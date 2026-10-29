Colombia

Mafe Carrascal se despachó contra José Jaime Uscátegui por usar un pañuelo azul en debate sobre la vida desde la fecundación: “No está siendo imparcial”

La representante argumentó que el distintivo que llevaba el presidente de la Comisión Primera de la Cámara comprometería la neutralidad en la conducción de la discusión legislativa

Mafe Carrascal invocó el artículo 101 de la Ley 5.ª de 1992 para respaldar su reclamo hacia José Jaime Uscátegui sobre las garantías durante el debate (@MafeCarrascal/X)

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La representante a la Cámara por Bogotá María Fernanda Carrascal exigió que el congresista José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, se aparte de la presidencia de la Comisión Primera de la Cámara durante la discusión del Proyecto de Acto Legislativo 114 de 2026, el cual propone modificar el artículo 11 de la Constitución Política para blindar la protección constitucional de la vida humana desde el momento exacto de la fecundación.

La legisladora del Pacto Histórico denunció que el directivo de la corporación portaba un pañuelo azul celeste en su muñeca, símbolo representativo de los colectivos provida, lo que a su juicio vulnera la neutralidad obligatoria en la conducción de las sesiones legislativas.

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Carrascal sustentó su reclamación en el artículo 101 de la Ley 5.ª de 1992, reglamento interno del Congreso de la República que prohíbe a los integrantes de la mesa directiva intervenir en debates sin haber delegado previamente sus funciones.

A través de su cuenta en la red social X, la congresista expuso los motivos formales de su desacuerdo frente a la conducción de la jornada legislativa: “El artículo 101 de la Ley 5.ª de 1992 establece que, si el presidente o vicepresidente de una comisión desea intervenir en el debate, debe apartarse de la presidencia y no retomarla hasta que concluya la discusión del asunto”.

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(Mafe Carrascal/Facebook - @CamaraColombia/X)
Mafe Carrascal cuestionó la imparcialidad de José Jaime Uscátegui durante el debate de una reforma constitucional sobre la protección de la vida desde la fecundación (Mafe Carrascal/Facebook - @CamaraColombia/X)

En su pronunciamiento, la congresista equiparó el uso de distintivos ideológicos con una toma de postura anticipada en el estrado principal: “Hoy, al portar un pañuelo azul durante este debate, usted ha tomado partido públicamente frente a una discusión que exige garantías para todas las posiciones”.

Mafe Carrascal añadió: “¿Qué pasaría si yo presidiera la Comisión Primera y llevara un pañuelo a favor del aborto? ¿Se me permitiría hacerlo sin cuestionamientos? Las reglas deben ser iguales para todos. Presidente, garantice la imparcialidad en la dirección del debate y respete las garantías de quienes participamos en él”.

La exigencia de imparcialidad en el debate de Mafe Carrascal

De manera paralela, la congresista publicó un video en el que amplió sus cuestionamientos hacia la presidencia de la célula legislativa y citó jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre los principios de imparcialidad funcional.

“¿Qué dirían mis colegas de la Comisión Primera si yo fuera su presidenta y utilizara este pañuelo verde en el puño durante la conducción del debate? Esto precisamente es lo que está haciendo José Jaime Uscátegui, presidente de la Comisión Primera, con un pañuelo azul celeste de los provida atado a su muñeca", declaró en la grabación.

María Fernanda Carrascal pidió que Uscátegui se aparte de la presidencia de la comisión mientras se debate el proyecto de reforma constitucional (@MafeCarrascal/X)
María Fernanda Carrascal pidió que Uscátegui se aparte de la presidencia de la comisión mientras se debate el proyecto de reforma constitucional (@MafeCarrascal/X)

Carrascal citó nuevamente la normatividad parlamentaria para pedir el relevo en la mesa: “Cuando el presidente o alguno de los vicepresidentes desearen tomar parte en el debate, abandonarán su lugar en la mesa y no volverán a ocuparlo hasta que haya concluido la discusión del tema que se trate. Usted, presidente, está tomando partido con el hecho de llevar ese pañuelo. Usted debe ser neutral”.

La representante invocó antecedentes judiciales para respaldar su solicitud a los integrantes de la célula constitucional: “Ya lo ha dicho la corte en la sentencia 1041 del 2005. Usted no está siendo imparcial, así que le pido a mis colegas en la Comisión Primera de todas las bancadas que exijan garantías para que este debate se desarrolle de la mejor manera posible”.

La legisladora concluyó con un llamado sobre el alcance social de la propuesta: “Usted, José Jaime, ya no debería presidir este debate. A toda la sociedad colombiana quiero hacerle una alerta: los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas gestantes están en riesgo”.

(@jjUscategui/X)
El uso de un pañuelo azul celeste por parte de José Jaime Uscátegui durante la discusión legislativa desató una controversia sobre la neutralidad de la mesa directiva de la Comisión Primera de la Cámar (@jjUscategui/X)

¿Qué propone la reforma constitucional sobre el aborto y la vida desde la fecundación?

El proyecto que se disputa y que es la ‘manzana de la discordia’, la cual hasta ahora se está debatiendo en la comisión, es una propuesta de reforma constitucional que busca modificar el artículo 11 de la Carta Política para consagrar la protección del derecho a la vida desde el momento exacto de la fecundación.

La medida plantea reconocer al ser humano en gestación como titular de derechos y sujeto de especial protección por parte del Estado, con el objetivo de fijar un límite constitucional que busque dejar sin efecto las sentencias de la Corte Constitucional sobre la despenalización del aborto, incluida la Sentencia C-055 de 2022.

La iniciativa es liderada en el Congreso por congresistas de sectores de derecha y movimientos provida, encabezados por los representantes a la Cámara Luis Miguel López (Partido Conservador) y José Jaime Uscátegui (Centro Democrático), junto a senadores como Christian Garcés, Sara Castellanos (ambos del Centro Democrático) y Jota Pe Hernández (Alianza Verde).

Bancada Provida en el Congreso de la República
Con 103 congresistas, la bancada provida quedó establecida en el órgano legislativo (suministrada a Infobae Colombia)

El proyecto también cuenta con el respaldo ciudadano de plataformas como Unidos por la Vida e iglesias cristianas y católicas, y para entrar en vigencia deberá superar un trámite de ocho debates en dos periodos legislativos consecutivos por tratarse de una reforma a la Constitución.

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