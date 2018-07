Ya casi sucedió una vez, en la década de 1950: la enfermedad de Panamá (fusariosis del banano), un hongo que arruina el suelo donde crece la planta, arrasó con la especie Gros Michel de bananas, la predominante en el mundo entonces, que hoy sólo sobrevive en Malasia y Tailandia. La canción "Yes! We Have No Bananas" habla de la escasez que se creó entonces, y que se podría repetir si la misma infección ataca la especie Cavendish en América del Sur, que es la que hoy se consume principalmente en el mundo.