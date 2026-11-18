Un batido verde reposa en un vaso de vidrio junto a hojas de espinaca, rodajas de plátano y un cuenco con yogur griego sobre una tabla de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Incorporar bebidas nutritivas a la alimentación diaria no tiene por qué convertirse en una tarea complicada. Un smoothie verde es una alternativa práctica para combinar frutas, vegetales y alimentos ricos en proteína en una sola preparación. Su textura cremosa y su sabor ligeramente dulce permiten disfrutar de las espinacas sin que sean las protagonistas del paladar.

Esta receta combina espinacas frescas, plátano, yogur griego, leche de almendras y proteína en polvo. También incorpora semillas de chía y crema de cacahuate, dos ingredientes que aportan textura y complementan su perfil nutricional. El resultado es una bebida consistente que puede formar parte del desayuno o de una colación.

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Una de sus ventajas es que no requiere cocción ni técnicas especiales. Basta con medir los ingredientes, colocarlos en una licuadora y procesarlos hasta conseguir una mezcla homogénea. Además, puedes ajustar la consistencia según tus preferencias, utilizando un poco más de leche de almendras si buscas una bebida ligera o reduciendo la cantidad de líquido para obtener una preparación más espesa.

¿Qué beneficios aportan los ingredientes de este smoothie verde?

Un vaso de batido verde se presenta junto a hojas de espinaca fresca, rodajas de plátano y un cuenco con yogur griego sobre una superficie clara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las espinacas son la base vegetal de esta bebida. Aportan fibra, folato y vitaminas, además de minerales como el hierro y el potasio. Su sabor suave permite combinarlas con frutas sin dominar el resultado. Por su parte, el plátano proporciona dulzor natural y una consistencia cremosa, por lo que no es necesario recurrir a grandes cantidades de endulzantes adicionales.

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El yogur griego y la proteína en polvo son los principales ingredientes destinados a incrementar el aporte proteico. El primero también contribuye a conseguir una textura más espesa, mientras que la segunda permite adaptar la cantidad de proteína según el producto elegido. La crema de cacahuate complementa la mezcla con grasas y proteínas, además de aportar un sabor tostado.

Las semillas de chía completan la preparación con fibra, grasas insaturadas y una pequeña cantidad de proteína. La leche de almendras sin azúcar funciona como base líquida y ayuda a integrar los ingredientes. Es importante recordar que el aporte nutricional final depende de las marcas, las cantidades y el tipo de proteína en polvo utilizado.

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Ingredientes para preparar un smoothie verde alto en proteína

Un batido verde a base de espinacas, plátano y yogur griego reposa junto a sus ingredientes sobre una tabla de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para obtener una porción abundante, utiliza ingredientes frescos y, de preferencia, un plátano previamente congelado. Esto ayudará a conseguir una consistencia más espesa sin necesidad de agregar demasiado hielo. Necesitarás lo siguiente:

2 tazas de espinacas frescas.

1 taza de leche de almendras sin azúcar.

½ taza de yogur griego natural bajo en grasa.

1 medida de proteína en polvo sabor vainilla.

1 plátano mediano.

1 cucharada de semillas de chía.

1 cucharada de crema de cacahuate.

Hielo al gusto.

La combinación permite equilibrar el sabor vegetal de las espinacas con la dulzura del plátano y la vainilla. Si prefieres una alternativa sin lácteos, puedes utilizar yogur vegetal y una proteína en polvo de origen vegetal. También es posible sustituir la leche de almendras por otra bebida de tu preferencia, teniendo en cuenta que el contenido nutricional puede cambiar.

¿Cómo preparar esta bebida cremosa en casa?

Un vaso de batido verde reposa sobre una mesa junto a ingredientes como hojas de espinaca fresca, trozos de plátano y un cuenco con yogur griego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación toma aproximadamente cinco minutos y no requiere experiencia en la cocina. Lo recomendable es comenzar procesando las hojas verdes con la leche para conseguir una mezcla uniforme antes de incorporar el resto de los ingredientes. Sigue estos pasos:

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Lava las espinacas y escúrrelas para retirar el exceso de agua. Vierte la leche de almendras en la licuadora y agrega las espinacas. Procesa durante unos segundos hasta que las hojas estén completamente trituradas. Incorpora el yogur griego, el plátano, la proteína en polvo y la crema de cacahuate. Añade las semillas de chía y algunos cubos de hielo. Licúa a velocidad alta hasta conseguir una textura cremosa y sin grumos. Si la preparación queda demasiado espesa, agrega un poco más de leche y vuelve a mezclar. Sirve inmediatamente en un vaso y, si lo deseas, decora con algunas semillas de chía.

Para disfrutar mejor su sabor, se recomienda consumirlo recién preparado. También puedes modificar la consistencia según tus preferencias o ajustar la cantidad de proteína en polvo de acuerdo con las indicaciones del fabricante. No es necesario añadir azúcar, ya que el plátano aporta dulzor de manera natural.

Esta bebida es una opción para quienes buscan incorporar vegetales y proteína en una preparación sencilla. Puede acompañar un desayuno equilibrado o consumirse después de realizar actividad física, aunque no sustituye por sí sola una comida completa. La clave está en combinarla con una alimentación variada y adaptar sus ingredientes a las necesidades de cada persona.

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