México

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 15 de octubre: frente frío 2 amenaza con lluvias intensas y bajas temperaturas

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

Guardar
06:00 hsHoy

Un jueves de lluvias intensas en Chihuahua, Coahuila, Chiapas y otros estados

El pronóstico del clima para este 15 de octubre anticipa lluvias intensas, fuertes rachas de viento y un descenso de temperaturas en distintas regiones de México por el avance del frente frío número 2 y la influencia de los ciclones tropicales Trudy y Simón.

Chihuahua, Coahuila y Durango registrarán lluvias intensas, mientras una masa de aire polar favorecerá rachas de viento de hasta 100 km/h y posibles torbellinos en zonas del norte.

En el sur, Oaxaca enfrentará lluvias intensas, mientras Guerrero tendrá oleaje de hasta tres metros. Nayarit, Jalisco y Michoacán esperan lluvias muy fuertes por la influencia de Simón.

La interacción de estos sistemas mantendrá condiciones adversas en el norte, occidente y sureste del país, con precipitaciones y vientos fuertes como principales efectos del día.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoEn vivoConaguaServicio Meteorológico Nacionalmexico-serviciosmexico-noticias

Últimas noticias

Quiénes son los nominados de la sexta semana en La Granja VIP 2026

Un participante llegó a la nominación por el poder del legado, mientras que otros tres se incorporaron tras la votación de sus compañeros

Quiénes son los nominados de la sexta semana en La Granja VIP 2026

Gaby Platas llama a denunciar ante Profeco por la cancelación de Enrollados y pone en aprietos a Adal Ramones

Nueve meses después de la cancelación del reencuentro de Otro Rollo, su elenco está distanciado y las empresas organizadoras seguirían sin cubrir devoluciones

Gaby Platas llama a denunciar ante Profeco por la cancelación de Enrollados y pone en aprietos a Adal Ramones

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 14 de octubre? Se reanuda el servicio en Línea 7 y 8

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 14 de octubre? Se reanuda el servicio en Línea 7 y 8

Guerreros Buscadores de Jalisco cuestiona avances de FGR en Rancho Izaguirre y revelan hallazgos de restos afuera del predio

La FGR negó que en el Rancho Izaguirre hubiera una incineración masiva de personas tras la difusión del testimonio de un presunto sicario del CJNG a una televisora italiana

Guerreros Buscadores de Jalisco cuestiona avances de FGR en Rancho Izaguirre y revelan hallazgos de restos afuera del predio

Resultados del Tris: ganadores y números premiados de hoy 14 de octubre

El sorteo de Tris se hace cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Resultados del Tris: ganadores y números premiados de hoy 14 de octubre

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cuatro delincuentes atacaron a un hombre para robarle el auto en La Plata y se llevaron todas sus pertenencias

Cuatro delincuentes atacaron a un hombre para robarle el auto en La Plata y se llevaron todas sus pertenencias

Un policía atropelló a una mujer cuando manejaba borracho en Salta y será imputado este jueves

El “solitario” de Milei está difícil: en la cuenta regresiva al 2027, todos se reprochan la falta de resultados

Los bonos argentinos siguen débiles: ¿el riesgo país a 600 puntos es un techo o un nuevo piso?

Se llenan 10 piletas olímpicas por segundo: el Súper Niño disparó el caudal del Paraná y podría bajar el precio de la energía

INFOBAE AMÉRICA

Sylvester Stallone admite que se arrepiente de haber hecho sus propias escenas de acción: “No estoy orgulloso de haberme roto en pedazos”

Sylvester Stallone admite que se arrepiente de haber hecho sus propias escenas de acción: “No estoy orgulloso de haberme roto en pedazos”

Japón rechazó las acusaciones de Rusia sobre el detenido nipón por supuesto espionaje y convocó al embajador ruso

Los líderes de la UE se preparan para un enfrentamiento por el presupuesto del bloque

La iniciativa de ley que busca obligar a hidroeléctricas a financiar electrificación de comunidades en Guatemala

Costa Rica extradita a Estados Unidos a un ruso buscado internacionalmente por presunta conspiración para exportar mercancías ilegales

DEPORTES

Las revelaciones del histórico médico de Locomotora Castro sobre su salud: “No puedo creer lo que pasó”

Las revelaciones del histórico médico de Locomotora Castro sobre su salud: “No puedo creer lo que pasó”

El día que Bilardo hizo un casting entre pescadores para encontrar al 9 de Estudiantes: “500.000 dólares para el que haga ocho goles”

Asistencia, sociedad con De Paul y varios remates al arco: el partido de Messi en el triunfo del Inter Miami ante New York City FC

El compañero de Colapinto en Alpine en la F1 podría perder su licencia de conducir en Estonia: el insólito motivo

“Salí una vez”: el grito de Otamendi a Santiago Beltrán durante el empate de River Plate frente a Sarmiento