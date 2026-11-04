Colombia

Karina García se quejó del odio que recibió en redes cuando anunció su embarazo y aseguró que no mostrará el rostro de su bebé: “Se burlaron de él”

La modelo explicó que varios usuarios se burlaron del niño y cuestionaron su paternidad, por lo que decidió proteger su privacidad cuando llegue el nacimiento

Karina García no mostrará el rostro de su bebé por los ataques que recibió durante el embarazo - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram
Karina García no mostrará el rostro de su bebé por los ataques que recibió durante el embarazo - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram
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Karina García aseguró que no mostrará el rostro de su bebé cuando nazca debido a los comentarios que recibió durante el embarazo, entre ellos mensajes que cuestionaban su paternidad. La creadora de contenido explicó que las burlas y ataques dirigidos al niño antes de su nacimiento la llevaron a reconsiderar la exposición que tendrá en redes sociales.

La modelo respondió preguntas de sus seguidores en Instagram durante la noche del martes 3 de noviembre, luego de varios días con menor actividad en esa plataforma. En la dinámica, confirmó que continúa embarazada y que cursa su noveno mes de gestación.

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Karina García compartió una fotografía en la que aparece con una mano sobre su vientre y afirmó que su hijo aún no nació. El bebé, a quien algunos de sus seguidores llaman Baby K, es esperado por una comunidad que ha seguido de cerca las publicaciones de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025.

“Ya tiene nueve meses. El bebé más hermoso del mundo ya está ready”, escribió la modelo en una de sus historias. La respuesta despejó las dudas de quienes creían que el nacimiento ya se había producido debido a su ausencia reciente en redes sociales.

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Karina García dijo que las burlas comenzaron antes del nacimiento

La pregunta sobre una eventual presentación pública del niño abrió un espacio para que la creadora de contenido hablara de los mensajes que ha recibido durante el embarazo. Aunque afirmó que le gustaría mostrar a su hijo a las personas que la siguen, anticipó que tomará medidas para protegerlo de ataques en internet.

“Estando en la barriga le hicieron los peores comentarios, se burlaron de él poniendo en tela de juicio su ADN, ahora, ¿te imaginas yo mostrándolo?”, respondió García en una historia de Instagram.

De acuerdo con su relato, algunos usuarios hicieron comentarios sobre la paternidad del bebé y aseguraron que el padre no sería el cantante Kris R. La modelo no presentó pruebas sobre esas afirmaciones ni profundizó en los perfiles que difundieron los mensajes, pero dejó claro que esas publicaciones influyeron en su decisión de limitar la exposición del niño.

La figura digital sostuvo que está acostumbrada a recibir críticas y comentarios sobre su vida personal. Sin embargo, estableció una diferencia entre los ataques hacia ella y los mensajes que involucran a su hijo, quien todavía no ha nacido. “Yo me aguanto todo lo que digan de mí porque estoy en este medio, pero a mi bebé lo tengo que cuidar”, expresó la creadora de contenido, según la publicación que compartió en sus redes.

La postura de Karina García apunta a que el bebé no aparezca de inmediato en sus perfiles públicos. La decisión se produce en un momento de expectativa entre sus seguidores, que han seguido las actualizaciones del embarazo y preguntan con frecuencia por la fecha del parto.

La modelo no detalló si evitará por completo publicar imágenes de su hijo o si, más adelante, compartirá contenidos en los que no se vea su rostro. Tampoco precisó si Kris R se ha referido públicamente a los cuestionamientos que ella mencionó.

La discusión sobre la identidad del padre surgió en medio de las reacciones que provocó el embarazo de la exparticipante de realities. García se limitó a señalar que hubo internautas que pusieron en duda el ADN del niño y se burlaron de él antes de que naciera.

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