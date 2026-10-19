América Latina

Un grupo comando secuestró a un narco brasileño prófugo en Paraguay y asesinó a su pareja en la vereda

Carolina Benites Arce, de 27 años, intentó impedir que la banda de unos diez hombres pertrechados con armas y equipos se llevara por la fuerza a Marcelo Juan Ortiz Moura, de 26, cuyo paradero ahora se desconoce. IMÁGENES SENSIBLES

Una mujer murió tras recibir varios disparos durante el secuestro de su pareja en la frontera entre Brasil y Paraguay
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Un grupo de hombres armados irrumpió durante la madrugada de este lunes en una vivienda de Pedro Juan Caballero, Paraguay, ciudad fronteriza con Brasil, donde mató a Carolina Benites Arce y se llevó por la fuerza a Marcelo Juan Ortiz Moura, según informaron la Policía Nacional y la Fiscalía paraguaya.

El ataque ocurrió cerca de las 04:00 en una residencia situada sobre Valois Rivarola casi Choferes del Chaco, en el barrio Obrero. De acuerdo con imágenes de seguridad a las que se refieren los datos del caso, los atacantes ingresaron por el estacionamiento y permanecieron en el lugar menos de tres minutos.

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Las grabaciones muestran a al menos seis hombres con armas largas que entran al inmueble. Cerca de dos minutos después, sacaron a Marcelo Juan Ortiz Moura, de 26 años, vestido solo con ropa interior, descalzo y con las manos sujetas detrás de la espalda.

Secuestro y asesinato en Paraguay Brasil
Carolina Benites Arce, brasileña de 27 años, fue asesinada frente a la vivienda; su pareja, el brasileño-paraguayo Marcelo Juan Ortiz Moura, de 26, fue llevado por un grupo armado y permanece desaparecido.

Los hombres lo llevaron hasta una camioneta Toyota Fortuner gris y abandonaron el lugar. La Policía señaló que el grupo podría haber estado integrado por unas diez personas, movilizadas en dos vehículos de ese modelo, uno gris y otro blanco, y vestidas con indumentaria militar táctica oscura.

Benites Arce recibió disparos frente a la casa

Después de retirar a Ortiz Moura, los agresores llevaron afuera a Carolina Benites Arce, brasileña de 27 años. La mujer cayó sobre la vereda y recibió varios disparos, de acuerdo con el informe preliminar citado por ABC Color.

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La Fiscalía de Pedro Juan Caballero investiga el rapto como un posible ajuste de cuentas y confirmó la ausencia de pedidos de rescate.
La Fiscalía de Pedro Juan Caballero investiga el rapto como un posible ajuste de cuentas y confirmó la ausencia de pedidos de rescate.

Los investigadores analizan si Benites Arce intentó impedir que los atacantes se llevaran a su pareja. Personal del Departamento de Investigaciones de Amambay llegó tras una alerta radial y constató que la víctima ya no tenía signos vitales.

La Fiscalía investiga un posible vínculo con el narcotráfico

El fiscal Emilio Álvarez indicó que, según datos preliminares, Ortiz Moura tendría causas o antecedentes vinculados con el narcotráfico en Brasil. Hasta el momento no hubo un pedido de rescate ni información oficial sobre su paradero.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron cargadores con cartuchos, documentación relacionada con armas y dos teléfonos celulares. La Fiscalía y la Policía mantienen abierta la investigación para identificar a los responsables y establecer el móvil del ataque en la zona de frontera entre Paraguay y Brasil.

Una frontera urbana bajo presión del crimen organizado

Pedro Juan Caballero, en Paraguay, y Ponta Porã, en Brasil, están separadas por una avenida y conforman una frontera urbana de circulación constante. Esa cercanía permite el tránsito cotidiano entre ambas ciudades, pero también facilita que grupos armados se desplacen de una jurisdicción a otra con rapidez.

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Una mujer murió tras recibir varios disparos durante el secuestro de su pareja en la frontera entre Brasil y Paraguay. (EFE/ARCHIVO)

La zona es considerada un corredor utilizado para el traslado de marihuana y cocaína hacia Brasil y otros mercados. En ese escenario operan organizaciones criminales brasileñas, como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), además de grupos locales e independientes. Las autoridades investigan de forma habitual ataques y secuestros vinculados con disputas entre estructuras delictivas, aunque en este caso todavía no se estableció de manera oficial el móvil.

El empleo de ropa táctica, fusiles y camionetas de gran porte forma parte de modalidades que los investigadores han identificado en ataques atribuidos a grupos organizados en la región. La posibilidad de cruzar la frontera en pocos minutos plantea desafíos para la búsqueda de sospechosos y víctimas.

Por ese motivo, las pesquisas dependen de la coordinación entre la Policía Nacional de Paraguay, sus unidades de Antisecuestro y Crimen Organizado, y las fuerzas de seguridad brasileñas, incluida la Policía Federal. El intercambio de información sobre identidades, antecedentes y movimientos de vehículos es una de las herramientas centrales para avanzar en este tipo de casos.

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