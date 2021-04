Por qué los efectos secundarios de las vacunas contra el COVID-19 pueden ser una buena señal

Una enfermera muestra una vacuna contra la covid-19 hoy, en el estadio Pascual Guerrero de Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr

Los síntomas de COVID-19, se sabe, causan fiebre, fatiga y otras dolencias. Sin embargo los médicos insisten en que los efectos secundarios de las vacunas COVID-19 no durarán mucho. Todos estos tipos de síntomas no son más que una prueba de que nuestro sistema inmunológico está funcionando correctamente.

¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes? “ Estamos viendo dolor en los brazos, dolores corporales, a veces fatiga, a veces incluso fiebre baja” , expresó el Doctor Peter Hotez, vacunólogo y decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical de la Facultad de Medicina Baylor. Después de recibir su segunda dosis de la vacuna Pfizer / BioNTech, expresó: “Tuve escalofríos durante un par de horas”,

Hotez dice que esto sucede porque la vacuna es muy potente para inducir una respuesta inmune. “ Esa es una de las razones por las que estamos obteniendo niveles tan altos de protección contra Covid-19 ″, expresó. Otros efectos secundarios pueden incluir dolor, enrojecimiento o hinchazón en el lugar de la inyección y, de acuerdo a informan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), posibles dolores de cabeza o náuseas.

¿Podría haber contraído COVID-19 por la vacuna?

Un trabajador de la salud panameño recibe la segunda inyección de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 en el Hospital Santo Tomas, en Ciudad de Panamá, Panamá el 17 de febrero de 2021. REUTERS / Erick Marciscano / Foto de archivo





No. Es imposible obtener COVID-19 de cualquiera de las vacunas que se usan en los Estados Unidos. Porque ninguna de ellas contiene ni una sola pieza de coronavirus real.

¿Cuántas personas tienen efectos secundarios?

No es seguro porque millones se vacunan todos los días, y es posible que aquellos que padecen efectos secundarios no los informen al Sistema Federal de notificación de eventos adversos de vacunas . Pero en los ensayos de vacunas, alrededor de entre el 10 y el 15 por ciento de los voluntarios inmunizados, desarrollaron “efectos secundarios bastante notables” , según expresó el ex asesor científico jefe de Operation Warp Speed, Moncef Slaoui, a fines del año pasado.

“La mayoría de la gente tendrá efectos secundarios mucho menos notorios”, dijo Moncef Slaoui. Cuando se trata de anafilaxia o reacciones alérgicas graves, “la tasa ahora es de dos a cinco por millón”, dijo Hotez. Eso significa que alrededor del 0,0005% (o menos) de los que reciben la vacuna COVID-19 tienen una respuesta negativa grave. La buena noticia es que cuando ocurren resultados graves, “generalmente ocurren en los primeros 30 minutos”, dijo Hotez. “Es por eso que los lugares de vacunas mantienen a las personas allí durante 15 a 30 minutos después, para asegurarse de que no tengan una reacción anafiláctica”.

Los CDC recomiendan que las personas que hayan tenido una reacción alérgica grave a una vacuna diferente o antecedentes de anafilaxia, permanezcan durante media hora después de la vacunación. Otros podrían irse después de 15 minutos.

Los CDC también reafirman que todos los lugares que administran vacunas deben estar equipados con epinefrina para combatir rápidamente cualquier caso de anafilaxia. A finales de marzo se habían administrado más de 150 millones de dosis de vacunas. Hasta el momento, no hay evidencia de muerte causada por una vacuna Covid-19, dijeron los CDC

¿Algunas vacunas producen más efectos secundarios que otras?

