Ninguno de los 22 embajadores designados por el Gobierno de Abelardo de la Espriella pertenece a la carrera diplomática: estos son los perfiles de los nuevos diplomáticos

El Gobierno de Abelardo de la Espriella nombró a 22 embajadores sin incluir a funcionarios de la carrera diplomática - crédito Colprensa/Prensa Abelardo de la Espriella

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A casi 80 días de la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de Colombia, los 22 embajadores designados o postulados por su Gobierno no pertenecen a la carrera diplomática.

La composición contradice su promesa electoral de recuperar la institucionalidad del servicio exterior con criterios de eficiencia administrativa y embajadores orientados a gestionar negocios y abrir mercados, según Cambio.

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La ley exige que al menos el 20% de los cargos de embajador esté en manos de funcionarios de carrera diplomática y consular. Sin embargo, una investigación de Diplomacia Abierta sobre decretos y resoluciones expedidos entre 2000 y 2024 determinó que más de la mitad de los cargos del servicio exterior fue ocupada por personas ajenas al escalafón, mientras que en las embajadas esa proporción superó el 72%.

Políticos, empresarios y aliados en las representaciones exteriores

María Consuelo Araújo y Tania Gilinski son las dos únicas mujeres postuladas por el Ejecutivo para encabezar misiones diplomáticas - crédito @CancilleriaCol/X

La primera nómina reúne a políticos, empresarios, abogados y personas cercanas al mandatario. Solo dos mujeres figuran entre las 22 designaciones: María Consuelo Araújo Castro, nombrada embajadora en Estados Unidos, y Tania Gilinski, postulada para Israel.

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Carlos Felipe Mejía, exsenador del Centro Democrático, fue postulado para España. Juan Gonzalo Ospina, amigo personal de De la Espriella y coordinador de su campaña en Europa, fue designado para representar a Colombia ante Bélgica, Luxemburgo, la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Otan.

La relación incluye a Miguel Uribe Londoño, propuesto para Reino Unido; Alberto Rafael Sarabia, destinado a Italia, y Luis Alfonso Plazas Vega, nombrado en Perú. Ninguno de ellos pertenece al escalafón diplomático.

Entre los perfiles empresariales aparecen Jorge Jaller, exdirectivo del Grupo Éxito y designado para Venezuela; Jaime Alberto Ochoa, empresario de combustibles y logística, destinado a Emiratos Árabes Unidos, y Edgardo Tomás Jaramillo, vinculado a los sectores fiduciario e inmobiliario, escogido para Panamá.

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La región Caribe concentra al menos seis de los 22 nombramientos. Orlando Abello fue destinado a Costa Rica; Ochoa, a Emiratos Árabes Unidos; Miguel Arrázola, a El Salvador; Juan Carlos Gossaín, a Francia; Óscar Gómez Hernández, a Portugal, y Juvenal Infante, a China.

La participación femenina también quedó por debajo de los primeros nombramientos de los dos gobiernos anteriores. De la Espriella designó a dos mujeres entre sus primeros 15 embajadores, frente a cuatro nombradas por Gustavo Petro y cinco por Iván Duque.

La cifra no se modifica al considerar las 22 designaciones y postulaciones del actual Gobierno: Araújo Castro y Gilinski siguen siendo las únicas mujeres.

Las hojas de vida también reflejan diferencias en el nivel de inglés declarado: cuatro de los diez primeros embajadores de De la Espriella que registraron ese dato informaron un dominio alto del idioma; en el caso de Petro fueron cuatro de seis, y en las primeras 13 designaciones de Duque, cuatro.

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Treinta y nueve misiones sin embajador en propiedad

El Ejecutivo proyecta el cierre o la fusión de misiones diplomáticas tras la ruptura de relaciones con Cuba y Nicaragua - crédito @CancilleriaCol/X

El relevo diplomático no cubrió la totalidad de las representaciones colombianas en el exterior. Al menos 39 embajadas permanecen bajo la dirección de encargados, incluidas las sedes en Brasil, México, Alemania, España, Francia, Reino Unido, China y Japón, de acuerdo con la revisión de decretos y resoluciones publicada por Cambio.

La cantidad podría reducirse a cerca de 30 si se excluyen las misiones que el Gobierno prevé cerrar o fusionar. Entre ellas están las embajadas en Argelia, Barbados, Haití, Malasia y Sudáfrica, además de las sedes en Cuba y Nicaragua, tras el anuncio de ruptura de relaciones diplomáticas con ambos países.

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Varias representaciones ante organismos internacionales tampoco tienen titular en propiedad. La situación alcanza a las misiones ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en Ginebra; la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Ocde; la Organización Mundial del Comercio, OMC; la Unesco, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.

El sindicato de la carrera diplomática denunció que la falta de personal auxiliar afecta la atención de los trámites consulares en el exterior - crédito Unidiplo

La falta de nombramientos coincide con las advertencias de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular, Unidiplo, sobre la escasez de personal en los consulados. El sindicato sostuvo que los retiros de auxiliares administrativos, sin reemplazos suficientes, afectan la atención de trámites, emergencias y casos de colombianos en situación de vulnerabilidad.

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David Castrillón-Kerrigan, investigador y profesor de la Universidad Externado, advirtió, al medio citado, que la ausencia de embajadores en propiedad produce dos efectos: limita la conducción política de las misiones y aumenta la carga laboral de quienes permanecen en consulados y embajadas. “Por una parte, no se está nombrando a las personas de carrera, casi ninguna. Y, por otro lado, no se está nombrando personal”, afirmó.

El investigador señaló que los retrasos repercuten en los colombianos que requieren atención fuera del país. El Gobierno deberá completar la nómina diplomática, definir el futuro de las misiones anunciadas para cierre y responder a los cuestionamientos sobre los criterios aplicados para escoger a quienes representarán a Colombia en el exterior.

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