Abogado de Gustavo Petro respondió las criticas de Daniel Briceño y advirtió que recusará al congresista en procesos contra el expresidente: “Se encuentra inhabilitado”

Una ilustración en acuarela reúne los retratos del abogado Alejandro Carranza, el expresidente Gustavo Petro y el político Daniel Briceño - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El abogado Alejandro Carranza, defensor del expresidente Gustavo Petro, respondió al congresista Daniel Briceño tras sus críticas por haber asumido la representación jurídica del exmandatario. El abogado sostuvo que los pronunciamientos del legislador afectan su apariencia de imparcialidad frente a eventuales actuaciones en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

“Le escribo para expresarle mi preocupación con respecto a sus recientes declaraciones sobre el expresidente y su familia”, afirmó Carranza en un mensaje publicado en X.

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El defensor señaló que las manifestaciones de Briceño son “tan viscerales, tan profundas y subjetivas” que, según su postura, comprometen la posibilidad de que el congresista intervenga en expedientes relacionados con Petro.

“Esas opiniones suyas [...] comprometen la percepción de imparcialidad que usted debería ofrecer en cualquier proceso penal o disciplinario en el que su señoría pretendiera fungir como instructor o como miembro de un triunvirato en cualquier proceso contra @petrogustavo o relacionado con él”, escribió Carranza.

Alejandro Carranza sostuvo que Daniel Briceño no puede intervenir en asuntos relacionados con Petro - crédito @HombreJurista/X

Carranza cuestionó la imparcialidad del congresista

En su publicación, el abogado recordó que la Comisión de Acusación aplica disposiciones de la Ley 5 y la Ley 600. Afirmó que los funcionarios encargados de instruir procesos deben abstenerse de hacer comentarios que anticipen una posición sobre las partes.

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“Es de suma importancia que los jueces e instructores mantengan en todo momento una apariencia de imparcialidad, absteniéndose de emitir juicios o preconceptos sobre cualquiera de las partes involucradas en el proceso”, expresó.

Carranza agregó que esa obligación no se limita a las actuaciones formales dentro de un expediente. “Mantener una postura neutral y objetiva no solo debe ser un comportamiento interno sino también una apariencia pública”, indicó.

El abogado acusó a Briceño de tener “un odio visceral hacia Petro y su familia” y le anticipó que buscará impedir su intervención en casos vinculados con el expresidente.

“Continúe con sus prejuicios, manifestaciones de ira, insultos y percepción de santidad, ya que desde este instante le informo que se encuentra inhabilitado para cualquier asunto relacionado con Petro dentro de la Comisión de Acusaciones”, señaló Carranza.

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Carranza cuestionó la imparcialidad del congresista Daniel Briceño - crédito X

Briceño lanzó acusaciones contra Petro y su entorno

El mensaje de Carranza respondió a otra publicación de Daniel Briceño, que cuestionó al abogado por defender a Petro y formuló acusaciones contra el exmandatario, miembros de su familia y personas de su círculo político.

“Tranquilo señor abogado de Petro que yo nunca he empuñado un arma”, escribió Briceño al inicio de su mensaje. Luego agregó: “Tampoco puse a Olmedo quien se robó el país, no tengo amigos exiliados huyendo por delincuentes”.

El congresista también hizo referencia a familiares del expresidente y a otros dirigentes políticos. “No soy amigo de ratas como Benedetti y Roy”, afirmó, en alusión al exministro del Interior, Armando Benedetti y al político Roy Barreras.

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Briceño cerró su publicación con una frase dirigida a Carranza: “El señor que usted defiende es un degenerado. No es percepción, es realidad”.

Las afirmaciones de Briceño fueron difundidas en X y no estuvieron acompañadas en esa publicación por documentos, fallos judiciales o decisiones administrativas que las sustentaran. Carranza tampoco precisó si ya presentó una recusación formal contra el congresista ni identificó un expediente concreto ante la Comisión de Acusación.

El mensaje de Carranza respondió a otra publicación de Daniel Briceño, que cuestionó al abogado por defender a Petro y formuló acusaciones contra el exmandatario, miembros de su familia y personas de su círculo político - crédito @Danielbricen/X

El intercambio dejó planteada una posible discusión sobre las garantías de imparcialidad dentro de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. Si Alejandro Carranza formaliza una recusación, el mecanismo deberá tramitarse conforme a las normas que regulan las actuaciones de esa corporación y definir si Daniel Briceño puede participar en expedientes que involucren a Gustavo Petro. Hasta el momento, el abogado no informó la presentación de un recurso ni identificó una investigación específica en la que solicitará el apartamiento del congresista.

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