Colombia

El cantante vallenato Kbeto Zuleta será trasladado en avión ambulancia a Barranquilla para continuar su tratamiento tras el accidente

La familia y los médicos del artista autorizaron una remisión en aeronave medicalizada desde Valledupar, luego de la operación practicada al intérprete en Bosconia

Los familiares de Kbeto Zuleta tomaron la determinación de llevarlo a un centro de mayor complejidad para garantizar su recuperación (Kbeto Zuleta / Instagram)
Los familiares de Kbeto Zuleta tomaron la determinación de llevarlo a un centro de mayor complejidad para garantizar su recuperación (Kbeto Zuleta / Instagram)
Guardar

Los amantes del vallenato siguen atentos a lo ocurrido con el accidente del bus en el que se movilizaban el cantante vallenato Kbeto Zuleta y los integrantes de su agrupación por la vía que une a Pueblo Nuevo, Magdalena, con Bosconia, Cesar.

El alcalde de Bosconia, Jorge Patiño, confirmó la cifra de cuatro víctimas mortales, después de que los primeros informes hablaran de dos fallecidos. Tras una cirugía practicada en el municipio, el artista será trasladado a una Unidad de Cuidados Intensivos de Barranquilla.

PUBLICIDAD

La decisión se conoció el lunes 26 de octubre de 2026 luego de una reunión entre familiares del intérprete y el equipo médico que lo atiende en la Clínica Sinais Vitais, en Bosconia.

El padre y el tío del cantante, los maestros Poncho Zuleta y Emiliano Zuleta, participaron en el encuentro junto con otros hermanos del músico, de 46 años, con el fin de tomar decisiones para su pronta recuperación.

Poncho Zuleta viajó de urgencia a Bosconia, Kbeto continúa bajo pronóstico reservado - crédito @kbetozuleta/ Instagram
Poncho Zuleta viajó de urgencia a Bosconia para conocer el estado de salud de su hijo y tomar decisiones(@kbetozuleta/ Instagram)

La remisión será en avión ambulancia desde Valledupar

La agrupación informó a través de un comunicado emitido en la tarde del martes que Kbeto Zuleta continuará su atención en la Clínica Iberoamérica de Barranquilla, institución a la que ingresará bajo manejo de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

PUBLICIDAD

“El mánager y el equipo de comunicaciones de la Agrupación Musical de KBeto Zuleta & Efrain Zuleta informamos que, tras una reunión entre la familia (...) y el equipo médico de Sinais Vitais Clínica Regional de Especialistas, se tomó la decisión de trasladar a KBeto Zuleta a la Clínica Iberoamérica de Barranquilla para continuar su atención especializada”, señaló el equipo del cantante.

El plan contempla un primer traslado por tierra desde Bosconia hasta el Aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar. Allí abordará una aeronave medicalizada que despegará hacia el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, en Barranquilla. La organización precisó que los equipos asistenciales preparan las condiciones necesarias para mantener su estabilidad durante el recorrido.

El traslado está previsto para las próximas horas en avión ambulancia”, indicó la comunicación oficial. Luego, el paciente será llevado al centro hospitalario para continuar bajo observación permanente.

Comunicado oficial sobre la decisión familiar del traslado del artista vallenato (Kbeto Zuleta / Instagram)
Comunicado oficial sobre la decisión familiar del traslado del artista vallenato (Kbeto Zuleta / Instagram)

El cantante fue operado en una clínica de Bosconia

Kbeto Zuleta fue intervenido quirúrgicamente en la Clínica Sinais Vitais después del choque ocurrido en el puente Ariguaní. El cirujano Luis Francisco Romero explicó a periodistas a las afueras del centro asistencial que el personal médico alistaba al paciente para una remisión segura, mientras se completaban los protocolos clínicos y logísticos.

El artista presenta múltiples fracturas, de acuerdo con la información divulgada por su agrupación y el equipo tratante, por lo que su evolución será valorada por especialistas de la Clínica Iberoamérica una vez concluya el traslado.

El comunicado afirmó que, al ingresar a la institución, “el artista continuará su tratamiento en la Unidad de Cuidados Intensivos, bajo vigilancia médica permanente y seguimiento especializado”.

La agrupación también agradeció a los profesionales de la clínica de Bosconia por la asistencia prestada desde el ingreso del músico: “Expresamos nuestro profundo agradecimiento a Sinais Vitais Clínica Regional de Especialistas, a sus médicos, especialistas y a todo su personal asistencial”.

