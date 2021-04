Despliegan centros móviles de vacunación contra el COVID-19 en barrios de bajos recursos en Florida

FOTO DE ARCHIVO: Gente espera en una fila para recibir la vacuna Covid-19 en Fort Myers, Florida

“La idea es servir a las comunidades que tienen un acceso más difícil a las vacunas, que les quede en su propio barrio, sin necesidad de hacer una cita previa. Con esto ayudamos a que todos tengan acceso a una vacuna y que si tienen dudas puedan consultarlas. Por eso decidimos hacerlo con Johnson & Johnson, para que de una vez el proceso esté terminado”, explicó Jared Moskowitz, director de la división del manejo de emergencias de Florida, y la persona a cargo de todo el programa de vacunación en el estado.

Por el momento el estado tiene en circulación 14 autobuses de vacunación contra el COVID-19. El proyecto, que comenzó recientemente, ha sido tan exitoso que en un principio se les había designado 200 dosis diarias a cada autobús pero el número se dobló a 400 dosis. En cada vecindario se quedan solamente por un día.

Si bien no hay anuncios formales o grandilocuentes a cargo del gobernador, los vecinos se enteran ya sea por el boca a boca, las redes sociales o los medios de comunicación locales. Una vez a la semana el estado hace un anuncio escrito de las locaciones de esos próximos 7 días. Desde allí, cuentan con que las organizaciones comunitarias estén atentas a cuándo llegará un autobús a su región, y que dispersen el mensaje. Hasta ahora les ha funcionado. Según aseguran las autoridades, nunca se han dejado dosis sin utilizar.

Además de visitar barrios de menores recursos, estos autobuses de vacunación han estacionado en iglesias, centros comunitarios barriales y eventos de distribución de comida gratuita. Con los apremios económicos devenidos de la pandemia, en Florida a diario hay organizaciones distribuyendo alimentos para aquellos que más los necesitan.

“Reconocemos y entendemos que las familias a las que nosotros servimos suelen no tener el mismo acceso a recursos que otros en el estado. Ya sea porque no tienen internet, o no tienen medios para transportarse lejos de sus hogares, o no tienen un seguro médico”, explicó Paco Vélez, presidente de Feeding South Florida, una de las organizaciones no gubernamentales que más activa ha estado durante este último año, quién además reconoce que ahora no sólo el acceso a comida es necesario, sino también la posibilidad de recibir una vacuna.

Estos centros de vacunación están utilizando los inoculantes de Johnson & Johnson (EFE/Etienne Laurent/Archivo)

Este tipo de centros móviles de vacunación aparecen en un momento en el que las vacunas de Johnson & Johnson están escaseando, sobre todo después de que se conociera del error humano en el contratista Emergent, que echó a perder 14 millones de dosis. En el sur de la Florida se esperaban dos centros temporales, uno en Hialeah y otro en Florida City, que tendrían esta semana disponible la vacuna de una sola dosis, pero ambos fueron cancelados por faltante de vacunas.

Durante las próximas horas hay cinco centros abiertos en el sur de la Florida, donde se están inyectando las vacunas de J&J sin necesidad de una cita previa:

· First Brazilian Church, 1103 NE 33 street, Pompano Beach, hasta las 7 de la tarde

· Mision Peniel, 208 Boston Avenue, Immokalee, hasta las 7 de la tarde

· Bridge to Hope, 17700 SW 280 street, Homestead, hasta las 7 de la tarde

· Global Church, 17701 NW 57 Ave, Miami, hasta las 7 de la tarde

· Feeding South Florida, 650 NW 5 Ave, Florida City, hasta agotar dosis

Los requerimientos son los mismos que en cualquier otro centro del estado: demostrar residencia en Florida y ser mayor de 40 años, o tener una orden médica que indique que la persona tiene prioridad para recibir la vacuna. El límite de edad para recibir una vacuna bajará a 18 años en Florida el próximo lunes 5 de abril.

