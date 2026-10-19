Colombia

El ‘influencer’ Vincent Ramos rectificó señalamiento en contra de Adriana Lucía por el caso “Bendito Menor” tras ser señalado de desacato: “Es falso y carece de sustento”

A las tres de la madrugada, cuando casi nadie mira X, el influenciador publicó la rectificación que un juez le exigía desde hace semanas: reconocer que es falso que la cantante fuera amiga del criminal

Ilustración en acuarela de una mujer rubia con chaqueta y un hombre con gorra y gafas, ambos de espaldas y con los brazos cruzados.
Adriana Lucía recibió una rectificación de Vincent Ramos tras relacionarla con Vendito Menor - cr+édito Imagen Ilustrativa Infobae
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Vincent Ramos se retractó. El influenciador afín al gobierno de Abelardo de la Espriella publicó, de madrugada, el reconocimiento que un juez le había ordenado hacer hace casi tres semanas: que es falso que la cantante Adriana Lucía fuera amiga de alias “Bendito Menor”.

“Rectifico que la Señora Adriana Lucía López Llorente no era amiga de alias ‘Bendito Menor’ y aclaro que es falso y carece de sustento que ella perteneciera a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada”, escribió Ramos en su cuenta de X.

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El creador de contenido agregó una aclaración entre paréntesis: dijo que nunca afirmó que la cantante perteneciera a ese grupo armado.

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Vincent Ramos se retractó de sus declaraciones sobre cercanía con Bendito Menor con Adriana Lucía - crédito @VincenthRamos&X

La publicación se hizo a las 3:10 a. m. del 19 de octubre y, en pocas horas, acumuló más de 326 mil visualizaciones; sin embargo, generó críticas en la red social del creador de contenido, pues algunos de sus detractores no vieron con buenos ojos la hora en la que se hizo la publicación.

Mensajes como: “Era obvio que a esa hora nadie lo iba a leer”; “Por lo menos se retractó de sus declaraciones” o “Jajaja, salir a las 3AM con ese tweet es de lo menos valiente que he visto en años”, escribió la congresista Lalis.

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Una fotografía de 2019 usada fuera de contexto

Ramos también explicó, en el mismo mensaje, el origen de la imagen que había difundido semanas atrás. “La imagen compartida en mi publicación del 4 de septiembre de 2026 fue tomada durante el concierto ‘Un canto por Colombia’, realizado en Bogotá el 8 de diciembre de 2019”, precisó.

La controversia nació de esa foto, en la que aparecía Adriana Lucía junto a Mario Muñoz, vocalista de Doctor Krápula. Ramos la relacionó con Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como Bendito Menor, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), también llamadas Los Pachenca.

Pérez Toncel murió en septiembre de 2026 durante un operativo de las Fuerzas Militares.

La cantante Adriana Lucía presentó un incidente de desacato contra Vincenth Ramos, ‘incluencer de derecha’ ante un juzgado de Bogotá, tras el vencimiento de un plazo de 48 horas para rectificar una publicación que, según afirmó, la vinculaba de forma falsa con alias Bendito Menor - crédito @AdrianaLucia/X
La cantante Adriana Lucía presentó un incidente de desacato contra Vincenth Ramos, ‘incluencer de derecha’ ante un juzgado de Bogotá, tras el vencimiento de un plazo de 48 horas para rectificar una publicación que, según afirmó, la vinculaba de forma falsa con alias Bendito Menor - crédito @AdrianaLucia/X

La rectificación se produjo luego de que un juez de Bogotá ordenara al influenciador desmentir, dentro de 48 horas, el señalamiento contra la cantante y aclarar el contexto real de la fotografía utilizada en la publicación original del 4 de septiembre.

El desacato que destrabó la rectificación

El cumplimiento no fue inmediato. De acuerdo con la sentencia del Juzgado Quinto Laboral Municipal de Bogotá, emitida el 30 de septiembre, le daba a Ramos dos días para publicar la corrección en los mismos términos y con el mismo alcance de la publicación original.

El plazo se cumplió y Ramos no rectificó. Adriana Lucía lo denunció en su cuenta de X: “El plazo venció y no cumplió”, escribió al compartir el incidente de desacato que radicó contra él.

La artista pidió al juzgado que lo requiriera para justificar el incumplimiento o cumpliera de inmediato. También solicitó sanciones de arresto y multa, conforme al artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.

Vincent Ramos sugirió una cercanía entre Adriana Lucía, Mario Muñoz de Doctor Krápula, y alias Bendito Menor tras la baja del cabecilla de las ACSN en Riohacha - crédito @AdrianaLucia/X
Vincent Ramos sugirió una cercanía entre Adriana Lucía, Mario Muñoz de Doctor Krápula, y alias Bendito Menor tras la baja del cabecilla de las ACSN en Riohacha - crédito @AdrianaLucia/X

Cuando Ramos difundió el señalamiento original en septiembre, Adriana Lucía respondió de inmediato y calificó la acusación de delito: “Voy a llevar esto hasta las últimas consecuencias”, escribió entonces en la misma red social.

Las burlas por el horario de la disculpa

El actor Santiago Alarcón compartió el mensaje de Ramos en su propia cuenta y lo ironizó: “A las 3:00 am nadie lo va a leer. Tranquilo, nosotros te ayudamos”, escribió.

La publicación del actor amplificó la rectificación justo en el horario en que, según sus críticos, Ramos buscaba que pasara inadvertida.

Hasta el momento, Adriana Lucía no se ha pronunciado sobre el mensaje de Ramos. La cantante, reconocida por su activismo en causas progresistas, tampoco ha confirmado si considera satisfecho el requisito judicial con esta publicación.

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Santiago Alarcón se burló de la hora en la que Vincent Ramos se retractó de lo dicho en contra de Adriana Lucía - crédito @Santialarconu/X

El proceso judicial sigue abierto. La decisión original puede ser impugnada ante el superior jerárquico y, de no presentarse ese recurso, el expediente pasará a la Corte Constitucional para una eventual revisión. Mientras tanto, el juzgado deberá determinar si la rectificación satisface los términos exactos que exigía el fallo o si el incidente de desacato sigue su curso.

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