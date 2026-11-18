El sujeto venía desde Mendoza y fue detenido en el paso fronterizo Los Libertadores.

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Un hallazgo de lo más sui géneris realizaron funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas en el complejo fronterizo Los Libertadores, luego de detectar a un ciudadano boliviano que intentaba ingresar al país con un colibrí disecado y dos patas de oso hormiguero gigante envueltos en tela, bien amarrados con cinta de embalaje y ocultos en uno de los bolsillos de su pantalón.

El descubrimiento se produjo durante los controles habituales de equipaje, cuando los fiscalizadores advirtieron la presencia de un bulto sospechoso entre las prendas del viajero que venía desde Mendoza, Argentina. Al inspeccionarlo, encontraron los restos de ambas especies.

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La situación encendió las alertas debido a que ambas especies están protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), acuerdo internacional del que Chile forma parte y que establece restricciones para evitar que el comercio de ejemplares silvestres amenace su supervivencia.

Debido a esto, el inusual contrabando fue decomisado y al ser interrogado por los funcionarios, el ciudadano boliviano aseguró que los usaba en rituales chamánicos de protección y sanación.

La Fiscalía estudia su formalizar o no al inusual contrabandista.

Comercio ilegal de especies protegidas

El director regional de la Aduana de Los Andes, Ángelo Vergara, sostuvo que “a través de las alertas y acciones de fiscalización que mantenemos desplegadas a nivel nacional, buscamos detectar el ingreso y salida de especies protegidas por la Convención CITES. Tenemos un rol fundamental en la protección y preservación de la flora y fauna silvestres, contribuyendo también al cuidado del medio ambiente y al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Chile”.

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En la misma línea, el delegado presidencial provincial de Los Andes, Ricardo Figueroa Ayala, recordó que “los pasos fronterizos cumplen un rol estratégico no solo para facilitar el tránsito de personas y mercancías, sino también para prevenir el ingreso de productos y especies cuyo comercio está regulado o prohibido”.

“Este procedimiento demuestra la importancia del trabajo coordinado de las instituciones del Estado para proteger nuestra biodiversidad y evitar que prácticas de comercio ilegal pongan en riesgo la conservación de la fauna silvestre”, complementó.

Así las cosas, los antecedentes del caso fueron remitidos al Ministerio Público para determinar las eventuales responsabilidades penales del pasajero, la investigación quedó en manos de la Policía de Investigaciones (PDI), y el insólito contrabando fue derivado al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para su almacenamiento y uso como prueba en una eventual formalización.

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