“Las vacunas de ARNm, la Pfizer y la Moderna, son lo que se las llama más reactogénicas, lo que significa que hay más efectos secundarios”, dijo el doctor Peter Hotez, vacunólogo y decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical de la Facultad de Medicina Baylor EFE/EPA/GIUSEPPE LAMI/Archivo

Cada cuerpo es diferente. Por lo tanto, la misma vacuna puede hacer que una persona se sienta enferma durante un día y que otra se sienta perfectamente bien. Dicho esto, “las vacunas de ARNm, la Pfizer y la Moderna, son lo que se llama más reactogénico, lo que significa que hay más efectos secundarios”, dijo Hotez. “No son efectos secundarios graves, pero pueden ser desagradables y, a veces, pueden durar uno o dos días. Por lo general, no lo son. Por lo general, duran unas pocas horas”.

Tanto las vacunas Pfizer / BioNTech como Moderna brindan aproximadamente un 95% de protección contra Covid-19 sintomático, y ambas son virtualmente 100% efectivas contra la enfermedad grave de Covid-19. En sus ensayos clínicos, nadie que fue vacunado murió de Covid-19. En el caso de la vacuna de Johnson & Johnson no es una vacuna de ARNm. Entre los participantes de un ensayo en Estados Unidos, fue 72% efectivo contra COVID-19, y 85% efectivo contra COVID-19 grave. Al igual que las otras dos vacunas, nadie que fue vacunado durante el ensayo clínico murió de Covid-19.

¿Es cierto que las segundas dosis son peores que la primera?

La vacuna Johnson & Johnson requiere solo una dosis, pero las vacunas Pfizer / BioNTech y Moderna requieren dos dosis. Es cierto que algunas personas han informado efectos secundarios más fuertes después de sus segundas dosis, según Pfizer y Moderna. Pero nuevamente, esa es otra señal de que las vacunas están haciendo lo que se supone que deben hacer.

“Con la primera dosis, tenés que generar una respuesta inmune desde cero”, dijo Michael Worobey, profesor de biología evolutiva en la Universidad de Arizona. “El cuerpo produce anticuerpos, pero también comienza a generar células inmunes llamadas células B para producir anticuerpos dirigidos, y eso lleva tiempo”, dijo Worobey. Y agregó: “Luego, la segunda vez que le das la inyección a una persona, esas células están sentadas como un ejército de clones y pueden comenzar a producir inmediatamente una gran respuesta inmune, que es lo que sucede cuando la gente siente que le han dado una patada en los dientes”.

“Algunas vacunas generan una gran respuesta con una sola dosis”, expresó por su parte el profesor Thomas Geisbert, experto en amenazas virales emergentes en la Rama Médica de la Universidad de Texas. Pero la segunda dosis de las vacunas de dos dosis crea una fuerza de defensa más duradera.

¿Puedo omitir la segunda dosis para evitar efectos secundarios más fuertes?

“Se puede tomar estos medicamentos para aliviar los efectos secundarios posteriores a la vacunación si uno no tiene otras razones médicas que le impidan tomar estos medicamentos normalmente”, dijeron desde CDC EFE/Archivo

Para Hotez, “esa es una muy mala idea”. No solo perdería una mayor protección, sino que también probablemente reduciría el período de tiempo de su protección. “El sistema inmunológico ya está activado desde la primera dosis”, dijo Geisbert. Entonces, con una segunda dosis, “tiende a desarrollar una respuesta más prolongada y duradera”, agregó

¿Puedo tomar medicamentos de venta libre si tengo efectos secundarios?

“Puede tomar estos medicamentos para aliviar los efectos secundarios posteriores a la vacunación si uno no tiene otras razones médicas que le impidan tomar estos medicamentos normalmente”, dijeron desde los CDC. Pero, “ no se recomienda que tome medicamentos de venta libre, como ibuprofeno, aspirina o acetaminofén, antes de la vacunación con el fin de prevenir los efectos secundarios relacionados con la vacuna” . “No se sabe cómo estos medicamentos podrían afectar la eficacia de la vacuna”, dijo la agencia.

“Sin embargo, si toma estos medicamentos con regularidad por otras razones, debe seguir tomándolos antes de vacunarse. Tampoco se recomienda tomar antihistamínicos antes de recibir la vacuna COVID-19 para tratar de prevenir reacciones alérgicas”, agregaron

¿Cuándo debo buscar ayuda si mis efectos secundarios parecen graves?

