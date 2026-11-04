Javier Alarcón explica por qué Henry Martín debe ser titular con la Selección Mexicana

Javier Alarcón propuso que Henry Martín sea el delantero titular de la Selección Mexicana ante Jamaica en los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de Concacaf (X@ClubAmerica)

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Javier Alarcón propuso que Henry Martín sea el delantero titular de la Selección Mexicana ante Jamaica en los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de Concacaf. El comentarista consideró que el atacante debe iniciar, al menos, uno de los dos partidos de la serie por encima de otras opciones en la posición.

Javier Alarcón propuso que Henry Martín sea el delantero titular de la Selección Mexicana ante Jamaica en los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de Concacaf.

En sus redes sociales, Alarcón mencionó a Santiago Gimenez y a la “Hormiga” como alternativas para el ataque. El periodista cuestionó por qué no se les da mayor espacio, aunque sostuvo que el futbol mexicano no está dispuesto a asumir el costo de una renovación generacional.

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Soccer Football - Liga MX - Club America v Toluca - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 31, 2026 Toluca's Fernando Arce Juarez in action with Club America's Henry Martin REUTERS/Luis Cortes

Alarcón señaló que una planeación enfocada en llegar al Mundial de 2030 con una mejor selección permite dejar fuera a jugadores de mayor experiencia. También vinculó esa decisión con el proceso de Rafael Márquez, quien, según su postura, habría tenido que consolidar una base de futbolistas jóvenes desde ahora.

El comentarista afirmó que la exigencia de resultados inmediatos condiciona las decisiones del cuerpo técnico. Para Alarcón, Márquez necesita responder en el corto plazo para sostener su proyecto, por lo que la Selección Mexicana requiere al delantero que llegara en mejor momento, perfil que atribuye a Henry Martín.

“El nueve de México contra la selección de Jamaica, no sé si en uno de los dos partidos o en los dos, por lo menos para abrir, es Henry Martin o Henry Martín, como prefieran. ¿Por qué no pensar en Santiago y no pensar en la Hormiga? Primero, porque culturalmente el fútbol mexicano no está dispuesto a pagar el precio de la renovación. Yo si me hubieran dicho lo que va a intentar Rafael Márquez es tener en el 2030 el mejor mundial para México de la historia, pues entonces entendería que hoy ya no tuviera que llamar a ciertos jugadores con mayor experiencia. Pero como lo que se necesita es que Rafael Márquez saque resultados para que no lo corran, porque así somos, entonces se necesita al delantero más vigente".

El buen momento de Henry Martín

Henry Martín atraviesa un buen momento con el América en el Apertura 2026. El delantero suma 10 goles en 1,020 minutos, registro que lo coloca como el mexicano con más anotaciones del torneo y en el segundo puesto de la tabla general, sólo detrás de Salomón Rondón, de Pachuca, con 15 tantos.

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Soccer Football - Liga MX - Club America v Pachuca - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 25, 2026 Former Club America player Memo Ochoa and Club America's Henry Martin talk before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

El capitán azulcrema llegó a esa cifra después de marcar un doblete ante Toluca en la Jornada 15. Sus anotaciones también lo dejaron con tres asistencias en el certamen, por lo que participó de forma directa en 13 goles del América, que suma 36 tantos y se mantiene como la ofensiva con mayor producción del campeonato.

El atacante yucateco recuperó cifras que no alcanzaba desde el Clausura 2023, cuando superó los ocho goles en un torneo. De sus 10 anotaciones en el Apertura 2026, cinco han sido de penal. Aun así, registró cinco goles en jugada y tres pases de gol, números que refuerzan su candidatura para ser considerado por la Selección Mexicana ante Jamaica.

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