue entonces cuando se enteró de que su cuerpo no desarrollaba anticuerpos tras dos dosis de la vacuna Moderna.

Luego pasó a la inyección de Pfizer, tomando el régimen completo de dos dosis.

- - -

Los estudios del Johns Hopkins se publicaron en el Journal of the American Medical Association en marzo y mayo. El primero analizaba el desarrollo de anticuerpos tras una única dosis en más de 400 receptores de trasplantes. El segundo analizó los resultados tras una segunda dosis en más de 600 pacientes. Otros pacientes también empezaron a pensar en qué hacer a continuación al conocer sus resultados.

El concepto de que los receptores de trasplantes reciban dosis adicionales o más altas no es nuevo, dijo Segev. En su estudio, el aumento de la proporción de pacientes que desarrollaron anticuerpos después de la segunda inyección en comparación con la primera “me da a entender que hay muchas posibilidades de que veamos un aumento continuado con tres dosis”.

Además, dijo Segev, las pruebas de anticuerpos utilizadas no muestran la respuesta inmunitaria completa. Los resultados de las pruebas se correlacionan con la cantidad de anticuerpos neutralizantes que alguien desarrolla, pero no muestran las respuestas inmunitarias celulares ni la duración de la inmunidad.

Su equipo está estudiando ahora la inmunología más profunda de las personas que decidieron recibir una tercera dosis.

- - -

Robert Montgomery, un médico de trasplantes en NYU Langone en Nueva York que recibió un trasplante de corazón en 2018, fue probablemente uno de los primeros receptores de trasplantes en tomar una dosis adicional. Después de vacunarse completamente en enero con la vacuna de Pfizer, descubrió que no tenía anticuerpos y casi ninguna respuesta inmune celular, dijo. Habló con otros médicos y sopesó su riesgo de exposición al covirus como trabajador sanitario.

Entonces, dos meses después de su última dosis de Pfizer, decidió vacunarse con la de Johnson & Johnson, la vacuna disponible en ese momento. Su respuesta posterior fue similar a la de alguien con un sistema inmunitario sano, dijo.

Actualmente no recomienda a los pacientes que se pongan una dosis adicional, ya que no se sabe lo suficiente sobre la seguridad, dijo. Pero muchos otros receptores de trasplantes se enteraron de su historia y le prestaron atención.

- - -

Uno de ellos fue Handal, que se comunicó con él al conocer su respuesta al régimen de Moderna. “Sabía cuál era la respuesta del Dr. Montgomery y cuál era mi respuesta limitada hasta el momento y me dije: ‘Quiero ser como Bob’”, dijo Handal en una entrevista.

Otros pacientes trasplantados recibieron diferentes combinaciones de vacunas, y Woda fue incluso más allá y recibió cuatro dosis.

Stephen Thomas, investigador principal coordinador del ensayo de vacunas de Pfizer en su última fase, dijo que si un paciente inmunodeprimido no tiene una respuesta eficaz a la vacuna, es razonable que un proveedor de atención médica discuta con él los riesgos y beneficios de una dosis de refuerzo, sabiendo que eso está fuera de la autorización actual de las vacunas.

En teoría, no ve ningún problema de seguridad en que las personas reciban una tercera dosis de la vacuna original que tomaron al menos varias semanas después de su régimen inicial, pero se siente menos cómodo con la idea de mezclar vacunas, ya que hay menos datos al respecto.

Y si alguien no responde a una tercera dosis, es poco probable que una cuarta o quinta inyección tenga valor y las inyecciones adicionales podrían exponer al paciente a riesgos, dijo.

- - -

Segev dijo que pronto podría quedar claro quiénes no tienen probabilidades de responder a una tercera dosis y podrían necesitar un enfoque aún más agresivo, como el ajuste de sus inmunosupresores. Sin embargo, dijo, eso podría ser peligroso para los pacientes de trasplantes en particular, ya que los cambios en la medicación suponen un riesgo de rechazo del órgano.

Aun así, los pacientes trasplantados mantienen la esperanza de que pronto se tomen medidas.

Beth Trudeau, una profesora de primaria que recibió un trasplante de hígado en 1998, dijo que está preocupada por el otoño, cuando tendrá que volver a dar clases en persona, y sus alumnos probablemente no tendrán acceso a una vacuna todavía.

Sus médicos no le recomendaron que se pusiera una tercera dosis en este momento, por lo que no se siente cómoda poniéndose una. Pero ha sabido de otros pacientes que han recibido dosis adicionales tras hablar con sus médicos.

“Esa es la parte más irritante: ¿por qué está bien para algunos y no para otros?”, dijo, “¿Por qué no puede haber algún tipo de decisión universal al respecto?

Con Información de Bloomberg

