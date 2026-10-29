Colombia

Gobierno de Abelardo de la Espriella financiará estudios de la línea 4 del metro de Bogotá y gestionará $450.000 millones para la vía Suba-Cota

Durante una reunión con el alcalde Carlos Fernando Galán y su gabinete, el presidente anunció que buscará recursos para cofinanciar nuevos buses eléctricos y avanzar en proyectos de movilidad que conecten a la capital con municipios cercanos

- crédito Juan Diego Cano/Presidencia
El presidente Abelardo de la Espriella anunció que el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura (Fondes) financiará los estudios y diseños de la cuarta línea del metro de Bogotá (Juan Diego Cano/Presidencia)
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La financiación de nuevos proyectos de movilidad en Bogotá volvió a la agenda entre el Gobierno nacional y la Administración distrital. Durante una reunión con el alcalde Carlos Fernando Galán y su gabinete, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que destinará recursos para los estudios y diseños de la cuarta línea del metro y que buscará completar la financiación de la conexión vial entre Suba y Cota.

Los anuncios incluyen otras necesidades del transporte público de la capital. Según informó el mandatario, el Ejecutivo gestionará recursos para cofinanciar nuevos buses eléctricos que requiere el sistema, en una apuesta por ampliar las alternativas de movilidad de los habitantes de la ciudad.

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La financiación de los estudios de la línea 4 se realizará a través del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura (Fondes). Con esta decisión, el Gobierno busca avanzar en la preparación técnica de un proyecto que todavía necesita definir sus características y completar las etapas previas a una eventual construcción.

La línea 4 del metro aún no tiene un trazado confirmado. Una de las posibilidades contempla conectar la calle 100 con la calle 245, donde se proyecta el Centro de Integración Modal del Norte (Enea Lebrun/REUTERS)
La línea 4 del metro aún no tiene un trazado confirmado. Una de las posibilidades contempla conectar la calle 100 con la calle 245, donde se proyecta el Centro de Integración Modal del Norte (Enea Lebrun/REUTERS)

Línea 4 del metro: los estudios que necesita el proyecto

De la Espriella reiteró su intención de respaldar la iniciativa y señaló que Bogotá merece apoyo del Gobierno nacional por su aporte al país. “También he ordenado financiar a través del Fondes los estudios y diseño de la línea 4 del Metro de Bogotá y vamos a gestionar los 450 mil millones de pesos necesarios para completar la financiación del corredor Suba Cota. Además vamos a buscar los recursos para cofinanciar los nuevos buses eléctricos que necesita el sistema.

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Recibimos unas finanzas destruidas pero tenemos toda la voluntad de ayudarle a Bogotá porque esta ciudad le ha dado mucho a Colombia y es el momento de que nosotros le devolvamos algo de toda esa grandeza que Bogotá le ha dado a la patria.” La ubicación de la futura línea todavía no está definida oficialmente. Una de las posibilidades planteadas es que el trazado conecte la calle 100 con la autopista Norte, punto asociado con la extensión de la primera línea, con la calle 245, donde se proyecta el Centro de Integración Modal del Norte (CIM).

Ese complejo permitiría conectar distintos medios de transporte, entre ellos el metro, Regiotram, TransMilenio y los buses intermunicipales. Sin embargo, la ruta mencionada corresponde a una posibilidad y no a un trazado confirmado.

El Gobierno nacional también buscará recursos para cofinanciar la compra de nuevos buses eléctricos para Bogotá, con el propósito de fortalecer el sistema de transporte público de la capital (Enea Lebrun/REUTERS)
El Gobierno nacional también buscará recursos para cofinanciar la compra de nuevos buses eléctricos para Bogotá, con el propósito de fortalecer el sistema de transporte público de la capital (Enea Lebrun/REUTERS)

El estado de los proyectos también requiere diferenciar sus etapas. La línea 3 del metro se encuentra en estudios de factibilidad, mientras que la cuarta necesita avanzar con los análisis de prefactibilidad y factibilidad para que las siguientes administraciones puedan evaluar las decisiones relacionadas con su ejecución.

A inicios del mes de octubre, Galán señaló que su administración esperaba conseguir, antes de terminar el año, los recursos para contratar esos estudios. La intención del Distrito es dejar adelantado el proceso para que el próximo alcalde y el Gobierno nacional puedan decidir sobre la contratación de la obra. “Yo espero que antes de que termine el año tengamos gobierno nacional y nosotros los recursos para contratar los estudios de prefactibilidad y factibilidad de esa línea 4 y se la dejemos al siguiente alcalde para que él con el presidente la contrate”, señaló en RCN

Corredor Suba-Cota y recursos pendientes

La otra iniciativa anunciada es el corredor vial entre Suba y Cota. El presidente aseguró que buscará gestionar los $450.000 millones requeridos para completar su financiación, una suma que permitiría avanzar en una conexión regional que enfrenta dificultades ambientales y patrimoniales.

Actualmente, la vía tiene un carril por sentido y registra congestiones frecuentes. Cuando llueve, las condiciones del corredor pueden complicarse por inundaciones, mientras que el tránsito diario también enfrenta riesgos asociados con los siniestros viales. El proyecto contempla ampliar la conexión desde la avenida Conejera hasta el río Bogotá. De acuerdo con la información entregada sobre la iniciativa, la obra beneficiaría a más de un millón de personas y mejoraría los desplazamientos entre Bogotá y los municipios cercanos.

Salario en Colombia
El corredor Suba-Cota requiere $450.000 millones para completar su financiación. El proyecto contempla ampliar la vía y mejorar la conexión entre Bogotá y los municipios de la Sabana (Colprensa)

Para avanzar, la financiación requiere la participación de los gobiernos nacional y distrital, además del municipio de Cota. La disponibilidad de recursos es uno de los asuntos pendientes para destrabar el proyecto y permitir que continúe su proceso de estructuración.

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