EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 15 de octubre: frente frío 2 amenaza con lluvias intensas y bajas temperaturas

Un jueves de lluvias intensas en Chihuahua, Coahuila, Chiapas y otros estados
El pronóstico del clima para este 15 de octubre anticipa lluvias intensas, fuertes rachas de viento y un descenso de temperaturas en distintas regiones de México por el avance del frente frío número 2 y la influencia de los ciclones tropicales Trudy y Simón.
Chihuahua, Coahuila y Durango registrarán lluvias intensas, mientras una masa de aire polar favorecerá rachas de viento de hasta 100 km/h y posibles torbellinos en zonas del norte.
En el sur, Oaxaca enfrentará lluvias intensas, mientras Guerrero tendrá oleaje de hasta tres metros. Nayarit, Jalisco y Michoacán esperan lluvias muy fuertes por la influencia de Simón.
La interacción de estos sistemas mantendrá condiciones adversas en el norte, occidente y sureste del país, con precipitaciones y vientos fuertes como principales efectos del día.