Al menos 500 soldados de élite patrullan Cúcuta tras la orden presidencial de militarizar la ciudad fronteriza

Unos 500 soldados de unidades élite comenzaron patrullajes en Cúcuta tras la orden de intervención del presidente Abelardo de la Espriella. (Segunda División del Ejército Nacional)

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Unos 500 soldados de unidades élite comenzaron a patrullar, desde la noche del jueves 29 de octubre de 2026, distintos sectores de Cúcuta, Norte de Santander, como parte de la intervención ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella tras los recientes ataques que afectaron a la ciudad fronteriza.

El operativo incluye vehículos blindados, unidades de Fuerzas Especiales Urbanas, requisas y controles coordinados con la Policía Nacional. El Ejército también dispone de vigilancia aérea con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, mientras sus unidades buscan ampliar el control en barrios, corredores viales e infraestructuras consideradas sensibles.

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El comandante del Ejército, general José Bertulfo Soto, informó en X que las tropas fueron distribuidas en puntos críticos de la ciudad. Según explicó, el dispositivo prevé la presencia de blindados, controles de movilidad y acciones de inteligencia para identificar a los responsables de los hechos de violencia.

El comandante del Ejército, José Bertulfo Soto, ordenó el despliegue de vehículos blindados, Fuerzas Especiales Urbanas y puestos de control en sectores priorizados de Cúcuta. (@COMANDANTE_EJC / X)

Las primeras imágenes divulgadas por las autoridades mostraron a uniformados de la Brigada 30 en patrullajes urbanos y en zonas cercanas a la frontera con Venezuela. Las tropas también reforzaron la custodia en entidades públicas, hospitales, establecimientos comerciales y vías principales.

El asesinato de Miguel Castellanos y el carro bomba aceleraron la intervención

La orden de militarizar la ciudad llegó después de dos hechos ocurridos con menos de 24 horas de diferencia. El 26 de octubre fue asesinado Miguel Armando Castellanos Serrano, exsecretario de Gobierno de Cúcuta y precandidato a la Alcaldía.

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Castellanos murió tras un ataque con arma de fuego en una estación de servicio ubicada en el Anillo Vial Occidental. El crimen causó preocupación entre las autoridades locales por tratarse de una figura vinculada a la política de la ciudad.

El asesinato del exsecretario de Gobierno Miguel Armando Castellanos aceleró la militarización en la capital de Norte de Santander. (Cúcuta 360/Facebook)

Al día siguiente, el 27 de octubre, un vehículo cargado con explosivos detonó en el sector El Escobal, cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander y de instalaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). El ataque dejó cuatro policías heridos y provocó daños en un automóvil estacionado en el lugar.

“Ordeno la militarización inmediata de Cúcuta. Será temporal mientras estabilizamos el orden público”, afirmó De la Espriella al anunciar la medida. El mandatario señaló que el despliegue conjunto de Fuerzas Militares y Policía busca enfrentar a las estructuras criminales y narcoterroristas que operan en la región.

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La ciudad ya había enfrentado otro ataque el 1 de agosto, cuando un camión con explosivos estalló cerca del comando de Policía de Norte de Santander. Ese hecho dejó 11 personas heridas y fue atribuido por el Comando General de las Fuerzas Militares al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Las tropas de la Brigada 30 reforzaron la vigilancia con blindados en sectores neurálgicos y pasos fronterizos con Venezuela. (Segunda División del Ejército Nacional)

Esparta y Bosur iniciarán operaciones el martes 3 de noviembre

El despliegue de soldados tendrá una segunda fase desde el martes 3 de noviembre de 2026, cuando comenzarán las operaciones de la campaña militar y policial Esparta y del Bloque Operacional de Seguridad Urbana (Bosur).

Según el Gobierno, las estrategias tendrán como objetivos ubicar a los responsables de los atentados, intervenir las finanzas de las organizaciones criminales y actuar contra las estructuras que usan la frontera como corredor para actividades ilegales.

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El presidente De la Espriella anunció que viajará a Cúcuta a inicios de noviembre junto a integrantes de su gabinete. Durante esa visita encabezará un consejo de seguridad y recibirá informes de las autoridades militares, policiales y civiles sobre los resultados del dispositivo.

El general Soto indicó, además, que el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) reforzará sus acciones contra la extorsión. Las autoridades pidieron a los ciudadanos aportar información mediante la línea 107.

La campaña militar Esparta y el Bloque Operacional de Seguridad Urbana comenzarán sus acciones contra las estructuras criminales el martes 3 de noviembre. (Segunda División del Ejército Nacional)

La Alcaldía reportó control en Colinas del Tunal y anticipó más refuerzos

El alcalde de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo, respaldó la medida y afirmó que la presencia coordinada del Ejército y la Policía ya permitió intervenir zonas donde las autoridades habían enfrentado dificultades para ingresar.

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“Colinas del Tunal era uno de los más complicados, porque era difícil el ingreso de las autoridades, y ya tenemos el control de la zona”, aseguró el mandatario local tras un consejo de seguridad.

El alcalde Jorge Enrique Acevedo anunció la llegada de 350 militares adicionales para fortalecer los patrullajes del Plan Blindaje. (Alcaldía de Cúcuta)

Acevedo anunció que proximamente llegará un pelotón de 350 militares adicionales para ampliar las operaciones. La secretaria de Seguridad Ciudadana de Cúcuta, Tatiana Cáceres, indicó que el despliegue permitiría contar con cerca de 824 integrantes del Ejército en la ciudad, además de una redistribución de entre 100 y 150 policías para reforzar los patrullajes.

La Alcaldía mantiene activo el Plan Blindaje, que contempla caravanas de seguridad y operativos conjuntos en las 10 comunas. Durante las primeras horas de la militarización hubo controles de antecedentes, requisas y verificaciones para detectar armas ilegales y personas requeridas por la Justicia.

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