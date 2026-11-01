Judiciales

Un jubilado sufrió una ciberestafa por $400.000 y la Justicia responsabilizó al banco, que deberá indemnizarlo con $10 millones

El engaño se perpetró a través de WhatsApp. Los delincuentes lograron que el hombre les entregara los códigos de seguridad del homebanking y le vaciaron la cuenta

Un jubilado de 72 años sufrió una ciberestafa por $400.000 y el banco deberá indemnizarlo con $10 millones (Imagen Ilustrativa Infobae)
Un jubilado de 72 años sufrió una ciberestafa por $400.000 y el banco deberá indemnizarlo con $10 millones (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un jubilado de 72 años que perdió $400.000 en una ciberestafa recibirá una indemnización superior a los $10 millones luego de que la Justicia responsabilizara a un banco por las fallas en los mecanismos de seguridad de sus servicios digitales. El hombre había sido engañado por delincuentes que utilizaron el nombre y el logotipo de una entidad bancaria estatal para convencerlo de que su cuenta estaba bloqueada y necesitaban verificar sus datos para protegerla.

El fallo fue dictado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 4 de La Plata, en el expediente iniciado por el tesorero de un colegio contra el banco por incumplimiento contractual y daños y perjuicios. La sentencia hizo lugar a la demanda y estableció que la transferencia realizada el 30 de noviembre de 2022 no podía considerarse una operación consentida por el titular de la cuenta.

PUBLICIDAD

En consecuencia, ordenó al banco pagarle un total de $10.156.000, integrado por la restitución de los $400.000 sustraídos, una compensación por daño moral ($3.000.000), otra por incapacidad psicológica ($4.000.000), el costo de un tratamiento terapéutico ($756.000) y una multa civil por las deficiencias detectadas en el servicio ($2.000.000)

La decisión judicial puso el foco en un aspecto central de las estafas bancarias digitales: aunque los delincuentes hayan conseguido utilizar códigos auténticos de seguridad, eso no significa necesariamente que el titular de la cuenta haya autorizado la operación. Para el tribunal, la entidad financiera debía contar con herramientas capaces de detectar movimientos inusuales y prevenir maniobras fraudulentas.

PUBLICIDAD

Un teléfono inteligente, una computadora portátil con un portal web, una tarjeta bancaria, una señal triangular de alerta y un candado abierto.
Un mensaje de WhatsApp que dio inicio a la estafa: los delincuentes se hicieron pasar por empleados bancarios y lo engañaron para sacarle la clave de acceso a su homebanking

El mensaje de WhatsApp que dio inicio a la estafa

El episodio ocurrió el 30 de noviembre de 2022. Ese día, el hombre debía realizar una transferencia a un proveedor de una escuela de Florencio Varela, donde se desempeñaba como tesorero. Además de esa cuenta vinculada al establecimiento educativo, tenía una cuenta bancaria personal en un banco estatal.

Mientras intentaba realizar la operación, recibió un mensaje de WhatsApp que exhibía el logotipo de la entidad financiera. Del otro lado le informaron que se había detectado un inconveniente relacionado con movimientos sospechosos y que su cuenta se encontraba bloqueada.

Los interlocutores le indicaron que debía seguir una serie de pasos para solucionar el supuesto problema. Convencido de que estaba comunicándose con personal del banco, el hombre proporcionó varios códigos Token, bajo el argumento de que eran necesarios para realizar una verificación de seguridad y recuperar el acceso a sus productos bancarios.

Sin embargo, detrás de esa comunicación había una maniobra fraudulenta. Minutos después, cuando se comunicó telefónicamente con el banco para consultar por la situación, descubrió que desde su cuenta personal se había realizado una transferencia de $400.000 a una cuenta de otra entidad financiera, a nombre de Gastón Aclicio Sosa.

El hombre aseguró que no conocía al destinatario, que nunca había ordenado ese movimiento y que tampoco había autorizado que se retirara ese dinero de su cuenta.

El jubilado había cobrado sus haberes apenas dos días antes. Según expuso durante el proceso judicial, los delincuentes parecían contar con información sobre sus datos personales y sus movimientos bancarios, lo que contribuyó a que confiara en la comunicación recibida.

Ese mismo 30 de noviembre presentó un reclamo ante el banco para desconocer la transferencia. Posteriormente, el 6 de diciembre realizó la denuncia penal correspondiente y aportó la conversación de WhatsApp que había mantenido con los supuestos empleados bancarios.

Un teléfono inteligente muestra un mensaje de texto sobre el bloqueo de una cuenta y un enlace web junto a un dibujo de monedas.
Al jubilado le dijeron que su cuenta bancaria había sido bloqueada y que debía restablecer las claves (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Justicia consideró que no hubo consentimiento del jubilado

La jueza Gladys Cardoni destacó que el hombre había desconocido la transferencia desde el mismo día en que se produjo y que su relato se mantuvo durante todo el proceso. También valoró la conversación de WhatsApp, el formulario de reclamo presentado ante el banco y la denuncia penal.

Por eso, concluyó que entregar códigos de seguridad bajo engaño no equivalía a expresar la voluntad de transferir $400.000 a una persona desconocida.

La sentencia también aplicó la Ley de Defensa del Consumidor, que establece obligaciones especiales para las entidades financieras en materia de seguridad, información y prevención de daños”, explicó el abogado Marcelo Szelagowski, que representa al jubilado estafado.