20/03/2021 Vacunación de personas mayores en Perú POLITICA CONTACTOPHOTO

“En la mayoría de los casos, la incomodidad por el dolor o la fiebre es una señal normal de que su cuerpo está construyendo protección ”, afirman en el CDC. Pero, recomiendan, se debe comunicarse con su médico o proveedor de atención médica si sus efectos secundarios le preocupan o parece que no desaparecen después de unos días.

Lo mismo ocurre si el enrojecimiento o la sensibilidad del lugar donde recibió la inyección empeora después de 24 horas.

Si existe la posibilidad de que se produzcan efectos secundarios, ¿los adultos jóvenes y sanos realmente necesitan vacunarse?

Hay muchas razones por las que las personas jóvenes y sanas deben recibir la vacuna Covid-19: Una nueva variante peligrosa y altamente contagiosa está afectando a los jóvenes . “En el Medio Oeste Superior, estamos empezando a ver a muchos adultos más jóvenes enfermarse e ir al hospital desde Covid debido a la variante B.1.1.7“, dijo Hotez. Y agregó: “Así que recuerde que la variante B.1.1.7 es diferente de los tipos anteriores de infecciones por COVID que hemos visto: una enfermedad más grave y posiblemente más grave entre las personas más jóvenes”.

Los jóvenes pueden tener complicaciones de Covid-19 a largo plazo. Si bien es menos probable que mueran a causa de Covid-19, muchas personas jóvenes y saludables se han convertido en “transportistas de larga distancia” de COVID-19. Muchos han sufrido fatiga crónica, dolor en el pecho, dificultad para respirar y confusión mental meses después de la infección.

Un estudio reciente encontró que el 30 por ciento de las personas que tenían COVID-19 todavía tenían síntomas hasta nueve meses después de la infección. Los jóvenes pueden ser transmisores fáciles de coronavirus. Varios estados informaron recientemente picos en los jóvenes picos con COVID-19. “Gran parte de la propagación se está produciendo entre los jóvenes”, dijo el Dr. Ashish Jha, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown. “Ese es el grupo que se mueve, se relaja, se infecta”.

¿Debería tomarme un día libre después de vacunarme?

Una mujer es vacunada en una posta sanitaria hoy, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni

No es necesario, pero Hotez sugiere tomárselo con calma durante un día después de cada toma. “ Después de su primera o segunda dosis, lo que estoy recomendando es que la gente no intente adoptar una agenda demasiado ambiciosa durante las próximas 24 horas” , dijo. “En otras palabras, si se va a vacunar, no programe una reunión importante o una presentación importante o un evento familiar significativo. Y luego sea modesto en su ambición el día en que se vacunará y el día siguiente”. “Eso es simplemente pecar de cauteloso”, dijo. “Lo más probable es que estés bien”.

¿Merecen la pena los efectos secundarios?

Absolutamente. “Recuerden contra qué nos estamos protegiendo”, dijo Hotez. “ Nos estamos protegiendo contra una enfermedad que ha matado a medio millón de estadounidenses. Por lo tanto, es un precio muy modesto a pagar”.

“De hecho, tuve algunos síntomas bastante significativos después de recibir la segunda dosis”, dijo Yasir Batalvi, quien se ofreció como voluntario en el ensayo de la vacuna de Moderna. “Esa noche fue difícil. Quiero decir, desarrollé una fiebre leve, fatiga y escalofríos”, agregó.

Pero a la mañana siguiente, Batalvi “se sintió listo para partir” . Dijo que alienta a todos a vacunarse porque los beneficios superan en gran medida los efectos secundarios. “Creo que la vacunación a gran escala es realmente la única forma realista de salir de la pandemia”, expresó. “Tomé la vacuna, estuvo bien. Creo que podemos superar esto”.

SEGUIR LEYENDO: