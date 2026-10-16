América Latina

Flávio Bolsonaro suma más apoyos de la centroderecha y queda más cerca de la mayoría en el Congreso de Brasil

Los partidos aliados reúnen 286 de los 513 diputados, pero quedan 22 por debajo de los 308 votos que exige una reforma constitucional, una de las promesas de su campaña de cara al 25 de octubre

El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), hace campaña en el barrio de Sarandí, una de las zonas más afectadas por las históricas inundaciones de 2024, en Porto Alegre, Brasil, el 14 de octubre de 2026. REUTERS/Diego Vara
El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), hace campaña en el barrio de Sarandí, una de las zonas más afectadas por las históricas inundaciones de 2024, en Porto Alegre, Brasil, el 14 de octubre de 2026. REUTERS/Diego Vara
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Flávio Bolsonaro, senador del Partido Liberal (PL) e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, consiguió entre el 5 y el 8 de octubre el respaldo formal de cinco partidos de centroderecha y derecha para la segunda vuelta presidencial del 25 de octubre, en la que se enfrentará con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Con esas adhesiones, su bloque proyecta mayoría en las dos cámaras del Congreso que asumirá en 2027.

Los nuevos aliados son União Brasil y Progressistas (PP), federados en la União Progressista; Republicanos; Podemos, y Novo, el partido del exgobernador de Minas Gerais Romeu Zema, derrotado en la primera vuelta. Salvo Novo, todos se habían declarado neutrales. También lo respalda el ex gobernador de Goiás Ronaldo Caiado, quinto con el 2,18% de los votos válidos, aunque su partido, el PSD, no fijó una posición nacional.

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Flávio llegó a este punto desde una posición menos favorable. En agosto, la União Progressista, Republicanos y Podemos anunciaron su neutralidad, y una encuesta de Datafolha, encuestadora brasileña, realizada diez días antes de la votación daba 40% a Lula y 36% a Flávio. El 4 de octubre, sin embargo, el senador obtuvo el 47,03% de los votos válidos frente al 45,16% del presidente, en una elección con 13 candidatos.

El candidato compite en lugar de su padre, que cumple una condena de 27 años y 3 meses de prisión por la trama golpista posterior a la derrota electoral de 2022. El Supremo Tribunal Federal (STF) lo sentenció el 11 de septiembre de 2025 y dejó la pena firme el 25 de noviembre. Flávio prometió concederle una amnistía cuya viabilidad depende del Congreso.

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El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), encabeza un mitin de campaña en Porto Alegre, Brasil, el 14 de octubre de 2026. REUTERS/Diego Vara
El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), encabeza un mitin de campaña en Porto Alegre, Brasil, el 14 de octubre de 2026. REUTERS/Diego Vara

Las bancadas de los seis partidos que respaldan al candidato, con el PL incluido, suman 286 diputados, el 55,8% de la Cámara, y 50 de los 81 senadores, según proyecciones basadas en datos del Tribunal Superior Electoral y de la Agencia Senado, el servicio de prensa del Senado brasileño. El PL será la primera fuerza en ambas cámaras, con 121 diputados y 28 senadores a partir del 1 de febrero de 2027.

La suma tiene límites. Una enmienda constitucional exige tres quintos de cada cámara, en dos votaciones: 308 diputados y 49 senadores. Al bloque le faltarían 22 votos en Diputados y le sobraría uno en el Senado. Confirmar nuevos jueces del STF requiere 41 votos, pero destituir a uno en funciones exige dos tercios, es decir 54, cuatro más de los que reúne el bloque.

El respaldo partidario tampoco obliga a votar en bloque. El presidente del Partido de los Trabajadores (PT), Edinho Silva, afirmó que el senador electo André Fufuca, del PP, seguirá en campaña por Lula pese a la decisión nacional de su partido. Flávio, además, no obtuvo el apoyo formal del PSD y enfrenta dificultades con el MDB.

El candidato vinculó esa fuerza a un proyecto de reforma. El 6 de octubre dijo en un acto de campaña que usaría la mayoría legislativa para cambiar la Constitución y redemocratizar el país, una frase que simpatizantes de Lula criticaron por considerarla una falta de respeto a las instituciones. Después aclaró que se refería a aprobar enmiendas constitucionales y que otras lecturas eran especulativas.

Lula, que había reunido a la mayoría de los partidos de izquierda y centroizquierda antes de la primera vuelta, no logra nuevas adhesiones. Según personas cercanas a su campaña, el presidente rehace la comunicación para llegar a los 33,4 millones de electores que no votaron en la primera vuelta, el 21,08% del padrón.

La primera prueba de esa mayoría llegará el 1 de febrero de 2027, cuando asuman los legisladores electos y ambas cámaras elijan a sus presidentes, cargos que Flávio busca controlar para fijar la agenda. Allí se verá cuántos de esos 286 diputados y 50 senadores votan como bloque.

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