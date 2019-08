Resumiendo mucho las cosas, en verano el objetivo de nuestro cuerpo es no ganar calor sino perderlo. Dado que nuestra principal fuente de calor es el propio metabolismo (somos animales endotermos), cuanta menor actividad despleguemos, menos calor produciremos y, por lo tanto, menos nos acaloraremos. Por eso conviene no hacer labores de carácter físico. Ojo: pensar, leer y estudiar no son actividades físicas.