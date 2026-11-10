Colombiano es buscado en Nueva York por agredir un perro en un edificio de apartamentos: en video quedó como pateó al animal

Cámara de seguridad capta agresión a un perro en un edificio de Nueva York (@horusperegrinus/X)

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Un video de cámaras de seguridad difundido en redes sociales muestra una presunta agresión contra un perro en los pasillos de un edificio de Brooklyn, Nueva York, durante la noche del sábado 7 de noviembre. Las imágenes generaron pedidos para que las autoridades investiguen el caso.

El registro muestra a un hombre que persigue al animal por el corredor. El perro intenta alejarse y se refugia en una esquina, pero el individuo lo alcanza y le da varias patadas, algunas dirigidas hacia la cabeza. Luego lo toma y lo lleva en dirección a una escalera.

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Las redes sociales identificaron al presunto agresor

Las publicaciones señalan a José Daniel Orjuela Beltrán como el presunto responsable. Según esas versiones, alquilaba una habitación a la dueña del perro en el edificio de Brooklyn.

La cuenta de Instagram @itslarathehusky compartió el video y afirmó que el episodio ocurrió en ese distrito de Nueva York. La cuenta Coronavirus NY aseguró que la agresión tuvo lugar mientras la propietaria trabajaba.

Un usuario de Facebook indicó que el hombre sería oriundo de Bogotá y que habría vivido en el barrio La Guaca, en Ciudad Montes. La identidad del señalado y esos antecedentes no han sido confirmados por autoridades ni por fuentes independientes.

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Las publicaciones señalan a José Daniel Orjuela Beltrán como el presunto responsable. Según esas versiones, alquilaba una habitación a la dueña del perro en el edificio de Brooklyn (@horusperegrinus/X)

No hay información oficial sobre una posible detención

Las cuentas que divulgaron el caso afirmaron que la dueña llevó al perro a una consulta veterinaria después de lo ocurrido. Sin embargo, no hay información verificable sobre el estado de salud del animal ni sobre posibles lesiones.

Tampoco existe, hasta el momento, un pronunciamiento público de la Policía de Nueva York o de la Fiscalía del distrito de Brooklyn que confirme una detención, pese a que algunas publicaciones sostienen que el hombre fue arrestado.

Las circunstancias completas del hecho y las eventuales acciones judiciales deberán ser determinadas por las autoridades.

Mujer fue señalada de agredir a un gato en Caldas: el animal recibe atención veterinaria

Una grabación de una cámara de seguridad en Marmato, Caldas, desató una denuncia por un presunto caso de maltrato animal contra un gato llamado Peluche.

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El video, difundido en redes sociales, muestra a una mujer que se acerca al felino en las escaleras de un edificio y, según la denuncia de sus cuidadores, lo golpea y lo arroja por los escalones cuando el animal regresaba a su vivienda.

Tras el hecho, Peluche fue trasladado a una clínica veterinaria, donde permanece en recuperación. Sus familiares informaron que recibió analgésicos y antiinflamatorios, y reportaron señales favorables: “Está comiendo y ha tomado un poquito de agua”.

La grabación circuló bajo el mensaje “Justicia por Peluche”. Los responsables del gato solicitaron apoyo para identificar a la mujer que aparece en las imágenes, aunque pidieron que cualquier dato sea entregado únicamente a las autoridades mediante los canales oficiales.

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La plataforma animalista Alto también difundió el caso y etiquetó a la Fiscalía General de la Nación. “Hay que encontrar y judicializar a esta mujer”, publicó la organización en X.

El material generó indignación entre usuarios de redes sociales, algunos de los cuales exigieron que se esclarezcan los hechos. La familia del animal insistió en que no se divulgue información personal ni se promuevan represalias fuera de la ley.

En Colombia, los casos de maltrato animal pueden derivar en investigaciones y sanciones administrativas o penales, de acuerdo con la valoración que realicen las autoridades competentes.