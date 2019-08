Sin embargo, 9 de cada 10 de los gatos que efectivamente comían hierba no había mostrado el menor síntoma antes de hacerlo. Los investigadores comprobaron que no sólo la conducta no tenía un efecto curativo, sino que tampoco se aprendía mirando a otros gatos hacerlo: los solitarios también la presentaban. También desecharon la creencia popular de que se ayudaban así a expulsar bolas del pelo que tragan al higienizarse.