Licencia de conducir permanente CDMX 2026: cómo solicitarla en noviembre, penúltimo mes antes de que se acabe el trámite

Cuántas licencias de conducir permanentes ha emitido la Semovi CDMX (Cuartoscuro.com)

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La Licencia de Conducir Permanente de la CDMX podrá tramitarse hasta el 31 de diciembre de 2026 y noviembre es el penúltimo mes disponible para iniciar el proceso, cubrir el pago, presentar la evaluación cuando corresponda y obtener una cita para la entrega física del documento.

El Gobierno de la Ciudad de México no informó hasta ahora una nueva prórroga para ampliar el periodo del trámite. La fecha vigente se mantiene en el último día de diciembre, aunque el anuncio de una extensión previa se emitió el 18 de noviembre de 2025.

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La cercanía del cierre obliga a considerar los tiempos de cada etapa. El trámite no concluye únicamente con el registro digital: quienes solicitan la licencia deben realizar el pago y, de acuerdo con su caso, acudir a un módulo para entregar documentos originales y registrar sus datos biométricos.

Una mano muestra prominentemente una licencia de conducir de la Ciudad de México frente al majestuoso Ángel de la Independencia, un símbolo de identidad y patrimonio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fecha límite vigente es el 31 de diciembre de 2026

Como se mencionó anteriormente, la Secretaría de Movilidad mantiene como límite el 31 de diciembre de 2026 para tramitar la Licencia de Conducir Permanente Tipo A.

La posibilidad de una prórroga genera dudas entre los automovilistas de la capital. En 2025, el Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer la ampliación del periodo el 18 de noviembre. Ese antecedente no confirma que se repita la medida este año.

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Mientras no haya un anuncio de las autoridades capitalinas, las personas interesadas deben tomar como referencia el plazo actual. Dejar el procedimiento para los últimos días puede complicar la disponibilidad de citas o la resolución de errores en el registro digital.

El programa corresponde a la licencia Tipo A, utilizada por conductores de vehículos particulares. La información disponible no señala que el Gobierno capitalino haya modificado los requisitos ni las etapas para obtener el documento durante noviembre.

Es importante conocer los precios antes de comenzar a realizar el trámite de la Licencia Permanente en la Ciudad de México. Crédito: Cuartoscuro/Magdalena Montiel Velázquez

El trámite inicia con una cuenta Llave CDMX

Las personas interesadas deben contar con una cuenta Llave CDMX para entrar al portal habilitado para la Licencia de Conducir Permanente. La plataforma permite iniciar el proceso en línea antes de acudir a una sede para completar la entrega física.

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Si el sistema solicita validar la identidad o convertir el registro en una cuenta Llave CDMX Verificada, el usuario debe seguir las indicaciones de la plataforma y cargar los documentos requeridos. La validación depende de la revisión de esos archivos.

Así podrás tramitar la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México Foto: (Diseño) Semovi, Fb: Clara Brugada y Pixabay.

Después de ingresar al sitio de la Licencia Permanente con la cuenta Llave CDMX, la persona solicitante puede avanzar con el pago del trámite. Una vez cubierto ese paso, debe atender las instrucciones para agendar la cita o consultar las opciones disponibles.

La Secretaría de Movilidad también informa que existen sedes de Tesorería con atención sin cita, sujeta a disponibilidad. Antes de acudir, conviene revisar si el módulo elegido ofrece ese servicio y qué documentos solicita para continuar el procedimiento.

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Quienes tramitan por primera vez deben realizar una evaluación

El procedimiento cambia según el historial de la persona solicitante. Quienes ya tuvieron una licencia Tipo A expedida en la Ciudad de México pueden avanzar conforme a las condiciones establecidas por la plataforma para renovar u obtener la versión permanente.

Las personas que solicitan por primera vez una licencia de la Ciudad de México deben presentar una evaluación como parte del trámite. Infobae señala que este requisito debe considerarse antes de programar una visita en los últimos días de diciembre.

La guía citada por el medio indica que se requiere una identificación oficial y un comprobante de domicilio de la Ciudad de México o del Edomex. La credencial para votar puede funcionar como comprobante si muestra el domicilio completo.

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Licencia de conducir CDMX: ¿Cómo corregir uno o más datos? (X / @LaSEMOVI)

Los documentos deben presentarse en original cuando la persona acude a la entrega física. Durante esa cita, los módulos recaban datos biométricos para integrar el expediente y entregar la Licencia de Conducir Permanente Tipo A.

El calendario deja noviembre y diciembre como los meses restantes para completar el proceso. La ausencia de una prórroga oficial mantiene vigente el llamado a no posponer el pago, la evaluación ni la cita más allá del 31 de diciembre de 2026.