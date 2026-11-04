Nicaragua

Nicaragüenses que vuelvan del extranjero podrán llevar bienes por hasta USD 2,000 libres de impuestos a partir de 2027

La franquicia, vigente el 29 de abril, sustituirá el tope de 500 dólares y solo admitirá artículos sin finalidad comercial en dos ocasiones anuales separadas por seis meses como mínimo

Migración Nicaragua
El nuevo régimen aduanero regional permitirá el ingreso de mercancías por hasta 2.000 dólares sin pagar tributos a partir del 29 de abril de 2027. (Foto: Migración Nicaragua)
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Los nicaragüenses que regresen del exterior podrán ingresar mercancías adicionales a su equipaje personal por un valor de hasta USD 2,000 sin pagar tributos, según las disposiciones aduaneras regionales que entrarán en vigencia el 29 de abril de 2027.

El beneficio estará destinado a bienes sin fines comerciales y podrá utilizarse cada seis meses. No abarcará las compras por internet ni los envíos realizados a través de empresas de mensajería, de acuerdo con Diario La Prensa.

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La medida forma parte de la actualización del Código Aduanero Uniforme Centroamericano y de su reglamento, conocidos como Cauca V y Recauca V. La modificación eleva el límite anterior, que permitía el ingreso libre de tributos de mercancías por USD 500.

El beneficio se mantendrá limitado a dos usos anuales

Los viajeros podrán hacer uso de la exención tributaria dos veces al año, con un intervalo de seis meses entre cada ingreso. Los montos no serán acumulables.

La nueva normativa no modifica la obligación de declarar efectivo o valores cuando el monto sea igual o superior a USD 10,000. Esa exigencia continuará vigente para quienes viajen con esos recursos.

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Las disposiciones fueron aprobadas el 29 de octubre durante la XIV reunión del Consejo de Ministros de Integración Económica (Comieco), realizada en Managua como parte de la II Ronda de Unión Aduanera de 2026.

Avión en vuelo frontal con tren de aterrizaje extendido, captado detrás de una cerca de malla romboidal fuera de foco
La exención aduanera de 2,000 dólares podrá utilizarse dos veces al año y excluye las compras por internet y envíos por mensajería. (KTNV)

El encuentro reunió a los ministros de Economía de Centroamérica y contó con el acompañamiento técnico de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca).

La reforma incorpora documentos y pagos digitales

La actualización de las reglas aduaneras prevé el uso de documentos electrónicos, pagos en línea, notificaciones digitales y declaraciones anticipadas de mercancías.

El Ministerio de Economía de Guatemala informó que los cambios buscan evitar que los usuarios entreguen información que ya está en poder de las autoridades aduaneras. La negociación para aprobar la reforma había comenzado en 2017.

Según la información recogida por Diario La Prensa, la comunicación inicial de la Sieca sobre la reunión ofreció datos generales y fotografías de los participantes. El detalle de los acuerdos fue divulgado por la cartera guatemalteca.

Las nuevas herramientas apuntan a agilizar el despacho de mercancías y a reducir tiempos y costos de traslado. La normativa también permitiría que los funcionarios concentren sus inspecciones en operaciones consideradas de mayor riesgo.

Los acuerdos incluyen cambios para fronteras y productos regulados

Una persona agarra el asa de una maleta dentro de un aeropuerto mientras un avión despega a través del ventanal.
La normativa aduanera mantiene la obligación legal de declarar ante las autoridades el ingreso de efectivo o valores a partir de 10,000 dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Sieca señaló que los modelos de gestión coordinada en las fronteras buscan reforzar la coordinación entre las instituciones que intervienen en esos puntos y facilitar el tránsito de mercancías y viajeros.

El paquete aprobado por el Comieco incluyó reformas al Reglamento Técnico Centroamericano de Buenas Prácticas de Manufactura para productos farmacéuticos y al Reglamento Centroamericano de la Competencia.

También se aprobaron modificaciones al régimen aduanero de tránsito terrestre internacional y a los reglamentos técnicos aplicables a la leche ultrapasteurizada y pasteurizada.

Panamá, a su vez, adoptó las Reglas de Origen Específicas. Estas determinan las condiciones para que determinados productos sean considerados originarios de un país o bloque comercial.

La normativa contempla controles vinculados al comercio electrónico

Las disposiciones dejan abierta la posibilidad de aplicar herramientas tecnológicas en las tareas de control aduanero, como aforos virtuales, verificaciones por video a distancia e inteligencia artificial.

La reforma incluye además medidas para fortalecer el programa de Operador Económico Autorizado. Esa certificación está dirigida a participantes de las cadenas de suministro internacionales, entre ellos exportadores, importadores, productores, agentes aduaneros, transportistas, almacenes fiscales y operadores portuarios.

La viceministra guatemalteca de Integración y Comercio Exterior, Ivannya Ponce, indicó que las medidas de facilitación comercial buscan ampliar el acceso de las empresas de su país al mercado centroamericano y favorecer sus exportaciones.

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