El letrado interpretó que “este fallo resulta ejemplificador ya que los bancos jamás han hecho las inversiones para estar a la altura de las protecciones necesarias contra la ciberdelincuencia”.

Temas Relacionados

ciberestafajubiladosciberdelincuentesphishingúltimas noticiasMarcelo Szelagowski

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un colectivo arrastraba un cable de acero y provocó la caída de un peatón: la empresa deberá pagar más de $13 millones de indemnización

En abril de 2018, un hombre de 53 años aguardaba para cruzar una avenida en Ituzaingó cuando un colectivo se enganchó con un cable de acero suelto y lo arrastró, provocando que el peatón cayera violentamente al pavimento. El accidente le causó varios politraumatismos y una fractura en una muñeca

Un colectivo arrastraba un cable de acero y provocó la caída de un peatón: la empresa deberá pagar más de $13 millones de indemnización

Les reprogramaron el vuelo a Cancún, salieron diez horas más tarde y demandaron a la aerolínea: por qué perdieron el juicio

Una familia de Rosario llevó a la Justicia a la aerolínea y a la agencia de viajes por la reprogramación de su vuelo a México. Sin embargo, después de siete años de litigio, el tribunal rechazó íntegramente la demanda y condenó a los pasajeros a pagar las costas del proceso

Les reprogramaron el vuelo a Cancún, salieron diez horas más tarde y demandaron a la aerolínea: por qué perdieron el juicio

Pelea por la herencia: una sobrina consiguió que la Justicia excluya como heredera a la esposa del fallecido

Una disputa sucesoria por los bienes de un hombre sin hijos terminó con un revés judicial para su cónyuge, tras la demanda impulsada por una sobrina. Aunque el matrimonio se había celebrado en 2009, la pareja mantenía residencias separadas entre Buenos Aires y Córdoba, y los testigos confirmaron que el hombre se consideraba separado y vivía solo

Pelea por la herencia: una sobrina consiguió que la Justicia excluya como heredera a la esposa del fallecido

Un año del juicio Cuadernos: las acusaciones, las desmentidas, el testigo equivocado y los episodios que marcaron el debate

Desde su inicio, el 6 de noviembre de 2025, declararon empresarios, exfuncionarios y testigos clave. CFK calificó la causa como un “gran disparate”, varios arrepentidos guardaron silencio y un hombre llegó por error a Comodoro Py. Qué pasó y qué falta en el juicio a la expresidenta y otros 85 acusados

Un año del juicio Cuadernos: las acusaciones, las desmentidas, el testigo equivocado y los episodios que marcaron el debate

Cayó de la moto por un “pozo a cielo abierto” en el pavimento, le hizo juicio a la municipalidad y cobrará casi $12 millones

En 2022, una mujer de 37 años circulaba en su moto por la zona norte del Gran Buenos Aires cuando impactó contra un pozo sin señalización, sufrió una fractura de húmero y debió esperar más de una hora la llegada de una ambulancia. La Justicia tuvo por acreditada la existencia del desnivel y la falta de mantenimiento de la vía, y responsabilizó a la municipalidad por el accidente

Cayó de la moto por un “pozo a cielo abierto” en el pavimento, le hizo juicio a la municipalidad y cobrará casi $12 millones

DEPORTES

Continúa la fecha 15 del Torneo Clausura: la agenda completa de los partidos en la jornada que se jugará el Superclásico

Continúa la fecha 15 del Torneo Clausura: la agenda completa de los partidos en la jornada que se jugará el Superclásico

El Inter Miami de Lionel Messi se enfrentará a New England Revolution por la MLS: hora, TV y formaciones

Golden State conquistó el primer título de la WNBA en la historia de la franquicia al vencer a Atlanta en el séptimo partido

La advertencia de la Fórmula 1 para los pilotos y equipos para la largada del GP de México: “Todos serán atacantes y defensores”

La lapidaria crítica a Lisandro Martínez por su presente en el Manchester United: “El peor jugador de la Premier League”

TELESHOW

Frases, recuerdos y una torta de varios pisos: los detalles de la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Frases, recuerdos y una torta de varios pisos: los detalles de la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Benjamín Amadeo recordó el particular titular que surgió tras su separación de Lali Espósito: “Un gran aprendizaje”

Bandana y un reencuentro que atraviesa generaciones en el inicio de una nueva etapa: “El fuego está más vivo que nunca”

Ganó Gran Hermano, pero perdió todo en un incendio y hoy maneja un auto de aplicación: “Ya no me da vergüenza contarlo”

Juanse, a 40 años del primer disco de Ratones Paranoicos y antes del show con Ron Wood: “El rock es muy complejo”

INFOBAE AMÉRICA

Catamayo: las huellas de una antigua civilización ecuatoriana que conectó los Andes y la Amazonía hace 4.000 años

Catamayo: las huellas de una antigua civilización ecuatoriana que conectó los Andes y la Amazonía hace 4.000 años

Hackers proucranianos y bielorrusos atacaron la agencia de estadísticas de Rusia y robaron datos sobre las bajas de la guerra

Dos tumbas separadas por el exilio: el adiós postergado entre Celia Cruz y su madre

HISTORY y Honduras lanzan alianza internacional para promover al país como destino turístico

Nicaragua, 2006: dos décadas de sus últimas elecciones democráticas