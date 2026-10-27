América Latina

El Partido de los Trabajadores de Lula da Silva prometió superávit fiscal tras el sacudón en los mercados

La reelección del presidente brasileño hundió la bolsa de San Pablo un 13,88% y depreció el real un 8,2% frente al dólar en la primera jornada

La Bolsa de San Pablo (Archivo)
La Bolsa de San Pablo (Archivo)
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El Partido de los Trabajadores (PT) afirmó que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se propone alcanzar el superávit fiscal durante “todos los años” de su próximo mandato, en medio de la turbulencia desatada este lunes tras su reelección en segunda vuelta.

Lula hará un Gobierno que buscará el superávit y el equilibrio fiscal” con el objetivo de “generar capacidad de inversión”, declaró el líder del PT, Edinho Silva, en una entrevista con CNN Brasil.

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El triunfo de Lula sobre el senador Flávio Bolsonaro —con un 52% de los votos frente al 48%— provocó este lunes un desplome en la bolsa de São Paulo y una marcada depreciación del real brasileño.

El Ibovespa, principal índice del mercado bursátil brasileño, cerró con una caída del 13,88%, la mayor desde marzo de 2020, cuando irrumpió el COVID-19.

Por su parte, el real perdió un 8,2% de su valor frente al dólar.

Los mercados financieros apostaban por la victoria del hijo mayor del ex presidente Jair Bolsonaro, quien había prometido un recorte drástico en impuestos, burocracia y gasto público estimado en 200.000 millones de reales (unos 37.000 millones de dólares al cambio actual).

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El presidente de Brasil, Lula da Silva (REUTERS/Amanda Perobelli)
El presidente de Brasil, Lula da Silva (REUTERS/Amanda Perobelli)

La reelección de Lula reavivó los temores sobre el deterioro de las cuentas públicas bajo su gestión progresista.

En su mandato actual, iniciado en 2023, la deuda pública partió de un 73,5% del PIB y en agosto de este año ya alcanzaba el 82,9%. El déficit fiscal se duplicó, pasando del 4,68% a finales de 2022 al 9,48% del PIB en términos interanuales.

No obstante, Brasil ha registrado un crecimiento superior al 2% en los últimos tres años, con el desempleo en mínimos históricos y una inflación relativamente contenida, ubicada actualmente en el 4,58% interanual.

En esa línea, Edinho Silva aseguró que Lula “perseguirá el superávit fiscal durante todos los años” de su nuevo mandato, el cuarto no consecutivo, que comenzará el 5 de enero de 2027.

“Quiere un cuarto mandato histórico, que enfrente los principales problemas de nuestro país” y “para ponerlo en práctica el Gobierno tiene que tener capacidad de inversión” y “eso solo se tiene cuando se gasta menos de lo que se recauda”, explicó.

Consultado sobre posibles nombres para el Ministerio de Hacienda, Silva indicó que Lula mantuvo hoy despachos internos en Brasilia sobre proyectos parlamentarios y que, por el momento, no ha comenzado a definir la composición de su nuevo gabinete.

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