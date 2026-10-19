Laura Bozzo sufre choque séptico y si estaría intubada: estudio médico expone su delicado estado de salud

Laura Bozzo fue hospitalizada de emergencia en Acapulco por malestares intestinales que se agravaron por una peritonitis. (Instagram: Laura Bozzo)

Guardar

La preocupación por la salud de Laura Bozzo aumentó después de que Venga la Alegría diera a conocer información sobre un estudio médico realizado durante el fin de semana. Durante una transmisión del matutino, la periodista Elizabeth Curiel informó que la conductora permanecía en terapia intensiva del Hospital General de México y describió un cuadro clínico complejo, con complicaciones abdominales y respiratorias.

De acuerdo con el reporte presentado en el programa, el documento al que tuvo acceso el equipo periodístico señalaba que Bozzo habría desarrollado peritonitis después de una cirugía por una úlcera duodenal. La información también mencionó un cuadro de choque séptico, neumonía y otras afectaciones que requerían atención especializada. Estos datos fueron expuestos por el matutino a partir del estudio referido durante la transmisión y no de una declaración directa de la paciente.

PUBLICIDAD

La actualización contrastó con el mensaje que había compartido previamente Aarón Guerrero, asistente de la conductora, quien describió su condición como “delicada, pero estable”. Mientras la familia mantenía discreción ante los medios, el programa insistió en que la información difundida correspondía a un reporte médico y expresó sus deseos de recuperación para la presentadora.

¿Qué reveló Venga la Alegría sobre la salud de Laura Bozzo?

La presentadora Laura Bozzo ingresó de emergencia a un centro médico en Acapulco debido a un cuadro de peritonitis.

Durante un enlace desde las inmediaciones del Hospital General de México, Elizabeth Curiel explicó que el estudio médico realizado a Laura Bozzo durante el fin de semana mostraba un panorama más complicado de lo que se había informado inicialmente. La periodista aclaró que la información provenía de un documento al que el equipo de Venga la Alegría tuvo acceso y que, según su reporte, la conductora llevaba varios días bajo atención médica en terapia intensiva.

PUBLICIDAD

Uno de los primeros puntos expuestos fue la complicación abdominal. De acuerdo con Curiel, el documento señalaba que la lesión relacionada con la úlcera ya no estaba presente, debido a que había sido cerrada durante la cirugía realizada en Acapulco. Sin embargo, la intervención no habría logrado detener por completo la infección. La periodista explicó que la complicación derivó en peritonitis, una inflamación del revestimiento interno del abdomen que, según lo expuesto en el programa, persistió a pesar de que Bozzo fue sometida a una limpieza exhaustiva. El reporte indicó que posteriormente se consideró que la conductora presentaba un cuadro de choque séptico, una complicación grave asociada con una respuesta descontrolada del organismo ante una infección.

Curiel también enumeró otras alteraciones descritas en el estudio. Entre ellas mencionó neumonía, un colapso pulmonar izquierdo y lesiones en las paredes de los bronquios. A estos problemas se sumaban hipertensión pulmonar y un corazón aumentado de tamaño. La periodista agregó que el documento reportaba la presencia de algunos quistes en los riñones y el hígado. Otro dato relevante fue que Bozzo se encontraba bajo ventilación mecánica. “Esto quiere decir que Laura sí se encuentra intubada”, afirmó Curiel durante el enlace, después de explicar que el tubo endotraqueal aparecía en el documento.

PUBLICIDAD

No obstante, las afirmaciones sobre el estado clínico se basaron en el reporte expuesto por el programa, sin una declaración médica directa durante la transmisión.

Aarón Guerrero había descrito una condición delicada, pero estable

Laura Bozzo compartió un mensaje en redes sociales luego de los reportes sobre su hospitalización en Acapulco.

Antes de esta actualización, Aarón Guerrero había explicado ante los medios que Laura Bozzo fue trasladada en ambulancia desde Acapulco hasta la Ciudad de México después de presentar fuertes dolores abdominales. La conductora había sido atendida inicialmente en un hospital de Acapulco, donde se le diagnosticó una úlcera duodenal que requirió una cirugía de emergencia.

El asistente aseguró que la decisión de trasladarla al Hospital General de México respondió a la necesidad de continuar el tratamiento con los recursos médicos disponibles en la capital. También explicó que Bozzo había llegado consciente y que permanecía sedada tras el procedimiento quirúrgico. En aquella intervención ante la prensa, rechazó las versiones que apuntaban a que estaba intubada.

PUBLICIDAD

Guerrero también pidió cautela frente a las especulaciones que circulaban sobre el estado de la presentadora. “La señora va evolucionando bien”, expresó, aunque reconoció que la recuperación podía presentar altibajos. Añadió que el hospital contaba con el equipo necesario para atenderla y que no consideraban indispensable trasladarla a otra institución.

Sus hijas permanecen pendientes de su recuperación

Su asistente dio nuevos detalles tras encontrarse en el Hospital General (Instagram / laurabozzo_of)

En medio de la preocupación, Aarón Guerrero aseguró que las hijas de la conductora, Victoria y Alejandra de la Fuente, se mantenían al tanto de su evolución. “Las hijas están superpendiente de ella”, comentó al pedir comprensión ante la falta de declaraciones públicas de la familia. Según explicó, en ese momento la prioridad era concentrarse en la salud de Laura Bozzo.

PUBLICIDAD

Elizabeth Curiel señaló que los familiares no habían respondido a sus llamadas durante las horas previas al enlace y que tampoco habían ofrecido nuevas declaraciones a los medios que esperaban afuera del hospital. La periodista planteó que la información médica podría estar llegando primero a las hijas y después al asistente, aunque reconoció que no tenía confirmación sobre ese proceso.

Por ahora, los datos expuestos en Venga la Alegría dibujan un panorama médico delicado, mientras que las declaraciones previas de Aarón Guerrero habían apuntado a una evolución estable. Sin una actualización directa de la familia o del equipo médico, conviene distinguir entre lo reportado por el programa y la información confirmada públicamente por el entorno de la conductora. Mientras sus seguidores permanecen atentos a nuevas noticias sobre su recuperación.

PUBLICIDAD