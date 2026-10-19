Colombia

En qué consiste la estrategia de Abelardo de la Espriella para que buques internacionales naveguen con bandera colombiana: “Generaremos inversión y empleo”

La iniciativa presidencial busca aumentar el mantenimiento, las tripulaciones, el turismo náutico y la conexión regional mediante la incorporación de buques al pabellón nacional, según explicó el jefe de Estado durante su visita oficial a la isla

El Gobierno sustentó la soberanía sobre el territorio insular en el artículo 101 de la Constitución, el tratado de 1928 y fallos internacionales - crédito @ArmadaColombia / X
El presidente Abelardo de la Espriella anunció en San Andrés un procedimiento especial para registrar naves de recreo bajo bandera colombiana - crédito @ArmadaColombia / X
Guardar

El presidente Abelardo de la Espriella anunció desde la isla de San Andrés que impulsará un procedimiento especial para que las embarcaciones de recreo se registren bajo bandera colombiana en la isla, con el objetivo de atraer naves que hoy operan en el Caribe con registros extranjeros, ampliar la actividad portuaria y fortalecer la soberanía nacional.

La iniciativa contempla acelerar la reglamentación del Registro Único Colombiano de Naves y Artefactos Navales. El trámite será electrónico, expedito y seguro, y podrá iniciarse en cualquier capitanía de puerto del país.

PUBLICIDAD

San Andrés conservarría la condición de puerto de registro cuando las embarcaciones cumplan los requisitos legales. El Gobierno busca reducir la burocracia, ofrecer mayor seguridad jurídica y aplicar controles eficaces sobre las naves incorporadas al pabellón colombiano.

El mandatario sostuvo que la medida tendrá efectos sobre la economía marítima del archipiélago: “Atraeremos actividad naviera, mejoraremos la conexión regional y generaremos inversión y empleo”.

El trazado insular responde a la Ley 10 de 1978, que permaneció sin desarrollo en el archipiélago tras la definición continental de 1984 - crédito DE LA ESPRIELLA STYLE / YouTube
El Registro Único Colombiano de Naves y Artefactos Navales funcionará mediante un trámite electrónico en cualquier capitanía de puerto del país - crédito DE LA ESPRIELLA STYLE / YouTube

El aumento de embarcaciones inscritas en la isla también supondría más servicios de mantenimiento, más tripulaciones, mayor movimiento portuario y turismo náutico. La propuesta apunta a que las naves que navegan por el Caribe puedan registrarse “como corresponde” bajo la bandera de Colombia.

PUBLICIDAD

Queremos que lleven la bandera colombiana y por eso vamos a ofrecer un sistema moderno, competitivo y seguro para atraer más naves a nuestro pabellón y para registrarlas como corresponde”, señaló el presidente.

Las naves alcanzadas por el registro marítimo colombiano

Según la Dirección General Marítima de Colombia (Dimar), una nave marítima es toda construcción flotante con medios de propulsión propios destinada a la navegación acuática. Un artefacto naval, en cambio, es una construcción flotante sin propulsión propia que opera en el medio marino o fluvial.

Entre las embarcaciones que deben registrarse se encuentra la nave artesanal: aquella que no se construye en serie y está fabricada en madera, plástico reforzado con fibra de vidrio u otros materiales. No posee cubierta principal ni cabinas habitables y puede desplazarse a remo, vela o con motor fuera de borda.

Las coordenadas oficiales de los espacios marítimos se incorporarán a las cartas náuticas de Colombia e incluirán el territorio arrecifal - crédito @ArmadaColombia / X
La incorporación de embarcaciones al pabellón nacional busca dinamizar el turismo náutico y los servicios portuarios en el archipiélago - crédito @ArmadaColombia / X

La nave de pasaje está diseñada y equipada para transportar personas con fines comerciales, incluidos los turísticos y deportivos. La nave de recreo o deportiva se utiliza exclusivamente para deportes náuticos, pesca deportiva o actividades recreativas privadas sin fines comerciales.

También existe la nave de servicios especiales, una categoría para construcciones que, por sus características o funciones, no encajan en los demás grupos. La nave de transporte mixto debe tener un arqueo superior a 25 UAB, sigla de Unidades de Arqueo Bruto, y ser apta para el intercambio comercial de pasajeros y carga.

Las naves pesqueras se emplean comercialmente para capturar recursos vivos del mar. Las tanqueras son embarcaciones de carga construidas o adaptadas para trasladar a granel líquidos o gases inflamables.

Las atribuciones de Dimar sobre naves y artefactos navales

La Dirección General Marítima (Dimar) ejerce las funciones vinculadas con naves y artefactos navales establecidas en el Decreto Ley 2324 de 1984. Entre sus responsabilidades se encuentra la inscripción, el registro, la inspección, la clasificación y la expedición de matrículas, patentes y certificados estatutarios.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció un decreto para formalizar las líneas de base de San Andrés, Providencia y Santa Catalina el 30 de noviembre - crédito @ArmadaColombia / X
La Dirección General Marítima define a las naves marítimas como construcciones con propulsión propia destinadas a la navegación acuática - crédito @ArmadaColombia / X

La entidad mantiene un registro de buques y artefactos navales, y determina sus condiciones de navegabilidad para garantizar la seguridad de la vida humana en el mar. También autoriza la operación de estas construcciones en aguas jurisdiccionales colombianas.