Ana del Castillo, Elder Dayán y otros músicos enviaron fuerza a Kbeto Zuleta - crédito @kbetozuleta/ Instagram
Artistas y seguidores del vallenato siguen atentos a la evolución de Kbeto Zuleta (@kbetozuleta/ Instagram)

El equipo pidió respeto para los heridos y las familias de las víctimas

El accidente dejó víctimas mortales entre las personas que viajaban en el vehículo de la agrupación. En su pronunciamiento, el equipo artístico mencionó a Geovany Lobo y Harold Santana y aseguró que mantiene su acompañamiento a sus familias, así como a los demás heridos y a sus allegados.

El comunicado pidió prudencia frente a las versiones sobre el estado de salud del cantante y de los demás afectados: “Les pedimos abstenerse de difundir información no verificada y remitirse exclusivamente a los boletines oficiales de las instituciones médicas”, señaló la agrupación, que también solicitó respetar la intimidad de los pacientes y sus familias.

Mientras se concreta el traslado en la tarde del miércoles, los médicos continuarán con la preparación clínica de Kbeto Zuleta en Bosconia. La atención en Barranquilla permitirá seguir su evolución en un servicio de cuarto nivel, según la decisión comunicada por su entorno.

Temas Relacionados

Kbeto ZuletaPoncho ZuletaHijo de Poncho ZuletaAccidente BosconiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Dimayor anunció los partidos de la fecha 5 de la Liga 2026-II que transmitirá el canal Win Sports en su señal básica y los que necesitan suscripción

El terremoto del lunes 10 de agosto generó el aplazamiento de esa jornada del fútbol profesional colombiano, que se jugará del martes 27 al viernes 30 de octubre

La Dimayor anunció los partidos de la fecha 5 de la Liga 2026-II que transmitirá el canal Win Sports en su señal básica y los que necesitan suscripción

Resultados Super Astro Sol hoy 27 de octubre: verifique el signo ganador

Ya están disponibles los números ganadores correspondientes al primer sorteo del día. Pueden consultarse a continuación

Resultados Super Astro Sol hoy 27 de octubre: verifique el signo ganador

Gobierno de De la Espriella solicitó más dinero al Congreso para evitar un apagón y atender a los afectados por el terremoto

Del total pedido por el Ministerio de Hacienda, $1,2 billones se canalizarían a las generadoras térmicas para comprar combustible y $2,7 billones al Fondo Milagro tras el sismo

Gobierno de De la Espriella solicitó más dinero al Congreso para evitar un apagón y atender a los afectados por el terremoto

Cayó ‘Cilindro’, uno de los cabecillas más buscados del Clan del Golfo, en Antioquia: tenía influencia en más de 22 municipios

Las autoridades le atribuyen los cargos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, homicidio selectivo y actos terroristas

Cayó ‘Cilindro’, uno de los cabecillas más buscados del Clan del Golfo, en Antioquia: tenía influencia en más de 22 municipios

Conciertos de Halloween en Colombia: desde Ryan Castro hasta leyendas de la electrónica protagonizan la programación

Entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre, distintas ciudades del país ofrecen una agenda musical con reguetón clásico, techno internacional y premios millonarios para los mejores disfraces

Conciertos de Halloween en Colombia: desde Ryan Castro hasta leyendas de la electrónica protagonizan la programación
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Conciertos de Halloween en Colombia: desde Ryan Castro hasta leyendas de la electrónica protagonizan la programación

Conciertos de Halloween en Colombia: desde Ryan Castro hasta leyendas de la electrónica protagonizan la programación

Hija de Egidio Cuadrado se defendió de las críticas por anunciar la subasta de uno de sus acordeones: “Fue ante todo un obrero del folclor”

Carolina Cruz reveló la difícil situación con la esposa de su padre que le impide llevarlo a vivir a Bogotá por su alzhéimer: “No podemos hacer nada”

Aida Victoria Merlano habría revelado su paradero en una reciente publicación: "Se me había olvidado contarles"

Así reaccionaron Yeferson Cossio y Carolina Gómez a los rumores de ruptura por aparecer distantes en redes

Deportes

Ministerio del Deporte denunció varios proyectos represados desde el Gobierno Petro: "Los dejaban eternamente"

Ministerio del Deporte denunció varios proyectos represados desde el Gobierno Petro: "Los dejaban eternamente"

El ‘Tren’ Valencia opinó sobre qué jugador debe reemplazar a James Rodríguez en la selección Colombia: “Que le tiren la camiseta”

Así va la tabla de posiciones en la Liga BetPlay tras la fecha 16: día y hora de los partidos aplazados y las cuentas de los equipos

Estos son los equipos que ya están eliminados de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay: Junior necesita sumar en Tunja para mantenerse con vida

Capturaron al hijo y al hijastro de Iván René Valenciano en megaoperativo contra la delincuencia liderado por Abelardo de la Espriella en Medellín