América Latina

Los primeros contactos internacionales de Lula tras la reelección pusieron el foco en la agenda amazónica y la cooperación energética

El presidente reelecto de Brasil dialogó con las mandatarias de Perú y México, y con el jefe del Gobierno español tras su histórica remontada en la segunda vuelta

Cuatro retratos contiguos de Luiz Inácio Lula da Silva, Keiko Fujimori, Claudia Sheinbaum y Pedro Sánchez separados por delgadas líneas blancas.
El presidente de Brasil, Lula da Silva; la mandataria de Perú, Keiko Fujimori; la jefa de Estado de México, Claudia Sheinbaum; y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil activó una intensa agenda de contactos internacionales que incluyó intercambios con los mandatarios de Perú, México y España en las primeras horas posteriores al cierre del escrutinio.

El presidente brasileño, quien derrotó en la segunda vuelta al senador Flávio Bolsonaro con el 52% de los votos frente al 48% de su rival, recibió felicitaciones y tendió puentes diplomáticos con tres gobiernos de perfiles ideológicos distintos.

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Lula le propuso a Fujimori un modelo de desarrollo que proteja la Amazonía

El primer contacto público se dio con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, quien felicitó a Lula el domingo a través de la red social X y reafirmó su voluntad de “fortalecer la alianza estratégica, la integración, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía” en beneficio de ambos pueblos.

Lula respondió con un planteamiento concreto: un nuevo modelo de integración regional centrado en la protección de la selva amazónica. “Podemos fortalecer la integración regional a través de un nuevo modelo de desarrollo sostenible e inclusivo que unifique la conservación y el uso sostenible de la selva amazónica”, señaló el mandatario brasileño en un mensaje publicado en la cuenta oficial de Fujimori.

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Lula le propuso a Fujimori un modelo de desarrollo que proteja la Amazonía (EFE/Isaac Fontana/Archivo)
Lula le propuso a Fujimori un modelo de desarrollo que proteja la Amazonía (EFE/Isaac Fontana/Archivo)

El presidente añadió que ese modelo debe reconocer “el rol de los pueblos indígenas y las comunidades locales”, y aseguró que recibió “con gratitud” las felicitaciones de la gobernante peruana.

Lula también expresó su expectativa de “celebrar los 200 años de asociación entre Brasil y Perú en 2027”, en referencia al bicentenario de las relaciones diplomáticas bilaterales establecidas en febrero de 1827.

El intercambio resulta significativo por la distancia ideológica entre ambos líderes: Fujimori, de perfil derechista, y Lula, referente de la izquierda latinoamericana, encontraron en la agenda amazónica y en la proximidad del bicentenario un terreno común para proyectar la relación bilateral.

Sheinbaum celebró la victoria como “una bocanada de aire fresco” para la región

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue más allá de la felicitación protocolar y habló por teléfono con Lula. “Hablamos hoy (lunes) con el presidente Lula. Mucha alegría por su triunfo. Acordamos reunirnos pronto”, señaló la mandataria mexicana en un breve mensaje en redes sociales.

Horas antes de la llamada, Sheinbaum había celebrado la reelección como “una bocanada de aire fresco” para América Latina y el Caribe.

Ilustración acuarela de un hombre y una mujer sentados en una mesa, firmando un documento con los logotipos de Petrobras y Pemex flotando arriba.
Sheinbaum planteó retomar proyectos conjuntos como la cooperación entre Pemex y Petrobras (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la conversación telefónica, ambos mandatarios coincidieron en que México y Brasil seguirán “juntos” en la defensa de sus soberanías, mientras la presidenta mexicana planteó retomar proyectos conjuntos como la cooperación entre Pemex y Petrobras, según declaraciones difundidas por ambos gobiernos.

El encuentro entre Sheinbaum y Lula se concretaría en el marco de una relación bilateral que ya venía en proceso de reactivación. Desde marzo pasado, ambos gobiernos habían dejado abierta la posibilidad de una visita de la mandataria mexicana a Brasil, con miras a profundizar los vínculos económicos y promover contactos empresariales entre las dos mayores economías de la región.

Sánchez apuesta por “la remontada del progresismo global”

El tercer contacto internacional de Lula fue con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien felicitó al mandatario brasileño y aprovechó la ocasión para enviar un mensaje con resonancia electoral propia.

“Lo que ha pasado en Brasil pasará también en España. La remontada del progresismo global acaba de empezar”, afirmó el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que se encuentra en precampaña de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, junto al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez (EFE/Moncloa/Ricardo Suckert/Archivo)
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, junto al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez (EFE/Moncloa/Ricardo Suckert/Archivo)

Lula agradeció la felicitación y respondió con una declaración que subrayó la sintonía ideológica: “Muchas gracias por el mensaje, presidente. Brasil seguirá al lado de España en la defensa de la democracia, la justicia social, el multilateralismo y la paz. ¡Somos aliados en el progresismo global!”, expresó el líder del Partido de los Trabajadores (PT), quien este martes cumple 81 años.

Sin embargo, los sondeos en España apuntan a un escenario diferente al brasileño: las encuestas favorecen al conservador Partido Popular (PP), que necesitaría el apoyo de la ultraderecha para gobernar, mientras el PSOE de Sánchez quedaría en segundo lugar.

Una remontada inédita en la historia democrática de Brasil

La victoria de Lula constituye un hito en la historia electoral brasileña. Es la primera vez que un candidato que quedó segundo en la primera ronda —donde Bolsonaro lideró con el 47% de los sufragios frente al 45% de su adversario— logra remontar y ganar en la segunda vuelta. La diferencia final fue de unos 4,4 millones de votos.

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