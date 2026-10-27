México

Tres funcionarios del INE ligados al proveedor José Alfredo Hernández presentaron su renuncia

El caso de la exconsejera presidenta, Guadalupe Taddei, sigue teniendo consecuencias en la “herradura de la democracia”

Tres funcionarios del INE cercanos al proveedor José Alfredo Hernández Casillas han renunciado. Crédito: INE
Tres funcionarios del INE cercanos al proveedor José Alfredo Hernández Casillas han renunciado. Crédito: INE
Guardar

Este martes, al menos tres funcionarios de alto nivel del Instituto Nacional Electoral (INE) presentaron su renuncia.

Lo anterior, es consecuencia de la crisis generada por los vínculos entre la presidenta del Instituto Guadalupe Taddei y el proveedor José Alfredo Hernández Casillas.

PUBLICIDAD

Tres funcionarios del INE presentaron su renuncia traes crisis generada por Taddei

La y los funcionarios en cuestión son:

  • Iliana Rodríguez Gómez, titular de la Unidad de Género.
  • José Alberto Pérez de Acha, coordinador de Servicios de Informática.
  • Mario Burciaga, director de Recursos Materiales y Servicios.

El caso de Burciaga es particular, porque su trabajo contemplaba formar todos los contratos y habría sido recomendado por Hernández Casillas.

“Con todo el orgullo y dignidad he presentado mi renuncia al cargo que venía ostentando en el INE, mis principios y valores son firmes, el tiempo lo dirá.

“En el servicio público estamos sujetas al escrutinio, espero que quienes realmente me conocen tengan claro que sigo siendo yo y que no se olvide el trabajo de 38 años haciendo camino al andar, y como persona y amiga siempre leal”, publicó en sus redes sociales Rodríguez Gómez.

PUBLICIDAD

José Alfredo Hernández Casillas, el proveedor beneficiado por contratos con el INE y cercano a Taddei. (Capturas de pantalla)
José Alfredo Hernández Casillas, el proveedor beneficiado por contratos con el INE y cercano a Taddei. (Capturas de pantalla)

Los tres habrían llegado por recomendación de Hernández Casillas

Fuentes al interior del INE y medios de circulación nacional, revelaron que los tres habrían llegado al órgano autónomo por recomendación de Hernández Casillas y, posteriormente, los nombramientos fueron avalados por gestión Taddei Zavala.

Cabe señalar que la baja del trío de funcionarios antes mencionados, se dio a conocer en una reunión de representantes de partidos políticos con consejeros electorales del INE, donde se les informó el nombramiento de Blanca Cruz como presidenta provisional del Instituto.

Pérez de Acha intentó deslindarse de su cercanía con el proveedor

José Alberto Pérez de Acha, coordinador de Servicios de Informática del INE, reconoció que sostuvo comidas fuera del órgano electoral con el cuestionado proveedor José Alfredo Hernández Casillas. Sin embargo, negó mantener una “relación comercial” con él.

No obstante, medios de circulación nacional publicaron fotografías, la semana pasada, donde Pérez de Acha aparece en una comida con el empresario Hernández Casillas; con la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei; así como un grupo de funcionarios ligados a la red de irregularidades en contratos del órgano electoral.

Funcionario iba a esperar al resultado de las investigaciones

Hoy, al ser cuestionado por reporteros en la sede del INE, José Alberto Pérez --en ese instante, aún coordinador de Servicios de Informática del Instituto--, aseguró que esperará los resultados de las investigaciones respecto a las anomalías en contratos del árbitro electoral.

“Esté en curso y esa investigación, pues, dirá los resultados”, comentó el funcionario.

Mientras era cuestionado por la prensa, Pérez de Acha insistió en que tenía una “junta muy importante para salvar un proceso electoral” y no se detuvo para dar más información al respecto.

Tres funcionarios de alto nivel del INE renunciaron por tener presuntos nexos con el proveedor José Alfredo Hernández Casillas. Crédito: Captura de Video

- ¿No incurrió en conflicto de interés por estos videos en los que aparece en reuniones fuera del INE?

“No tengo ninguna relación comercial con el señor”, respondió.

- ¿Pero qué hacía en una reunión con un proveedor?

“Ya, con permiso, con permiso”.

- Dicen que él lo recomendó.

“No es cierto eso, eso no es cierto”.

