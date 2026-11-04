La Fiscalía de Bolivia abre investigación por los audios atribuidos a Fernando Cerimedo

Rodrigo Paz camina junto a su asesor Fernando Cerimedo en la Casa Grande del Pueblo antes de una entrevista virtual con un medio internacional. (Manuel Seoane.)

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La Fiscalía de Bolivia abrió una investigación sobre los audios atribuidos al exasesor del presidente Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo, en los que supuestamente mantiene conversaciones con autoridades del Gobierno y el entorno familiar del primer mandatario.

Tras varias semanas de críticas por la falta de acciones del Ministerio Público, este martes el fiscal interino José Armando Urioste anunció la conformación de una comisión de fiscales para esclarecer la autenticidad de las grabaciones.

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En una conferencia de prensa, Urioste explicó que después de asumir el cargo a inicios de octubre, solicitó información sobre las investigaciones que supuestamente ya estaban abiertas por este caso. Sin embargo, al revisar los registros oficiales, constató que no existían procesos vigentes, debido a que las denuncias anteriores habían sido rechazadas antes de su gestión.

“Se ha evidenciado que no hay casos abiertos, sino que esos casos fueron rechazados antes de que mi persona asumiera como fiscal general”, afirmó.

Jose Armando Urioste fue elegido fiscal general interino tras la detención de su antecesor, Rober Mariaca. Asumió el cargo el 5 de octubre de 2026. REUTERS/Claudia Morales

Desde el 31 de agosto se han difundido públicamente al menos 12 audios de presuntas llamadas telefónicas entre Cerimedo y el presidente, su esposa Maria Elena Urquidi, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora; el ministro del Interior, Marco Antonio Oviedo y la hija del mandatario, Catalina Paz, además de jefes policiales y un diputado.

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Si bien estos audios aún no han sido sometidos a pericias informáticas, varios fueron verificados por agencias independientes de fact cheking que no encontraron indicios de generación con inteligencia artificial.

El contenido de las grabaciones revela el poder que ostentaba Cerimedo dentro del gobierno, cómo se manejan las contrataciones estatales y la forma en la que se asumen decisiones de alto nivel.

Consultado por los periodistas, el fiscal Urioste no descartó convocar a declarar la primera dama, señalada como una de las interlocutoras de Cerimedo en dos audios en los que hablan sobre cambios en el mando policial y tensiones internas en el gabinete por decisiones vinculadas al área de hidrocarburos.

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“No se descarta citar a nadie. La comisión de fiscales va a realizar los actos investigativos que correspondan”, afirmó Urioste.

Maria Elena Urquidi, esposa del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, es una de la presuntas interlocutoras de Cerimedo en dos de las grabaciones difundidas.

La investigación se abre luego de que se conociera públicamente que un informe pericial del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), realizado el 19 de agosto al teléfono celular del exasesor, identificó 1.108 archivos de audio, 688 videos, cerca de 2.000 llamadas, 5.840 contactos y 92 documentos, según información difundida por el periodista Carlos Valverde.

El hallazgo de esos archivos no establece la autenticidad de las grabaciones que fueron difundidas públicamente, pero constituye parte del material que podría ser relevante para las investigaciones.

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Cerimedo, de 45 años, permanece con detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro, en el altiplano de La Paz, desde finales de agosto, investigado por tentativa de feminicidio contra su expareja, Nadia Beller, una abogada que sobrevivió al ataque armado de dos sicarios. En paralelo, enfrenta cargos por los presuntos delitos de violencia familiar, enriquecimiento ilícito y favorecimiento al narcotráfico.

El exasesor presidencial fue antes estratega de comunicación del actual presidente de Argentina, Javier Milei, durante la campaña electoral de 2023, y trabajó con líderes de otras regiones como Jair Bolsonaro en Brasil y Nasry Asfura, en Honduras. También fundó una página web de difusión de contenidos liberales y fue vinculado a campañas de desinformación y en las investigaciones en Brasil sobre el intento de golpe de Estado en 2023.

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