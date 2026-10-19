América Latina

El Tribunal Electoral de Brasil ordenó a Meta demostrar un trato equitativo en la campaña presidencial

La Justicia otorgó un plazo perentorio de 24 horas a la compañía de redes sociales para transparentar sus algoritmos de recomendación publicitaria ante los reclamos cruzados de ambos bandos en disputa

El Tribunal Electoral de Brasil ordenó a Meta demostrar un trato equitativo en la campaña presidencial. (REUTERS/ARCHIVO)
El Tribunal Electoral de Brasil ordenó a Meta demostrar un trato equitativo en la campaña presidencial. (REUTERS/ARCHIVO)
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El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil exigió explicaciones a Meta y le dio 24 horas para demostrar que garantiza un trato igualitario a las campañas del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y del senador Flávio Bolsonaro, antes de la segunda vuelta prevista para el 25 de octubre.

El magistrado Marco Aurélio Bellizze advirtió que, si la empresa no acredita el cumplimiento de las medidas ordenadas por la corte, la multa diaria se duplicará hasta un millón de reales, unos USD 185.000, hasta el final de la campaña electoral.

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El TSE reclama garantías de igualdad en las plataformas

La resolución obliga al conglomerado propietario de Facebook, Instagram y WhatsApp a presentar información sobre sus sistemas de recomendación, la revisión de anuncios de las dos candidaturas, la identificación de responsables de la publicidad política y las medidas ante posibles redes de perfiles no auténticos.

Los sondeos electorales sitúan a Flávio Bolsonaro con 51 por ciento y a Lula da Silva con 49 por ciento de intención de voto. (AP/Andre Penner)
Los sondeos electorales sitúan a Flávio Bolsonaro con 51 por ciento y a Lula da Silva con 49 por ciento de intención de voto. (AP/Andre Penner)

El tribunal intervino después de que ambas campañas denunciaran perjuicios en la difusión de sus contenidos políticos. La candidatura de Lula acusó a Meta de restringir de forma selectiva publicaciones vinculadas al mandatario y a sectores afines, además de limitar la promoción publicitaria de sus anuncios.

La campaña de Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL), también sostuvo que la plataforma la perjudica y pidió a la Justicia electoral que preserve condiciones equitativas entre los aspirantes.

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El TSE ordenó a Meta demostrar en 24 horas que aplica las mismas reglas a las campañas de Lula y Bolsonaro. Si no acredita el cumplimiento de las disposiciones judiciales, la compañía afrontará una multa diaria de hasta un millón de reales hasta la segunda vuelta electoral del 25 de octubre.

Bellizze señaló que aún no hay elementos suficientes para concluir que la empresa manipuló de forma deliberada la distribución de contenidos. Sin embargo, consideró que la multinacional no demostró de manera satisfactoria que haya cumplido todas las órdenes previas.

La advertencia de una multa mayor

La semana anterior, Bellizze había ordenado a Meta ofrecer un tratamiento igualitario a ambos candidatos. Esa decisión fue refrendada el viernes por el pleno del TSE y establecía una multa diaria de 500.000 reales, unos USD 93.000.

En la nueva decisión, el magistrado cuestionó que Meta hubiera pedido más tiempo para cumplir las medidas. Según el fallo, la empresa se atribuyó la facultad de modificar los plazos definidos por el tribunal.

La disputa ocurre en una contienda ajustada. Bolsonaro obtuvo el 47% de los votos en la primera vuelta, frente al 45% de Lula, mientras que los sondeos citados sitúan al senador con 51% de intención de voto y al presidente con 49%, dentro del margen de empate técnico.

Meta negó el viernes haber intervenido en la elección. “Meta no toma partido en esta ni en ninguna otra elección”, afirmó la compañía en un comunicado, en el que calificó de “falsas e infundadas” las acusaciones de favorecer a un candidato o grupo político.

Meta atribuye las denuncias a problemas técnicos

La empresa sostuvo que sus sistemas no clasifican ni distribuyen contenidos según la ideología política y defendió que sus normas se aplican de la misma forma a todos los aspirantes.

La empresa atribuyó a un fallo técnico la suspensión temporal de los anuncios publicitarios de la candidatura de Lula. (REUTERS/Jean Carniel)
La empresa atribuyó a un fallo técnico la suspensión temporal de los anuncios publicitarios de la candidatura de Lula. (REUTERS/Jean Carniel)

Meta reconoció fallos recientes, entre ellos la desactivación por error de la cuenta publicitaria de la campaña de Lula el 23 de septiembre durante poco más de una hora. La compañía explicó que un anuncio había sido identificado como un posible intento de suplantación de un programa social del Gobierno brasileño.

La tecnológica afirmó que ninguno de esos incidentes obedeció a una actuación política deliberada y señaló que presentó una defensa ante el TSE respaldada por datos técnicos.

La campaña de Lula anunció que llevará sus denuncias ante organismos internacionales y misiones electorales, entre ellos la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y el Parlamento del Mercosur.

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