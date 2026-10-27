Tres funcionarios del INE ligados al proveedor José Alfredo Hernández presentaron su renuncia

Tres funcionarios del INE cercanos al proveedor José Alfredo Hernández Casillas han renunciado. Crédito: INE

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Este martes, al menos tres funcionarios de alto nivel del Instituto Nacional Electoral (INE) presentaron su renuncia.

Lo anterior, es consecuencia de la crisis generada por los vínculos entre la presidenta del Instituto Guadalupe Taddei y el proveedor José Alfredo Hernández Casillas.

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Tres funcionarios del INE presentaron su renuncia traes crisis generada por Taddei

La y los funcionarios en cuestión son:

Iliana Rodríguez Gómez , titular de la Unidad de Género.

José Alberto Pérez de Acha , coordinador de Servicios de Informática.

Mario Burciaga, director de Recursos Materiales y Servicios.

El caso de Burciaga es particular, porque su trabajo contemplaba formar todos los contratos y habría sido recomendado por Hernández Casillas.

“Con todo el orgullo y dignidad he presentado mi renuncia al cargo que venía ostentando en el INE, mis principios y valores son firmes, el tiempo lo dirá.

“En el servicio público estamos sujetas al escrutinio, espero que quienes realmente me conocen tengan claro que sigo siendo yo y que no se olvide el trabajo de 38 años haciendo camino al andar, y como persona y amiga siempre leal”, publicó en sus redes sociales Rodríguez Gómez.

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José Alfredo Hernández Casillas, el proveedor beneficiado por contratos con el INE y cercano a Taddei. (Capturas de pantalla)

Los tres habrían llegado por recomendación de Hernández Casillas

Fuentes al interior del INE y medios de circulación nacional, revelaron que los tres habrían llegado al órgano autónomo por recomendación de Hernández Casillas y, posteriormente, los nombramientos fueron avalados por gestión Taddei Zavala.

Cabe señalar que la baja del trío de funcionarios antes mencionados, se dio a conocer en una reunión de representantes de partidos políticos con consejeros electorales del INE, donde se les informó el nombramiento de Blanca Cruz como presidenta provisional del Instituto.

Pérez de Acha intentó deslindarse de su cercanía con el proveedor

José Alberto Pérez de Acha, coordinador de Servicios de Informática del INE, reconoció que sostuvo comidas fuera del órgano electoral con el cuestionado proveedor José Alfredo Hernández Casillas. Sin embargo, negó mantener una “relación comercial” con él.

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No obstante, medios de circulación nacional publicaron fotografías, la semana pasada, donde Pérez de Acha aparece en una comida con el empresario Hernández Casillas; con la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei; así como un grupo de funcionarios ligados a la red de irregularidades en contratos del órgano electoral.

Funcionario iba a esperar al resultado de las investigaciones

Hoy, al ser cuestionado por reporteros en la sede del INE, José Alberto Pérez --en ese instante, aún coordinador de Servicios de Informática del Instituto--, aseguró que esperará los resultados de las investigaciones respecto a las anomalías en contratos del árbitro electoral.

“Esté en curso y esa investigación, pues, dirá los resultados”, comentó el funcionario.

Mientras era cuestionado por la prensa, Pérez de Acha insistió en que tenía una “junta muy importante para salvar un proceso electoral” y no se detuvo para dar más información al respecto.

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- ¿No incurrió en conflicto de interés por estos videos en los que aparece en reuniones fuera del INE?

“No tengo ninguna relación comercial con el señor”, respondió.

- ¿Pero qué hacía en una reunión con un proveedor?

“Ya, con permiso, con permiso”.

- Dicen que él lo recomendó.

“No es cierto eso, eso no es cierto”.

Nueva consejera presidenta confirma renuncia de funcionarios

Más tarde, en conferencia de prensa, la nueva consejera presidenta interina del INE, Blanca Cruz García, confirmó la renuncia de Iliana Rodríguez Gómez, titular de la Unidad de Género; José Alberto Pérez de Acha, coordinador de Servicios de Informática, y Mario Burciaga, director de Recursos Materiales y Servicios.

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Lo anterior, después que trabajos periodísticos revelaron que los tres funcionarios estuvieron ligados a Taddei y a José Alfredo Hernández, empresario cercano a la exconsejera presidenta y a los hijos de ésta.

Después de la crisis generada por Guadalupe Taddei, siguen cayendo funcionarios del INE, en este caso, tres cercanos al proveedor José Alfredo Hernández Casillas, presentaron su renuncia, hecho que fue confirmado por la nueva consejera presidenta.