Nueva consejera presidenta confirma renuncia de funcionarios

Más tarde, en conferencia de prensa, la nueva consejera presidenta interina del INE, Blanca Cruz García, confirmó la renuncia de Iliana Rodríguez Gómez, titular de la Unidad de Género; José Alberto Pérez de Acha, coordinador de Servicios de Informática, y Mario Burciaga, director de Recursos Materiales y Servicios.

Lo anterior, después que trabajos periodísticos revelaron que los tres funcionarios estuvieron ligados a Taddei y a José Alfredo Hernández, empresario cercano a la exconsejera presidenta y a los hijos de ésta.

Después de la crisis generada por Guadalupe Taddei, siguen cayendo funcionarios del INE, en este caso, tres cercanos al proveedor José Alfredo Hernández Casillas, presentaron su renuncia, hecho que fue confirmado por la nueva consejera presidenta.

Temas Relacionados

INEBlanca Yassahara Cruz GarcíaGuadalupe TaddeiMéxicoPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Show run de Checo Pérez en Reforma: horario, calles cerradas y dónde ver el evento de Cadillac en CDMX

El piloto tapatío vuelve a las calles de la capital mexicana como parte de las actividades previas al Gran Premio de México de F1

Show run de Checo Pérez en Reforma: horario, calles cerradas y dónde ver el evento de Cadillac en CDMX

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 27 de octubre? Cerrada en su totalidad estación Coyuya del MB

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 27 de octubre? Cerrada en su totalidad estación Coyuya del MB

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 27 de octubre

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 27 de octubre

Rita Bell, consejera del INE, podría emprender denuncias en contra de Guadalupe Taddei por amenazas

Pese a la renuncia de la consejera presidenta del órgano electoral, la polémica sigue creciendo ante los señalamientos públicos

Rita Bell, consejera del INE, podría emprender denuncias en contra de Guadalupe Taddei por amenazas

César Bono relató cómo se dio cuenta que tenía un tumor en el ojo; así fueron sus síntomas

El actor de “Vecinos” contó todo sobre su doloroso padecimiento en el párpado

César Bono relató cómo se dio cuenta que tenía un tumor en el ojo; así fueron sus síntomas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Trevilla Trejo se reúne con el gobernador de Nayarit para revisar avances en seguridad y tras recibir amenazas del CJNG

Trevilla Trejo se reúne con el gobernador de Nayarit para revisar avances en seguridad y tras recibir amenazas del CJNG

Agreden a elementos de la SSPC durante operativo contra robo a transporte en Celaya: muere un atacante

Luz María Fajardo: la mujer a quien equipararon en poder con El Chapo Guzmán, su amiga y a quien le mataron a dos hijos

DEA y FBI estrechan el cerco contra el Abuelo Farías, líder de Cárteles Unidos: especialistas prevén una captura inminente

A Romina de 8 años se la llevó una mujer en Puebla a cambio de una casa, Yeimi y Yamileth desaparecieron en Guerrero y Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Depresión, deudas y videos de despedida: las advertencias que Komanche compartió en redes antes de su muerte

Depresión, deudas y videos de despedida: las advertencias que Komanche compartió en redes antes de su muerte

César Bono relató cómo se dio cuenta que tenía un tumor en el ojo; así fueron sus síntomas

27 de octubre, Día Mundial del Gato Negro: una fecha para desmitificar a una de las mascotas más perseguidas por las supersticiones

“No importa el meme”: Polispol cuenta cómo los amigos de Komanche buscaban saber si estaba bien

Cine Tonalá en CDMX tendrá noche de Halloween gratis: habrá concurso de disfraces temáticos

DEPORTES

La historia detrás de “Viejo Sabroso”, el apodo que acompaña a Checo Pérez desde 2021

La historia detrás de “Viejo Sabroso”, el apodo que acompaña a Checo Pérez desde 2021

Show run de Checo Pérez en Reforma: horario, calles cerradas y dónde ver el evento de Cadillac en CDMX

Checo Pérez sorprende con su casco para el GP de México 2026 de la F1: Quetzalcóatl y el número 300 destacan en su diseño

Liguilla Apertura 2026: los equipos matemáticamente eliminados y la agonía en la tabla baja de la Liga MX

América vs Xolos de Tijuana: a qué hora y dónde ver en vivo el partido pendiente de la Jornada 7