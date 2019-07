El trabajo, titulado "Return to the Sea, Get Huge, Beat Cancer" (Regresar al mar, volverse enorme, derrotar al cáncer) es la primera contribución de importancia que publicó el flamante Centro de Cáncer y Evolución de la Universidad de Arizona, que dirige Carlo Maley (coautor del estudio), con USD 8,5 millones del Instituto Nacional de Cáncer. Las comparaciones de genomas alcanzarán a 13.000 especies, a partir de más de 170.000 registros de animales individuales.