Taxista agredió a su expareja con un químico en Medellín y le provocó quemaduras en el 50% del cuerpo: así describió la Fiscalía el ataque

Un hombre en actitud violenta confronta a una mujer junto a un taxi estacionado en una calle - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un juez de control de garantías envió a prisión a Guillermo León Palacio Londoño, taxista señalado de intentar asesinar con una sustancia química a su expareja el 28 de octubre de 2026 en Medellín. La víctima, de 24 años, sufrió quemaduras de segundo grado en el 50% de su cuerpo y lesiones que comprometieron su visión.

Una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) le imputó el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa. Palacio Londoño no aceptó el cargo.

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La agresión ocurrió dentro de un taxi en el sector de Aranjuez

De acuerdo con los elementos recopilados por la Fiscalía General de la Nación, el hombre citó a la mujer para hablar sobre sus hijos menores de edad. Durante el encuentro, la trasladaba en su vehículo cuando detuvo la marcha cerca de la Universidad de Antioquia y de la avenida Regional, en el sector de Aranjuez.

Fiscalía revela versión de procesado que atribuyó ataque a un habitante de calle - crédito Fiscalía General de la Nación

La fiscal indicó que el acusado afirmó que debía atender una falla mecánica. Después fue hasta el baúl, sacó un recipiente y arrojó el líquido corrosivo contra la víctima.

“El 28 de octubre de 2026, aproximadamente a las 22:00 horas, al interior de un vehículo tipo taxi, al parecer usted le arrojó una sustancia química corrosiva sobre su rostro y distintas partes de su cuerpo”, sostuvo la representante del ente acusador durante la audiencia.

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La lesión afectó la cara, los ojos, el cuello, el tórax, el abdomen, las extremidades superiores, el muslo derecho y la región glútea. El reporte médico también estableció un compromiso ocular bilateral.

La víctima pidió atención médica tras sentir ardor y perder la visión

Luego de la agresión, la mujer manifestó ardor y dificultades para ver. Según la investigación, le pidió a su expareja que la llevara a un centro asistencial, solicitud que el hombre atendió.

El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal concluyó que la víctima presentaba quemaduras de segundo grado en la mitad de la superficie corporal, con riesgo para su vida y afectación de la visión. Recibió atención de urgencia por las heridas en el rostro, el tórax y otras partes del cuerpo.

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Fiscalía relata agresión con sustancia química extraída del baúl de un taxi . crédito Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía señaló que Palacio Londoño presionó a la mujer para que atribuyera el ataque a un habitante de calle. Esa fue también la explicación que, según la fiscal, dio inicialmente a los policías que verificaron el caso.

“Les dice que se varó en el carro, que detuvo el vehículo para solucionar la falla y que se aproxima un habitante de calle”, relató la funcionaria. “Los uniformados dan una alerta para revisar las cámaras y envían patrullas al sitio. No logran obtener absolutamente nada”.

La Fiscalía documentó antecedentes de violencia física y psicológica

La investigación de la Fiscalía URI Seccional Medellín estableció que la relación estuvo marcada durante años por agresiones físicas, insultos y expresiones de descalificación contra la mujer, hechos que la llevaron a terminar el vínculo.

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Durante la imputación, la fiscal afirmó que el caso ocurrió en un contexto de violencia de género. “Durante la relación de pareja, usted la sometía a constantes maltratos psicológicos mediante insultos”, indicó.

La representante del ente investigador agregó que existen señalamientos sobre un intento de ahorcamiento, golpes y lanzamiento de objetos. También aseguró que el hombre le decía a la víctima “que no lo dejara, que ella no valía nada” y que la amenazaba con hacerse daño cuando ella intentaba alejarse.

Fiscalía expone caso de agresiones reiteradas durante audiencias concentradas en el caso del hombre que agredió con químico a su apreja en Medellín causandole graves quemaduras en el 50% del cuerpo - crédito Fiscalía General de la Nación

La Policía Nacional capturó a Palacio Londoño después de la agresión. El expediente señala que el acusado también sufrió quemaduras durante el hecho, circunstancia que facilitó su ubicación cuando recibió atención médica.

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La Ley 1761 de 2015, conocida como Ley Rosa Elvira Cely, creó el feminicidio como delito autónomo. También ordena que, ante evidencia o sospecha fundada de feminicidio o tentativa de feminicidio, la investigación se inicie de oficio y de forma inmediata