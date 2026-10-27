El cantante vallenato Kbeto Zuleta será trasladado en avión ambulancia a Barranquilla para continuar su tratamiento tras el accidente

Los familiares de Kbeto Zuleta tomaron la determinación de llevarlo a un centro de mayor complejidad para garantizar su recuperación (Kbeto Zuleta / Instagram)

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Los amantes del vallenato siguen atentos a lo ocurrido con el accidente del bus en el que se movilizaban el cantante vallenato Kbeto Zuleta y los integrantes de su agrupación por la vía que une a Pueblo Nuevo, Magdalena, con Bosconia, Cesar.

El alcalde de Bosconia, Jorge Patiño, confirmó la cifra de cuatro víctimas mortales, después de que los primeros informes hablaran de dos fallecidos. Tras una cirugía practicada en el municipio, el artista será trasladado a una Unidad de Cuidados Intensivos de Barranquilla.

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La decisión se conoció el lunes 26 de octubre de 2026 luego de una reunión entre familiares del intérprete y el equipo médico que lo atiende en la Clínica Sinais Vitais, en Bosconia.

El padre y el tío del cantante, los maestros Poncho Zuleta y Emiliano Zuleta, participaron en el encuentro junto con otros hermanos del músico, de 46 años, con el fin de tomar decisiones para su pronta recuperación.

Poncho Zuleta viajó de urgencia a Bosconia para conocer el estado de salud de su hijo y tomar decisiones(@kbetozuleta/ Instagram)

La remisión será en avión ambulancia desde Valledupar

La agrupación informó a través de un comunicado emitido en la tarde del martes que Kbeto Zuleta continuará su atención en la Clínica Iberoamérica de Barranquilla, institución a la que ingresará bajo manejo de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

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“El mánager y el equipo de comunicaciones de la Agrupación Musical de KBeto Zuleta & Efrain Zuleta informamos que, tras una reunión entre la familia (...) y el equipo médico de Sinais Vitais Clínica Regional de Especialistas, se tomó la decisión de trasladar a KBeto Zuleta a la Clínica Iberoamérica de Barranquilla para continuar su atención especializada”, señaló el equipo del cantante.

El plan contempla un primer traslado por tierra desde Bosconia hasta el Aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar. Allí abordará una aeronave medicalizada que despegará hacia el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, en Barranquilla. La organización precisó que los equipos asistenciales preparan las condiciones necesarias para mantener su estabilidad durante el recorrido.

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“El traslado está previsto para las próximas horas en avión ambulancia”, indicó la comunicación oficial. Luego, el paciente será llevado al centro hospitalario para continuar bajo observación permanente.

Comunicado oficial sobre la decisión familiar del traslado del artista vallenato (Kbeto Zuleta / Instagram)

El cantante fue operado en una clínica de Bosconia

Kbeto Zuleta fue intervenido quirúrgicamente en la Clínica Sinais Vitais después del choque ocurrido en el puente Ariguaní. El cirujano Luis Francisco Romero explicó a periodistas a las afueras del centro asistencial que el personal médico alistaba al paciente para una remisión segura, mientras se completaban los protocolos clínicos y logísticos.

El artista presenta múltiples fracturas, de acuerdo con la información divulgada por su agrupación y el equipo tratante, por lo que su evolución será valorada por especialistas de la Clínica Iberoamérica una vez concluya el traslado.

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El comunicado afirmó que, al ingresar a la institución, “el artista continuará su tratamiento en la Unidad de Cuidados Intensivos, bajo vigilancia médica permanente y seguimiento especializado”.

La agrupación también agradeció a los profesionales de la clínica de Bosconia por la asistencia prestada desde el ingreso del músico: “Expresamos nuestro profundo agradecimiento a Sinais Vitais Clínica Regional de Especialistas, a sus médicos, especialistas y a todo su personal asistencial”.

Artistas y seguidores del vallenato siguen atentos a la evolución de Kbeto Zuleta (@kbetozuleta/ Instagram)

El equipo pidió respeto para los heridos y las familias de las víctimas

El accidente dejó víctimas mortales entre las personas que viajaban en el vehículo de la agrupación. En su pronunciamiento, el equipo artístico mencionó a Geovany Lobo y Harold Santana y aseguró que mantiene su acompañamiento a sus familias, así como a los demás heridos y a sus allegados.

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El comunicado pidió prudencia frente a las versiones sobre el estado de salud del cantante y de los demás afectados: “Les pedimos abstenerse de difundir información no verificada y remitirse exclusivamente a los boletines oficiales de las instituciones médicas”, señaló la agrupación, que también solicitó respetar la intimidad de los pacientes y sus familias.

Mientras se concreta el traslado en la tarde del miércoles, los médicos continuarán con la preparación clínica de Kbeto Zuleta en Bosconia. La atención en Barranquilla permitirá seguir su evolución en un servicio de cuarto nivel, según la decisión comunicada por su entorno.