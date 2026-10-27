La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy 27 de octubre

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría hablar acerca de la salida oficial de Guadalupe Taddei del Instituto Nacional Electoral (INE) y sobre el proceso que realizarán los consejeros electorales este martes para definir a sus predecesores.
Sin embargo, la agenda de la mandataria está sujeta a cambios.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 27 de octubre
Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada
Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 27 de octubre
La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural
Metrobús hoy 27 de octubre: estado del servicio en esta última hora
Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas
Sismo de 4.2 de magnitud se registra en Baja California Sur
El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico
Qué significan los colores del papel picado en las ofrendas de Día de Muertos
El papel picado multicolor reúne formas distintas de recordar a quienes murieron. Cada tono expresa un vínculo con el duelo, la edad, la causa de la muerte o las creencias que acompañan la ofrenda
MÁS NOTICIAS