Chile expulsará a seis extranjeros detenidos durante las manifestaciones en la marcha conmemorativa del estallido social

Se trata de tres ciudadanos peruanos, dos haitianos y un venezolano.

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El Gobierno chileno expulsará del país a seis ciudadanos extranjeros detenidos durante los disturbios registrados el domingo pasado en Santiago, en medio de las manifestaciones por el séptimo aniversario del estallido social que dejaron seis carabineros heridos.

La decisión fue anunciada la noche de este lunes por el presidente José Antonio Kast, quien instruyó al Ministerio del Interior y al Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) a utilizar las herramientas disponibles para llevar a cabo la medida.

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A través de su cuenta en X, el mandatario sostuvo que “no vamos a permitir que ciudadanos extranjeros vengan a delinquir a Chile y participen de actos violentos para alterar el orden público. He instruido al Ministerio del Interior y al Servicio de Migraciones para que use todas las herramientas legales y administrativas para expulsar a los extranjeros que participaron en los desmanes del día domingo”.

En la misma publicación, Kast destacó la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley destinado a agilizar las expulsiones administrativas de extranjeros en situación irregular.

El presidente Kast instruyó utilizar las herramientas legales disponibles para materializar las expulsiones.

Migraciones activa procedimientos administrativos

Tras el anuncio, el Sermig confirmó que comenzará a tramitar la revocación de las residencias definitivas de los seis detenidos, a fin de avanzar hacia su expulsión del país.

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El director nacional del organismo, Frank Sauerbaum, precisó que tres de los involucrados son peruanos, dos haitianos y uno venezolano. De ese grupo, los cinco primeros cuentan con residencia definitiva. Además, uno de los ciudadanos haitianos había solicitado la nacionalidad chilena, petición que fue rechazada.

Sauerbaum confirmó que ya se trabaja en los procedimientos administrativos necesarios para dejar sin efecto dichos beneficios migratorios.

“Como ha señalado el presidente Kast, no se permitirá que extranjeros alteren el orden público y aquellos que lo hagan serán, de forma rápida y eficaz, expulsados de Chile”, afirmó la autoridad.

“No se puede permitir este tipo de situaciones, y así como en su momento fueron sacados aquellos que provocaron desórdenes en marzo pasado, ahora se hará lo mismo. Aplicaremos mano firme con todos aquellos que vengan a alterar el orden público”, remató el director del Sermig.

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Los extranjeros fueron detenidos el domingo pasado en medio de los disturbios por la conmemoración del estallido social de 2019.

Los antecedentes de los seis detenidos

Según antecedentes entregados por el organismo, en el caso de los ciudadanos peruanos, Raúl Yupanqui Ulloa registra una detención en flagrancia en 2022, mientras que Reynaldo Héctor Abad Salazar fue detenido en circunstancias similares en 2024, aunque ninguno de los dos casos derivó en una orden de expulsión.

En tanto, el tercer ciudadano peruano, Víctor Diestra, fue apresado por falta de respeto a la autoridad.

Entre los ciudadanos haitianos, Ives Dossous fue arrestado por porte de arma cortante o punzante, mientras que Jean Claydy Delphonse mantenía una orden vigente al momento de su detención.

Por su parte, el ciudadano venezolano Isario Barreto fue arrestado por una infracción a la Ley 20.000, que sanciona el tráfico de drogas.