Dimar puede aprobar la permanencia y operación de embarcaciones de bandera extranjera dentro de las aguas bajo jurisdicción de Colombia. La misma facultad se extiende a los pesqueros extranjeros que soliciten operar o permanecer en esas zonas.

El organismo expide permisos de operación para remolcadores. Además, atiende, autoriza y controla las solicitudes relacionadas con la adquisición, construcción, reparación, alteración, mantenimiento, utilización, desguace, cancelación de registro, compra y venta de naves y artefactos navales.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaSan AndrésRegistroTransporte MarítimoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Deportivo Cali vs. Club Nacional de Football - en vivo HOY: siga aquí el segundo partido de las tricampeonas de Colombia en la Copa Libertadores Femenina

Las dirigidas por Jhon Alber Ortiz igualaron a un gol en su debut ante Libertad y buscan el liderato del grupo ante las campeonas de la Liga uruguaya de fútbol femenino

Deportivo Cali vs. Club Nacional de Football - en vivo HOY: siga aquí el segundo partido de las tricampeonas de Colombia en la Copa Libertadores Femenina

Alfredo Arias podría regresar al Junior FC: estos son los otros nombres que empiezan a sonar para reemplazar a Sebastián Viera

El 0-0 ante Deportivo Cali dejó al club de Barranquilla con 12 puntos y sin opción de disputar los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-II

Alfredo Arias podría regresar al Junior FC: estos son los otros nombres que empiezan a sonar para reemplazar a Sebastián Viera

El ‘influencer’ Vincent Ramos rectificó señalamiento en contra de Adriana Lucía por el caso “Bendito Menor” tras ser señalado de desacato: “Es falso y carece de sustento”

A las tres de la madrugada, cuando casi nadie mira X, el influenciador publicó la rectificación que un juez le exigía desde hace semanas: reconocer que es falso que la cantante fuera amiga del criminal

El ‘influencer’ Vincent Ramos rectificó señalamiento en contra de Adriana Lucía por el caso “Bendito Menor” tras ser señalado de desacato: “Es falso y carece de sustento”

Diez personas heridas en un accidente durante un paseo familiar: un microbús se quedó sin frenos y cayó por un abismo de 50 metros Santander

Las ambulancias y las unidades de rescate acudieron al corredor rural para atender a los pasajeros, incluidos menores de edad, quienes permanecen bajo valoración médica en Bucaramanga

Diez personas heridas en un accidente durante un paseo familiar: un microbús se quedó sin frenos y cayó por un abismo de 50 metros Santander

Capturaron por espionaje a un capitán activo del Ejército en Bogotá: tendría nexos con un frente de las disidencias y estaría vinculado con un secuestro

El oficial, en servicio activo, quedó ante la justicia tras pesquisas de contrainteligencia y la Policía, que indagan supuesta entrega de datos reservados y cooperación en delitos de esa organización armada ilegal

Capturaron por espionaje a un capitán activo del Ejército en Bogotá: tendría nexos con un frente de las disidencias y estaría vinculado con un secuestro
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Margarita Rosa de Francisco habló de su cirugía facial, de la presión sobre las mujeres y reconoció que su activismo político la alejó de algunos amigos: “Mucha soledad”

Margarita Rosa de Francisco habló de su cirugía facial, de la presión sobre las mujeres y reconoció que su activismo político la alejó de algunos amigos: “Mucha soledad”

Guajira, del ‘Desafío’, se convirtió en la cuarta finalista de la quinta temporada de ‘Top Chef VIP’ y así lo celebró: “Estamos en la gran final”

La Toxi Costeña habló sin filtros de su relación con un hombre de 46 años y reveló detalles de su vida íntima: “Eso es lo que pido”

Yina Calderón pidió justicia para Baby Demoni al conocerse dictamen de Medicina Legal sobre su asesinato: “Ese desgraciado tiene que pagar”

El presentador de ‘La red’ Carlos Vargas calificó de vieja a María Alejandra López, nueva Miss Universe Colombia y tuvo que disculparse: “Pido perdón con humildad”

Deportes

Alfredo Arias podría regresar al Junior FC: estos son los otros nombres que empiezan a sonar para reemplazar a Sebastián Viera

Alfredo Arias podría regresar al Junior FC: estos son los otros nombres que empiezan a sonar para reemplazar a Sebastián Viera

Deportivo Cali vs. Club Nacional de Football - en vivo HOY: siga aquí el segundo partido de las tricampeonas de Colombia en la Copa Libertadores Femenina

Así fue el homenaje de la hinchada del Deportivo Cali a Carlos Bilardo y otras leyendas de la institución

Juan Camilo Hernández se lesionó contra Barcelona y no jugará con Real Betis durante varias semanas: tampoco estará con la selección Colombia

Luis Díaz debería reemplazar a Michael Olise en el Bayern Múnich ante Arsenal en la Champions League: esto es lo que dice la prensa alemana