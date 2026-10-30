Jair Bolsonaro llamó a la unidad y rechazó buscar responsables por la derrota de Flávio, según su esposa

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro habla con los medios de comunicación en el Senado Federal en Brasilia, Brasil, el 17 de julio de 2025. REUTERS/Adriano Machado

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Jair Bolsonaro dijo que es “momento de unión y no de buscar culpables”, según transmitió su esposa, Michelle Bolsonaro, tras la derrota de su hijo Flávio frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales brasileñas del domingo 25 de octubre.

“Mi marido recalca que es momento de unión y no de buscar culpables”, afirmó en sus redes sociales, la ex primera dama y senadora electa por el Distrito Federal. Allí sostuvo que conversó con el exmandatario sobre el resultado electoral y negó que él hubiera responsabilizado a dirigentes de derecha por la derrota de su hijo.

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“Vivimos tiempos difíciles. Necesitamos reflexionar y, solo después, actuar”, escribió Michelle al referirse a la posición de Bolsonaro. La dirigente, que llamó a su esposo “líder”, afirmó que el exjefe de Estado expresó agradecimiento por la movilización de quienes colaboraron durante la campaña de Flávio Bolsonaro.

El ex presidente brasileño, que gobernó entre 2019 y 2022, permanece impedido de usar redes sociales o difundir comunicados, incluso por medio de terceros. Michelle difundió sus declaraciones en un contexto de discusiones internas en la derecha sobre las razones de la victoria de Lula y sobre la conducción de ese sector político durante el nuevo mandato.

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“Él se entristece cuando ve noticias falsas, atribuyendo a él manifestaciones mentirosas, que pregonan la división, apuntan injustamente supuestos ‘culpables’ y afirman exactamente lo contrario de lo que él verdaderamente siente”, señaló.

La familia Bolsonaro atravesó una nueva etapa de tensión tras la derrota presidencial de Flávio (Reuters)

En ese mensaje, Michelle nombró a la senadora Damares Alves, al gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, al diputado federal Nikolas Ferreira y al pastor Silas Malafaia. Afirmó que su marido conservó hacia ellos “mucho respeto, cariño y gratitud”, pese a que varios de esos nombres quedaron expuestos a cuestionamientos de sectores próximos a Flávio Bolsonaro después de la elección.

Además, la ex primera dama relató que mantuvo conversaciones con el exmandatario sobre el trabajo realizado en la campaña. “Jair y yo, mi rubio y nuestro líder, hemos conversado sobre esto. Él siempre dice que agradece mucho el empeño y el sacrificio que, dentro de sus posibilidades, cada uno hizo por la campaña de Flávio”, escribió.

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Michelle agregó que Jair recordó a los militantes y aliados que participaron en la contienda. “Él recuerda a cada uno y reconoce con mucha gratitud la movilización de todos”, indicó. También sostuvo que el ex presidente expresó un reconocimiento especial a los simpatizantes que se involucraron porque creyeron en “un futuro mejor para Brasil y los brasileños”.

Las disputas surgieron luego de que Flávio Bolsonaro perdiera ante Lula y viajara con su familia a Estados Unidos dos días después de los comicios.

Brazilian Senator Flavio Bolsonaro disembarks from a plane after arriving at Opa-locka Executive Airport near Miami, Florida, U.S., October 28, 2026. REUTERS/Eva Marie Uzcategui

La salida del senador abrió una discusión entre dirigentes del Partido Liberal (PL) y otras fuerzas de derecha sobre la reorganización de la oposición. Dentro de ese debate, algunos aliados señalaron a Tarcísio de Freitas como una alternativa competitiva para el siguiente ciclo presidencial.

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De Freitas consiguió la reelección como gobernador de São Paulo en la primera vuelta, con el 63 % de los votos válidos frente a Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT). Durante la segunda vuelta presidencial, el gobernador paulista participó en la campaña de Flávio Bolsonaro, pero luego recibió reproches de simpatizantes del senador que cuestionaron el alcance de ese apoyo.

También aparecieron críticas contra Nikolas Ferreira por un video sobre el Nordeste que tuvo repercusión negativa entre residentes de esa región. Ningún dirigente aseguró que esos factores determinaran el resultado electoral, pero las acusaciones alimentaron el intercambio entre distintos grupos de la derecha.

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Ante esas versiones, Michelle pidió a los seguidores bolsonaristas que evitaran las disputas internas. “No caigamos en los engaños de quienes siempre siembran odio y mentiras, y provocan nuestra división a cambio de ‘me gusta’ e interacciones”, escribió al cierre de su publicación.

(Con información de EFE)