América Latina

La pretensión de liderazgo de Flávio Bolsonaro no logra el apoyo de sus aliados en Brasil

El dirigente del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, cuestionó la carta difundida por el senador tras su llegada a Estados Unidos y pidió que el país avance después de los comicios del domingo

El senador Flávio Bolsonaro se autoproclamó líder legítimo de Brasil mediante una carta difundida tras su llegada a Estados Unidos (EFE/ Andre Coelho)
El senador Flávio Bolsonaro se autoproclamó líder legítimo de Brasil mediante una carta difundida tras su llegada a Estados Unidos (EFE/ Andre Coelho)
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La decisión del senador brasileño Flávio Bolsonaro de autoproclamarse “líder” legítimo del país no ha logrado obtener el apoyo de figuras importantes de su propio sector político, lo que ha dejado al legislador de derecha cada vez más aislado en la escena política brasileña.

Bolsonaro hizo la afirmación en una carta que publicó en las redes sociales tras llegar a Estados Unidos el miércoles, después de haber abandonado Brasil tras su derrota frente al presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva por más de 4 millones de votos en la segunda vuelta celebrada el domingo.

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Bolsonaro ha alegado que un magistrado de la corte suprema nombrado por Lula amplió el horario de votación en dos horas debido a las denuncias de la campaña de Lula sobre supresión de votantes en los estados del noreste, de tendencia izquierdista, pero la campaña de Bolsonaro también pidió una ampliación del horario de votación debido a la lluvia en los estados conservadores del sur.

El senador dijo haber sido víctima de un golpe electoral, pero no aportó pruebas de fraude.

La victoria de Lula ha sido reconocida por la autoridad electoral brasileña, los líderes mundiales, observadores internacionales y el propio partido de Bolsonaro.

Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo la victoria electoral tras superar a Bolsonaro por más de cuatro millones de votos en la segunda vuelta (REUTERS/Gledston Tavares)
Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo la victoria electoral tras superar a Bolsonaro por más de cuatro millones de votos en la segunda vuelta (REUTERS/Gledston Tavares)

“No me gustó”, dijo el jueves a periodistas el líder del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, cuando se le preguntó por la carta.

“Flávio pasó por una situación difícil, lo entendemos, pero no lo aprobamos. Queremos que el país siga adelante”, añadió más tarde el líder del partido de Bolsonaro.

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El gobernador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, un destacado aliado de Bolsonaro que hizo una enérgica campaña a favor del legislador, dijo al periódico “Estadão” que deben respetarse los resultados electorales de Brasil y que es hora de seguir adelante.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien confirmó que su Gobierno había permitido la entrada de Bolsonaro en el país, se negó a hacer comentarios el jueves cuando se le preguntó quién creía que era el ganador legítimo.

Donald Trump confirmó el ingreso de Bolsonaro a territorio estadounidense y evitó pronunciarse a favor de un ganador electoral (REUTERS/Kevin Lamarque)
Donald Trump confirmó el ingreso de Bolsonaro a territorio estadounidense y evitó pronunciarse a favor de un ganador electoral (REUTERS/Kevin Lamarque)

“Vi las elecciones. No tomé partido. Dejé que las cosas siguieran su curso. El presidente, el actual presidente, me pidió que no tomara partido”, agregó.

Los partidos reconocen la victoria de Lula

Aécio Neves, líder del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (de centro-derecha) y crítico acérrimo del Partido de los Trabajadores de Lula, calificó el comportamiento de Bolsonaro de “incomprensible” en un comunicado, en el que añadió que la política de oposición debe llevarse a cabo desde dentro del país.

El partido de centroderecha União Brasil, que apoyó a Bolsonaro en la segunda vuelta, señaló que era esencial que las instituciones “se mantengan por encima de cualquier individuo”. La elección se llevó a cabo con integridad y sus resultados deben respetarse, añadió.

El partido centrista Movimiento Democrático Brasileño (MDB), que también apoyó a Bolsonaro en la segunda vuelta, adoptó un tono similar.

“El MDB reafirma su total confianza en el sistema electoral brasileño y, por lo tanto, en la legitimidad del resultado de las elecciones del pasado domingo”, dijo.

(Reuters)

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